Kladno a Česká Lípa vstoupily úspěšně do osmifinále superligy

Kladenští se dostali do play off ve své čtvrté superligové sezoně poprvé. Zopakovali na hřišti Chodova výhru z 27. února, kdy tam uspěli ve 24. kole 7:4. A to i přesto, že už ve 3. minutě prohrávali Kanonýři po brankách Marka Vávry a Tomáše Sýkory 0:2. V polovině úvodní části ale během 70 sekund vyrovnali po gólech Tadeáše Chrousta a Matěje Stůje, který využil přesilovku.

Ve druhé třetině je posunuli Jakub Bohuslávek a v početní výhodě opět Tadeáš Chroust do dvoubrankového náskoku a po 15 sekundách závěrečné části zvýšil Jakub Kopecký na 5:2. Chodov se nevzdal, ve 48. minutě snížil v přesilovce David Horký a 176 sekund před koncem jej dostal na kontakt David Špaček, ale Kladno svou premiérovou výhru v play off udrželo.

Česká Lípa v základní části prohrála s Královskými Vinohrady oba zápasy, ale na startu play off slavila díky čtyřem trefám Václava Vavrušky. Po gólu a asistenci si za vítěze připsali Jakub Bína a Radek Krajcigr.