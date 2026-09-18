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Oslava zlata? Ráno na autobus a cesta po Asii. Lukeš: Až teď mi dochází, co se stalo

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  17:17
Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa.

Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa. | foto: UIPM

Moderní pětibojař Matěj Lukeš slaví titul mistra světa
Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vlevo) na mistrovství světa v Číně
Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vpravo) na mistrovství světa v Číně
Moderní pětibojař Matěj Lukeš
8 fotografií
Světový titul sice vybojoval poslední srpnový víkend, ale až nyní se vrátil domů. Po triumfu v čínském Kuej-jangu si totiž moderní pětibojař Matěj Lukeš se španělskou přítelkyní a rovněž pětibojařkou Laurou Herediaovou naplánovali cestu po Asii. „Maximálně jsem si ji užil, příjemný relax. Ale už mi trénink a moje obvyklá rutina začínaly pomalu chybět,“ usmívá se.

Spolu s ním na tiskové konferenci v Praze hovořil i Michal Sedlecký. Právě on byl dlouho jediným českým moderním pětibojařem, který se mohl pyšnit titulem mistra světa. Až čtyřiadvacetiletý Lukeš na něj nyní navázal.

„Koukal jsem, fandil a doufal, že podá slušný výkon. Což mu vyšlo. Obrovská gratulace,“ smekl Sedlecký.

A Lukeš pokračoval: „Popravdě jsem si ještě nezačal pořádně uvědomovat, co se vlastně stalo. Naplno to začalo až ve čtvrtek, kdy jsem přiletěl na letiště, kde na mě čekala limuzína, a začali jsme slavit.“

V dějišti šampionátu dlouho jásat skutečně nemohl. „V pět ráno už jsme totiž byli v autobusu a pokračovali do Vietnamu. Takže jsem večer ještě musel zabalit věci, jen jsme to trochu oslavili a šli spát.“

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Poznávací cestu po exotickém kontinentu naplánovala jeho přítelkyně Herediaová, které v Číně medaile unikla jen o devět bodů. „Byl jsem jako v batůžku a jen se nechal vést,“ zasmál se Lukeš. „Jsem velice hrdý, že jsem si zapamatoval aspoň názvy nějakých měst.“

Zhruba každé dva dny se přesouvali. Navštívili Vietnam, kde chodili po klášterech, v Thajsku zase objevovali ostrovy. „Tam už to bylo více o odpočívání. Takže i moře, pláže a potápění.“

Lukeš si na místě dokonce udělal potápěčskou licenci. „Našel jsem si nový koníček. V Česku na potápění nejsou podmínky, ale takhle na dovolené bych ho chtěl vyhledávat dál. Pod vodou mě fascinuje, jaký tam panuje klid a ticho. Tohle jsem nikdy nezažil,“ popisoval.

Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa.

Pořádný odpočinek a klid si zasloužil. Rok 2026 pro něj byl po sportovní stránce životní. Ve světovém žebříčku se dostal na první příčku, na Světových pohárech v bulharském Pazardžiku i ve finále seriálu v Budapešti skončil druhý, načež vše korunoval světovým zlatem.

Fantastické úspěchy ale samozřejmě přinášely i svá úskalí. Před světovým šampionátem cítil velký tlak. Byl v pozici, kdy se od něj čekala medaile.

„V takové situaci ještě nebyl,“ kývl trenér Jakub Kučera. „Loni na mistrovství světa (kde byl Lukeš bronzový) přijel ještě jako někdo, kdo by mohl mít medaili. Letos už byl ale v pozici, že jakýkoliv jiný výsledek by byl považovaný za neúspěch.“

Navíc měl jeho svěřenec v hlavě, že přípravě na globální vrchol obětoval i mistrovství Evropy v Istanbulu, kde nedokončil finále a místo boje o cenný kov se ještě ten den pustil do dalších tréninků.

„I kvůli tomu mám obrovskou radost, že jsem vyhrál a že se to vyplatilo. Bylo samozřejmě psychicky těžké obětovat Evropu. Ale stála by mě moc sil. Finále bylo nabité, kluci předváděli mimořádné výkony,“ popisoval Lukeš.

Přitom po úvodních disciplínách to v Číně na zlato nevypadalo. Po šermu byl z osmnácti závodníků až čtrnáctý. Po překážkovém běhu, který po olympijských hrách v Paříži v roce 2024 nahradil parkur, jedenáctý.

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V plavecké části vyhrál svoji rozplavbu a do kombinované disciplíny běhu se střelbou startoval ze šestého místa. A pak to přišlo. Na trati předbíhal jednoho soupeře za druhým. Na poslední pátou střeleckou položku dorazil společně se dvěma soky, načež po rychlé palbě pokračoval sám a už stovky metrů před cílem mohl propadat vítězné euforii.

„Ale jeden klíčový faktor, proč vyhrál, bych nejmenoval,“ podotýká kouč Kučera. „Ano, dalo by se říct, že když se dostal v běhu ze šestého na první místo, tak mu sedí nejvíc právě on. Jenže celé finále není jen o jedné disciplíně. Když někdo běhá patnáctistovku, tak se taky neptáte, jestli má nejlepší třístovku. Je to celek, jeden sport, záleží na všem.“

S čímž Lukeš souhlasí. Ačkoliv se v běhu cítí extra silný, soustředí se na něj pořád stejně. „Podívám se, jaké jsou rozestupy, abych věděl, s kým poběžím a jestli se budu moct s někým vytáhnout. Pak myslím na střelbu a na to, abych to nepřepálil. Ale nespekuluju, že se musím posunout o tolik a tolik míst.“

Moderní pětibojař Matěj Lukeš slaví titul mistra světa

Nyní se už čerstvý světový šampion pomalu vrátí do přípravy a bude vyhlížet další sezonu. Úspěch ho rozhodně neukolébá, vždyť se začne bojovat o olympijské hry v Los Angeles 2028, na něž by se pochopitelně rád dostal.

Kvalifikační proces začne prvního ledna a skončí na konci května olympijského roku. Na vrchol do zámoří vedou dvě cesty. První je kvalifikovat se prostřednictvím postavení ve světovém žebříčku, druhou uspět na kvalifikační soutěži, jako je příští rok mistrovství světa v Budapešti či Evropské hry v Istanbulu.

„U nás pak jde hodně i o splnění kritérií, která stanoví svaz,“ líčí trenér Kučera. „Závodníků, kteří se za nás kvalifikují, je totiž víc. Proto se spíš musí vybírat dvojice, která může jet. Podobně to bude asi i do Los Angeles, protože mužský tým je extrémně silný.“

Mistrovství světa to jen potvrdilo.

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