České hráčky s jistotou zvládly zápas o bytí a nebytí. Američanky Deahnu Kraftovou a Xolani Hodelovou porazily 2:0 (18, 17).

„Byly jsme hodně hladové, abychom předvedly sobě, trenérovi, publiku, že na to máme, takže jsem ráda, že jsme to zvládly,“ radovala se Štochlová.

„První dva balony v zápase jsem nervní víc, než jsem tady byla minulý rok. Ale vedle Maki je velice jednoduché být pozitivní, protože se furt směje. Od rána do večera, což je nakažlivé.“

Svozilová podotkla, že jí optimismus drží od operace zad, kterou prodělala před třemi roky. „To jsme nemohla asi devět měsíců hrát,“ řekla. „Od té doby si volejbal hlavně užívám a vždycky, když jsem jenom trošku smutná nebo naštvaná, vzpomenu si, že byly časy, kdy jsem jsem hrát nemohla.“

Teď má jistotu, že si ještě nejméně jedno utkání v Ostravě zahraje.

Asi si koupím helmu, plánuje Sedlák

Déja Vu. Takový je zatím ostravský turnaj pro Jiřího Sedláka a Jakuba Šépku. Odehráli dva zápasy a oba proti soupeřům, s nimiž se utkali už loni. Po výhře v kvalifikaci nad Němci Lukasem Pfretzschnerem a Svenem Winterem si ve skupině hlavní soutěže poradili s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Groot 2:1 (24, -16, -10).

„Po prvním setu, po druhém i v tom tiebreaku, když jsme začali získávat náskok, se mi hlavou honil minulý rok a doufal jsem, že to tak i dopadne,“ připomněl Sedlák, že týž vývoj měl jejich vzájemný duel i loni.

Co budou dělat, až narazí na soupeře, s nimiž se loni v Ostravě neutkali?

„Budeme spoléhat na náš tým, který má taktiku v merku,“ odpověděl Šépka. „Když dodržujeme, co si řekneme, tak to funguje. Problém je, že se nám občas nedaří pokyny plnit. Ale budeme si věřit, ty dva zápasy nám dodaly sebevědomí, takže doufáme v další vítězství.“

O přímý postup do osmifinále se utkají s Brazilci. S nimi se střetli i loni, jenže s jinými. Tentokrát narazí na Evandra s Arthurem Lancim.

„Asi si koupím helmu, protože Evandro je známý svou ránou na servisu i v útoku,“ usmál se Šépka.

Jakub Šépka sleduje přihrávku Jiřího Sedláka.

„A já si zatejpuju všech deset prstů. Možná si tam i vytvořím nějakou blánu, ale to je myslím zakázané,“ usmál se. „Takže já prsty, Kuba helmu a půjdeme na ně! S podporou publika. Doufáme, že všichni, co si ještě nemohli vzít v práci dovolenou, tak si ji vezmou a zboří stadion.“

Tadeáš Trousil a Matyáš Džavoronok vedli nad Američany Milesem Partainem a Andrewem Beneshem v prvním setu 19:16, jenže ztratili pět bodů v řadě a sadu prohráli. Duel ztratili 0:2 (-19, -12).

Trousil uznal, že v koncovce první sady nezvládli přihrávku. „Bylo to dané kombinací jejich dobrého servisu a naší neschopností si s tím servisem poradit. A bohužel stejně se jim dařilo i ve druhém setu,“ uvedl.

Kdyby vyhráli, narazili by na olympijské vítěze Davida Ahmana a Jonatana Hellvega.

Tadeáš Trousil přihrává podání Američanů. Matyáš Džavoronok vybírá útok soupeře.

„Bylo to lákadlo,“ potvrdil Džavoronok. „Nicméně pro nás je tady důležitý každý zápas a je nám jedno, proti komu hrajeme. Soustředíme se především na naši hru, abychom hráli co nejlépe jako v prvním setu do té koncovky.“

Trousil a Džavoronok se o postup do prvního kola play off v pátek utkají s Němci Maximilianem Justem a Philippem Husterem.

„S Němci jsme trénovali před turnajem tak si z toho snad něco přeneseme do zápasu,“ dodal Trousil.