Paralympijského vítěze Pistoriuse pustili z vězení. Pykal za vraždu přítelkyně

Vizitka jihoafrického Oscara Pistoriuse Datum a místo narození: 22. listopadu 1986, Sandton Největší úspěchy: šestinásobný paralympijský vítěz; stříbro z MS 2011 v Tegu na 4x400 m Ostatní: narodil se bez lýtkových kostí, kvůli tomu mu jako ročnímu amputovali nohy pod koleny; proslavil se zejména úspěšnou snahou závodit se zdravými atlety, s kterými běhal od roku 2007; starty na vrcholných akcích se zdravými mu původně kvůli možné technologické výhodě mezinárodní atletická federace IAAF zakázala, Jihoafričan ale uspěl s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu; kvalifikací na OH 2008 v Pekingu ještě neprošel, o čtyři roky později v Londýně ale již závodil jako první atlet s amputovanýma nohama v historii a v běhu na 400 m postoupil do semifinále (celkově obsadil 23. místo); na paralympiádách v Aténách, Pekingu a Londýně získal v bězích na 100, 200 a 400 m celkem šest zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Chronologie Pistoriusovy kauzy 14. února 2013 - Pistorius byl obviněn z vraždy přítelkyně Reevy Steenkampové, kterou zastřelil tentýž den ráno ve svém domě v Pretorii. Po ženě čtyřikrát vystřelil přes dveře do koupelny, když si ji údajně spletl se zlodějem. 15. února 2013 - U soudu v Pretorii byl obžalován z vraždy. Podle žalobců šlo o promyšlený čin a sportovci hrozilo doživotní vězení. Atlet obvinění popřel. 22. února 2013 - Pretorijský soud po čtyřdenním jednání rozhodl o jeho propuštění z vazby na kauci jeden milion randů (asi 2,2 milionu korun) a o jeho vyšetřování na svobodě. 3. března 2014 - U soudu odmítl vinu ve všech bodech obžaloby. 12. září 2014 - Soudem v Pretorii byl uznán vinným ze zabití přítelkyně z nedbalosti. Zproštěn byl obžaloby z vraždy a nedovoleného ozbrojování. 21. října 2014 - Byl odsouzen k pěti letům vězení. 10. prosince 2014 - Soud rozhodl, že se žalobce může odvolat proti verdiktu „zabití z nedbalosti“. Oscar Pistorius v roce 2014 22. září 2015 - Rozhodnuto, že se případ začne znovu projednávat před Nejvyšším odvolacím soudem. 5. října 2015 - Zvláštní komise ministerstva spravedlnosti zamítla možnost podmíněného propuštění do domácího vězení. 19. října 2015 - Byl propuštěn z pretorijské káznice do domácího vězení, kde si měl odpykat zbytek pětiletého trestu. Od té doby žil v luxusní vile svého strýce. 3. listopadu 2015 - Nejvyšší odvolací soud začal projednávat jeho případ. Státní zástupce usiloval o překvalifikování činu na vraždu. 3. prosince 2015 - Odvolací soud rozhodl, že je vinný z vraždy, nikoli ze zabití. 11. ledna 2016 - Pistorius se odvolal k jihoafrickému ústavnímu soudu, ten začátkem března odvolání zamítl. 6. července 2016 - Dostal u soudu šest let vězení za vraždu, žaloba požadovala minimálně patnáctiletý trest. Byl převezen do věznice v Pretorii. 21. července 2016 - Jihoafrické státní zastupitelství oznámilo, že se odvolá. Rozsudek označilo za šokující a nízký. 26. srpna 2016 - Soudkyně Thokozile Masipaová, která Pistoriuse odsoudila, zamítla žádost státního zástupce o odvolání. 16. září 2016 - Prokuratura poslala odvolání k Nejvyššímu odvolacímu soudu. Listopad 2016 - Pistoriuse převezli z věznice v Pretorii do nápravného zařízení v Atteridgeville. 3. listopadu 2017 - Případ se vrátil před Nejvyšší odvolací soud. 24. listopadu 2017 - Nově byl odsouzen na 13 let a pět měsíců. 10. dubna 2018 - Nejvyšší soud v Jihoafrické republice zamítl jeho odvolání. 30. listopadu 2021 - Pistoriuse převezli z Atteridgeville do nápravného zařízení ve městě Gqeberha (dříve známého jako Port Elizabeth). 31. března 2023 - Soud v Pretorii zamítl kvůli chybně určenému datu, kdy si začal trest odpykávat, jeho žádost o předčasně propuštění na podmínku. 24. listopadu 2023 - Jihoafrická vězeňská služba oznámila, že Pistorius bude v lednu podmínečně propuštěn z vězení. 5. ledna 2024 – Pistorius podmínečně propuštěn z vězení.