V hlavní soutěži se z českých týmů představí mistři světa Ondřej Perušič – David Schweiner, Matyáš Džavoronok – Tadeáš Trousil a Markéta Svozilová – Marie-Sára Štochlová, které se už ve středu v 15.20 střetnou se švýcarskými sestrami Anouk a Zoé Vergé-Dépréovými.

Ve středeční kvalifikaci v 9.50 Anna Pavelková s Kylie Neuschaeferovou nastoupí proti Giulianě Polettiové a Michelle Sharonové z Paraguaye a ve 12.30 Jiří Sedlák s Jakubem Šépkou proti Němcům Lukasi Pfretzschnerovi a Svenovi Winterovi.

Sedlák a Šépka byli loni v hlavní soutěži, byť postoupili ze skupiny, tentokrát divokou kartu dostali Džavoronok s Trousilem.

„Všichni jsme v národním týmu pod trenérem Andreou Tomatisem a on rozhodoval, kdo divokou kartu dostane,“ uvedl Jiří Sedlák. „Rozhodl férově. Minulý rok jsme ji dostali my a moc nám to pomohlo, takže doufáme, že tomu tak bude i u kluků. Tentokrát k postupu potřebujeme vyhrát jeden zápas místo dvou, jak tomu bylo v minulosti. Dáme do něj všechno.“

Jakub Šépka dodal, že mají z loňska na Ostravu skvělé vzpomínky. „Doufáme, že na ty výkony navážeme,“ usmál se.

Takže v jaké formě dorazili?

„Věřím, že v relativně zajímavé,“ odpověděl Sedlák. „Parťák měl minulý týden státnice, ale do knihovny se zavřel na relativně krátkou dobu. A k tomu se mu povedly.“

Šépka dodal, že je psychicky naladěný perfektně. „Minulý týden bylo trénování méně, ale snažil jsme se trénovat, co nejvíce to šlo, tak snad ty státnice naši přípravu neovlivnily,“ uvedl s tím, že poslední část státnic si odložil na září a doufá, že bakalářské studium fyzioterapie zdárně dokončí.

Pavelková přijela bez sestry

Anna Pavelková měla původně v Ostravě hrát se sestrou Kateřinou, jenže tu skolil zápal plic. A tak nastoupí s Kylie Neuschaeferovou.

Kylie Neuschaeferová (vlevo) a Markéta Svozilová během finále týmového Nations Cupu proti Nizozemsku

Poprvé spolu trénovaly až přímo v Ostravě. Budou pro soupeřky nečitelné?

„To je pravda, protože náš společný zápas neexistuje, takže je možné, že aspoň v tom budeme mít malinkou výhodu,“ řekla Anna Pavelková.

Kylie Neuschaeferová nad nabídkou zahrát si s Annou neváhala. „Hrát v Ostravě je neskutečný zážitek. Zažila jsme to minulý rok a bylo mi líto, že bych letos nemohla,“ uvedla Neuschaeferová, která v této sezoně hraje s Martinou Maixnerovou. Minulý rok tvořila tým s Markétou Svozilovou, leč ta přešla k Marii-Sáře Štochlové.

V hlavní soutěži se týmy utkají v šesti čtyřčlenných skupinách. Proti sobě vždy nastoupí podle světového žebříčku první a čtvrtý nasazený tým a druhý a třetí. Vítězové se utkají o první místo, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále. Poražený bude hrát první kolo play off stejně jako lepší z poražených celků. Mezi osm nejlepších projdou i dva poražené týmy v prvním kole, které budou mít nejlepší bodový průměr z předchozích zápasů.

„Člověk může v play off prohrát a postoupit do čtvrtfinále. Jsem zvědavá, jak se v tom vyznají fanoušci na tribunách, ale jdeme s dobou. My jsme si s Maki nastavily postup ze skupiny a ten jdeme urvat,“ prohlásila Marie-Sára Štochlová.

V Ostravě je opravdová elita

Na turnaji nejlepších světových volejbalistů nechybějí finalisté olympijských her, Švédové David Ahman – Jonatan Hellvig, Němci Nils Ehlers – Clemens Wickler, Brazilky Ana Patrícia – Duda a Kanaďanky Brandie Willkersonová – Melissa Humanaová-Paredesová.

K favoritkám ženského turnaje patří Kanaďanky Melissa Humanaová-Paredesová (vlevo) a Brandie Wilkersonová.

„Už bychom konečně chtěly v Ostravě vyhrát,“ připomněla Humanaová-Paredesová, že loni byly druhé a předloni třetí. „Bude to ale těžké, protože soupeřky jsou stále silnější, každý rok se objeví nějaký nový tým z Brazílie, USA, Austrálie, ale i z Česka, protože domácí hráčky poženou plné tribuny.“

Turnaj vyvrcholí v neděli od 13.00 zápasy o medaile, finále žen bude v 15.00 a mužů o hodinu později.