Českým týmům se v Ostravě daří. Do hlavní soutěže jich z kvalifikace prošlo pět

Jiří Seidl
  15:45
Neuvěřitelných sedm českých týmů se poprvé v historii představí v hlavní soutěži beachvolejbalového turnaje mužů a žen J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite.
Valerie Dvorníková útočí vedle německé blokařky Louisy Lippmannové. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

V kvalifikaci mužské soutěže byly čtyři české celky. A paradoxně nastoupily proti sobě... Dva tudíž měly jistotu postupu.

Do hlavní soutěže k Davidu Schweinerovi a Tadeáši Trousilovi prošli Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, kteří vyřadili Kryštofa Olivu a Václava Kurku 2:1 (9, -16, 11), i Matyáš Džavoronok s Jakubem Šépkou, ti přešli přes Tomáše Semeráda a Adama Štočka 2:1 (19, 18).

„Všichni v Česku ale furt čekáme na skalp Peruna, snad to někdy přijde,“ komentoval prohru Kryštof Oliva. Upozornil však, že rozhodně nejsou zklamaní. „Jsme nadšení, že jsme se do kvalifikace vůbec dostali,“ dodal.

S Kurkou do poslední chvíle čekali, zda se místo v kvalifikaci uvolní. „Mohli jsme si zahrát proti Čechům a ještě na centr kurtu,“ těšilo Olivu.

Zatímco Oliva už v Ostravě hrál, pro jeho parťáka to byla premiéra. „Jsem úplně poprvé na turnaji takové úrovně, super, spousta fanoušků,“ pochvaloval si Kurka.

Kromě tři mužských týmů, jsou v hlavní soutěži čtyři ženské. Markéta Trousilová a Marie Sára Štochlová díky divoké kartě, další tři uspěly v kvalifikaci.

Valerie Dvorníková a Veronika Kleiblová s Němkami Lindou Bockovou a Louisou Lippmannovou ztratily první set, ale po něm favorizované soupeřky zaskočily a zvítězily 2:1 (-13, 20, 13). „Neměly jsme, co ztratit,“ radovala se Dvorníková. „Řekly jsme si, že do dalších dvou setů půjdeme naplno.“

A zvládly i vyrovnanou koncovku třetí sady. „Byly jsme nervózní, ale věděly jsme, že pokud nedáme dobrý úder, tak nevyhrajeme,“ podotkla Kleiblová. „Vůbec poprvé jsme na takovém elitním turnaji postoupily do hlavní soutěže. A ještě doma. Jsme nová dvojice, rozjíždíme teprve společnou kariéru.“

Tiebreak vyhrály i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, které porazily Američanky Betsi Flintovou a Kylie Kuyavu-De Bergiovou 2:1 (18, -21, 11).

„Po postupu jsme si pořádně oddechly, protože koncovku druhého setu jsme si obě vyčítaly,“ přiznala Neuschaeferová.

„Cítily jsme i zodpovědnost, protože před námi naše holky dvakrát vyhrály. Také jsme chtěly bojovat za českou vlajku, takže to byl tlak,“ podotkla Maixnerová.

Nejsnadněji prošly dál sestry Anna a Kateřina Pavelkovy, když porazily Američanky Hailey Harwardovou a Xolani Hodelovou 2:0 (17, 14).

„Měly jsme pomalejší začátek, ale jsem ráda, že jsme se pak dostaly do naší hry,“ řekla Anna Pavelková.

S kým budou hrát v hlavní soutěži, neřeší, byť ve skupině narazí i na Kanaďanky Melissu Humana-Paredesovou a Brandie Wilkersonovou, od nichž loni v kvalifikaci dostaly pořádný výprask.

„Chceme ukázat naši nejlepší hru a všechny soupeřky potrápit,“ uvedla Anna. „A kdyby se nám podařilo dostat do play off, bylo by to super. To je takový cíl, i když úspěchem je už to, že jsme se konečně tady v Ostravě dostaly do hlavní soutěže.“

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

Kvalifikace:

Muži:
Perušič, Sedlák - Oliva, Kurka 2:1 (9, -16, 11)
Džavoronok, Šépka - Semerád, Štoček (všichni ČR) 2:0 (19, 18)

Ženy:
Dvorníková, Kleiblová (ČR) - Bocková, Lippmannová (Něm.) 2:1 (-13, 20, 13)
K. Pavelková, A. Pavelková (ČR) - Harwardová, Hodelová (USA) 2:0 (17, 14)
Neuschaeferová, Maixnerová (ČR) - Flintová, DeBergová (USA) 2:1 (18, -21, 11)

