Hrdinové zimy. Bö, Sáblíková, Klaebo, Shiffrinová, Johaugová a ti další

Od Johannese Böa až po Alinu Zagitovovou (v abecedním pořadí) se za osobnostmi následujícího přehledu skrývají triumfy a emoce mnoha sněhových či ledových bitev uplynulé zimy.

Norů je v této sestavě nejvíc - celkem pět ze tří různých odvětví.

A Češi? Kromě nepopiratelné rychlobruslařské suverénky Martiny Sáblíkové jsme do našeho výběru zařadili rovněž další dvě ženy, které by se jinde ve světě do sestavy 19 největších hvězd zimy možná nevešly, ovšem v případě Evy Samkové a Ester Ledecké jsme vzali v potaz i národnostní pohled.

(25 let, Norsko, biatlon)

Ten, který ukončil sedmiletou vládu Martina Fourcada ve Světovém poháru. Pro velký křišťálový glóbus si Bö dojel s impozantní převahou 408 bodů. Celkovým počtem 16 triumfů v sezoně překonal i Fourcadův dosavadní rekord (14 vítězství). Navrch si vezl čtyři zlata z mistrovství světa v Östersundu. Pravda, „jen“ jedno individuální, ze sprintu.

(19 let, USA, krasobruslení)

Pán čtverných skoků. Už i sedm jich dokázal zařadit ve volné jízdě. Na mistrovství světa v Saitamě mu stačily „pouze“ čtyři k obhajobě titulu a suverénnímu vítězství před olympijským šampionem Hanjuem. Chen, který se v Kalifornii připravuje ve stejné tréninkové skupině jako Michal Březina, letos ovládl také finále Grand Prix a všechny další závody, kde startoval - a zároveň úspěšně studoval na prestižní Yaleově univerzitě.



Francesco Friedrich

(28 let, Německo, boby)



Pilot par excellance. Od mistrovství světa 2017 je ve dvojbobech a čtyřbobech se svými posádkami na vrcholných akcích sezony neporažený, což po hrách v Pchjongčchangu potvrdil dvěma výhrami na letošním MS v kanadském Whistleru. Ustanovil i nový bobový rychlostní rekord 157,06 km/h. Narodil se nedaleko Drážďan, jeho domovskou dráhou je ta v Klingenthalu u českých hranic.

(30 let, Rakousko, alpské lyžování)

Pán slalomu kraluje dál. Už poosmé v řadě získal velký křišťálový glóbus za celkové prvenství ve Světovém poháru, což nikdo před ním nedokázal. Pošesté pozdvihl také malé glóby za slalom a obří slalom. Na mistrovství světa v Aare bojoval nejen se soupeři, ale i s těžkou angínou. Přesto vyválčil zlato a stříbro.

Scotty James

(24 let, Austrálie, snowboarding)

Ve čtyřiadvaceti letech je legendou snowboardingu. Na mistrovství světa vyhrál na U-rampě nejprve v Kreischbergu 2015, poté v Sierra Nevadě 2017 a letos zlatý hattrick završil v Utahu. Báječný rok dokonal na populárních a prestižních X Games, které ovládl podruhé v kariéře.

(33 let, Norsko, alpské lyžování)

Celou kariéru absolvoval ve stínu svého tréninkového parťáka Aksela Lunda Svindala. Zatímco starší Nor sbíral zlata na olympiádách a světových šampionátech, Jansrud často končil druhý a třetí. Letos se však této roli vzepřel. V Aare svého krajana porazil ve sjezdu, královské disciplíně sjezdařů, o titěrné dvě setiny sekundy.

(30 let, Norsko, běh na lyžích)

Dva roky jen trénovala a čekala, až se bude moci po své dopingové kauze vrátit. Když jí to pravidla umožnila, byl z toho comeback ve velkém stylu. Dvanáct triumfů ve Světovém poháru + tři individuální zlata z mistrovství světa. Pouze celkový triumf v poháru Johaugové vinou neúčasti na Tour de Ski utekl.

(22 let, Norsko, běh na lyžích)

CNN o něm říká, že je to norský Justin Bieber. CBC ho přirovnává k herci Mattu Damonovi. Další ho zase titulují Usainem Boltem na lyžích. Opravdu jím je. Ve dvaadvaceti letech letos zkompletoval sbírku nejcennějších trofejí. Ke třem zlatům z olympiády a křišťálovému glóbu za Světový pohár přidal v této zimě stříbrný jehlan z Tour de Ski a trio zlatých medailí z mistrovství světa.

Rjoju Kobajaši

(22 let, Japonsko, skoky na lyžích)

Před dvěma lety byl na nule, za celou sezonu nezískal jediný bod ve Světovém poháru. Teď ho celý ovládl už s předstihem pěti závodů před koncem seriálu. Sezonu ozdobil také skokanským Grand Slamem, když ovládl všechny čtyři závody Turné čtyř můstků. Jen na mistrovství světa dominanci nepotvrdil, musel se spokojit s bronzem z družstev.

