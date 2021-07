Orientační běžkyně Alexanderssonová má další titul, dvě Češky v desítce

Na kamenitých a zarostlých svazích Bukové hory u Smržovky vybojovaly umístění v první desítce Češky Denisa Kosová (8.) a Adéla Indráková (9.). Jana Knapová, která bojovala o bronzovou medaili, byla po oražení chybné kontroly diskvalifikována. Mezi muži byl nejlepším Čechem čtrnáctý Pavel Kubát.

Knapová chybovala na páté kontrole, kde poblíž kontroly určené ženám byla kontrola, která patřila k mužskému závodu. Orientační běžci si musí kontrolovat jejich čísla, jejich soupis mají s sebou na mapě a na ruce ve speciálním pouzdře. Knapová přiznala, že místo jí malinko nesedělo s mapou, kód si ale nezkontrolovala.

„Ztratila by tam tak 30 vteřin, takže to mohl být i tak skvělý výkon,“ řekl novinářům šéftrenér reprezentace Jan Šedivý. S cílovým časem kolem 40:45 by Knapová mohla bojovat o bronzovou medaili. Tu nakonec získala Švýcarka Simona Aebersoldová, druhá byla Norka Andrine Benjaminsenová.

Chybě v náročném terénu se nevyhnula ani vítězná Alexanderssonová. Ještě na páté kontrole byla až šestá a ztrácela minutu. Nakonec ale zvítězila téměř o dvě a půl minuty. „Udělala jsem docela velké chyby. Potom jsem bojovala hlavně psychicky, ale snažila jsem se zůstat pozitivní,“ řekla. Závod byl podle ní hodně náročný, fyzicky i z hlediska orientace v mapě.

Alexanderssonová získala zlatou medaili v této disciplíně už v letech 2016, 2017 a 2019. Loni bylo MS zrušeno kvůli epidemii covidu-19 a v roce 2018 byla diskvalifikována. Na letošním šampionátu už triumfovala ve sprintu a byla i členkou vítězné smíšené štafety.

Kosové a Indrákové pomohlo, že je na trati doběhly později startující závodnice, se kterými dál běžely společně. Podle Šedivého podaly po úvodních chybách výborné výkony. Podobně pomohlo i Kubátovi, že ho doběhl ukrajinský závodník. Miloš Nykodým skončil na 21. místě a Tomáš Křivda při premiéře na MS byl na 36. místě.

MS bude pokračovat ve čtvrtek a v pátek závody ve skalnatých terénech v Heřmánkách na Kokořínsku. Ve čtvrtek poběží muži a ženy tříčlenné štafety, v pátek se závodníci utkají na takzvané klasické trati, kde se časy vítězů šplhají až nad 90 minut.