Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová v dešti na úvod své skupiny nevyužily pět mečbolů v utkání se švýcarskými sestrami Anouk a Zoé Vergé-Dépréovými a prohrály 1:2.

„Mně to ani nevadilo,“ uvedla Svozilová. „V tiebreaku jsem si hlavně říkala, ať mi balon při nahrávce nepropadne mezi rukama, ale dávala jsem si pozor. Zas takový problém to nebyl. Švýcarkám se to jednou stalo, a tam nám hodně pomohlo.“

Podle Kanaďanky Melissy Humany-Paredesové, která s Brandie Willkersonovou byla druhá na olympiádě v Paříži, je počasí jedna z nejtěžších výzev, ale i nejhezčích věcí na plážovém volejbale.

Kanaďanky Melissa Humane-Paredesová (vpravo) a Brandie Willkersonová se na dnešní dopolední zápas pořádně oblékly.

„Musíte věnovat pozornost všem živlům – slunci, dešti, větru,“ usmála se Humana-Paredes. „Při změnách počasí je rozdíl i v tom, jak se dotýkáš míče, jak ho vnímáš. Vždy sledujeme appku na počasí, ať víme, jak se obléknout, připravit, jak se zahřát. Ovlivňuje to hru hodně.“

To potvrdil i Švéd Jonatan Hellveg, který je se svým parťákem Davidem Ahmanem olympijský vítěz. „Je rozdíl hrát s větrem a v bezvětří. Pro nás, při našem systému nahrávat ve výskoku, je ideální počasí ještě podstatnější. Když fouká nebo prší, je to pro nás náš způsob hry mnohem náročnější,“ řekl Hellveg.

Jiří Sedlák připomněl, že si s Jakubem Šépkou déšť v Ostravě vyzkoušeli už minulý rok proti Brazilcům.

„Není to počasí, které by nám úplně nevyhovovalo,“ připomněl Jiří Sedlák. „Horší by bylo, kdyby hodně foukalo, to se nám zatím moc neosvědčilo. Ale momentální předpověď okolo osmnácti až dvaceti stupňů je ideální, protože ostravští a čeští fanoušci nás tady vždy dostali do varu. I kdyby bylo patnáct stupňů, tak nám stejně bude vedro.“

Fanoušky si pochvalují nejen čeští, ale i zahraniční hráči. Líbí se jim, že povzbuzují a že jich oproti většině jiných turnajů je na tribunách hodně, byť nehrají domácí beachvolejbalisté.

„Loni, jak nám pršelo, tak všichni diváci zůstali, fandili a podporovali nás,“ řekl Šépka. „Za to jsme jim nesmírně vděční, dokážou nás rozhecovat a i díky nim jsme minulý rok sahali po výsledcích, o kterých se nám ani nesnilo. Evidentně nám to pomáhá, tudíž se toho zkusíme chytit i tento rok.“