(34 let, Slovensko, biatlon)

Zlatá na třech olympijských hrách v řadě, ale dosud nikdy mistryně světa. Osmého března 2019 toto tvrzení v Östersundu přestalo platit, po nachlazení sice nemohla mluvit a jen šeptala, přesto na trati sprintu nenašla přemožitelku. Dominovala pak sprintu i stíhačce při pohárovém finále v Oslu, pozdvihla malý glóbus za sprint a otevřela šampaňské na rozlučku s kariérou (pokud opravdu skončila...).

(24 let, Česko, snowboarding a alpské lyžování)

V průběhu sezony řešila dvojnásobná olympijská vítězka velké dilema. Vzhledem k termínové kolizi si musela vybrat, jestli se zúčastní světového šampionátu na snowboardu, nebo na lyžích. Zvolila lyže a v Aare skončila nejlépe patnáctá v superkombinaci. Zato na snowboardu, přestože vynechala tři závody Světového poháru, celý seriál ovládla už počtvrté v řadě.

Lim Hjo-čun

(22 let, Jižní Korea, short track)

Někdejší plavec před rokem při svém olympijském debutu pozlatil start na 1500 metrů, letos už se s pěti zlatými medailemi stal nepopiratelným králem celého světového šampionátu v Sofii, kde byl neporazitelný na 1000, 1500 a 3000 metrů, ve čtyřboji a ve štafetě. To vše navzdory sedmi operacím, které v minulosti kvůli zraněním podstoupil.

(31 let, Česko, rychlobruslení)

Sezona znovuzrození a doslova snová zima. Od února byla konečně opět bez bolesti, načež zahájila neuvěřitelnou spanilou jízdu. Vynesla jí světové tituly na 3000 a 5000 metrů v Inzellu a potom také ze čtyřboje v Calgary, světové rekordy na 3000 metrů (dvakrát) i 5000 metrů a podvanácté v historii celkové vítězství ve Světovém poháru na dlouhých tratích.

(25 let, Česko, snowboarding)

Z olympijských her už měla ve sbírce zlato a bronz, ale na svoji první medaili z mistrovství světa ve snowboardcrossu čekala až do této sezony. Po 5., 7., 7. a 12. místě z předchozích let a po neustále se vracejících potížích s rameny získala letos v americkém Solitude s přehledem rutinérky hned tu nejcennější. Aby toho nebylo málo, přidala na konci zimy křišťálový glóbus.

(24 let, USA, alpské lyžování)

Slečna Neporazitelná. Sedmnáct výher ve Světovém poháru v jedné sezoně? Alespoň jeden triumf v každé z alpských disciplín? Pro Mikaelu Shiffrinovou žádný problém. Fenomenální lyžařka ovládla Světový pohár celkově, malé glóby získala ve slalomu, obřím slalomu i super-G. A bilance na mistrovství světa v Aare? Dvě zlata, jeden bronz.



(34 let, Norsko, klasické lyžování)

Ve čtyřiatřiceti letech zažívá výsledkový ústup z pozic, na vrchol sezony se však trojnásobný absolutní šampion Světového poháru umí stále bravurně připravit. Z letošního mistrovství světa v Seefeldu má dvě zlata - ze závodu na 15 km klasicky a štafety na 4x10 kilometrů - a k nim ještě bronz ze skiatlonu.

(23 let, Slovensko, alpské lyžování)



„I ty nejbláznivější sny se mohou splnit, když si za nimi jdete.“ Heslo Petry Vlhové se letos na šampionátu v Aare vyplnilo beze zbytku. Bronzová ve slalomu, stříbrná v superkombinaci a zlatá v obřím slalomu - s takovou bilancí svůj pohádkový šampionát populární Slovenka zakončila.

(28 let, Itálie, biatlon)

Že na vrcholných akcích často selže? Loni po hrách v Pchjongčchangu toto konstatování těžce nesla, zato letos v Östersundu „prokletí“ zlomila a ve vánici si jela pro zlatou medaili z hromadného závodu. O týden později se v Oslu postarala o první velký glóbus pro italský biatlon, když jej získala po souboji s už příliš psychicky i fyzicky vyčerpanou krajankou Lisou Vittozziovou.

(16 let, Rusko, krasobruslení)

V patnácti letech se stala druhou nejmladší olympijskou vítězkou všech dob. Ustojí to? Na následujících závodech bojovala mladá Ruska s psychickými problémy, padala, nevítězila, pochybovala. V pravý čas se však dokázala vrátit na trůn. Při šampionátu v Saitamě se stala první krasobruslařkou od Katariny Wittové v roce 1985, která rok po olympijském titulu získala v kategorii žen i titul mistryně světa.