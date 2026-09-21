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Osmifinále a konec. Čeští volejbalisté nestačili na mistrovství Evropy na Belgii

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Aktualizujeme   17:59aktualizováno  18:07
Antonín Klimeš útočí nad belgickým blokem.

Antonín Klimeš útočí nad belgickým blokem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Belgický smečař Seppe Rotty ve snaze vybrat míč mimo hřiště trefil rozhodčího.
Univerzál Patrik Indra se snaží obejít blokujícího belgického smečaře Sama...
Smečař Lukáš Vašina útočí vedle bloku Ferra Reggerse.
Jakub Klajmon a Matouš Drahoňovský (zleva) se snažili zablokovat belgického...
7 fotografií
Čeští volejbalisté podruhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1:3 po setech 25:20, 24:26, 14:25 a 15:25. Svěřenci Jiřího Nováka tak na kontinentálním šampionátu nenavázali na loňské překvapivé čtvrté místo z mistrovství světa. Loučí se s bilancí tří výher a tří porážek.

Česko, které skončilo ve skupině čtvrté, v úvodní sadě vítěze skupiny C Belgii přehrávalo, ale stejně jako v duelech s Itálií a Slovinskem se pak obraz hry změnil. V koncovce druhého setu Češi po odvrácení tří setbolů nedotáhli obrat a postupně se prakticky vytratili z palubovky. Třetí a čtvrtý set už byl jasně v režii Belgičanů, kteří zaznamenali celkem 15 bodových bloků a pět es.

Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl se 24 body belgický univerzál Ferre Reggers.

Mistrovství Evropy volejbalistů - osmifinále v Turíně

Česko - Belgie 1:3 (20, -24, -14, -15)

Rozhodčí: Szabo-Alexi (Rum.), Varbanov (Bulh.). Čas: 104 min. Diváci: 1 021.

Sestava a body Česka: Drahoňovský 9, Klajmon 8, Indra 14, Vašina 14, Klimeš 7, Bartůněk 1, libero Moník - Šotola 1, Zajíček, Roman, Benda, Pastrňák, Svoboda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Belgie: Reggers 24, Deroo 17, Rotty 10.

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