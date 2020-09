Na MS v orientačním běhu u Máchova jezera bude i sprint

Šampionát potrvá déle, od 3. do 10. července 2021. Bude v Libereckém kraji, na Litoměřicku a Mladoboleslavsku. Letošní MS v Dánsku byl zrušen v rámci opatření proti šíření nemoci covid-19. Podle předsedy organizačního výboru Jana Picka zatím nikdo nedokáže říci, zda koronavirus ovlivní i mistrovství za deset měsíců v ČR. „Bude to řešeno zejména během jara, jestli budeme muset nějakým způsobem omezovat počet účastníků. My počítáme, že v jednotlivých arénách jich bude kolem čtyř až šesti tisíc,“ uvedl Picek.

Hlavní lékař šampionátu Jiří Funda řekl, že chtějí využít zkušeností získaných z dosavadní doby. „Orientační běh byl jeden z prvních sportů, který se po zrušení nouzového stavu vrátil do obvyklých kolejí. Opatření, která děláme, a proběhlo už plno závodů, kde byly stovky závodníků, tak fungují,“ řekl.

Výhodou orientačního běhu podle něj je, že nejde o bezprostředně kontaktní sport, navíc se nekoná na omezeném prostoru jako třeba hokej nebo fotbal. Více se také podle lékaře využívá individuální doprava při cestě na závody a minimalizuje kontakt mezi účastníky. „Pokud je to možno, tak se vypustily takové věci jako je umývání po závodě, stolování. To je do jisté míry limitující, ale předpokládáme, že se to dá zvládnout i v rámci mistrovství světa,“ řekl.

Světový šampionát se v ČR bude konat počtvrté v historii, jeho centrem budou Doksy na Českolipsku. První dva dny jsou na programu závody ve sprintu v Terezíně a Doksech. Pro krátkou trať je centrem Smržovka, klasická trať a štafety budou v Dubé. „Jsme ve fázi, kdy máme připravené mapy, kdy máme předběžné tratě pro jednotlivé závody, máme většinu povolení a řešíme s jednotlivými týmy třeba ubytování,“ uvedl předseda organizačního výboru.

Rozpočet šampionátu by měl být kolem 23 milionů korun, podílet by se na něm měly stát, kraj, města i sponzoři. „S některými příjmy bohužel nemůžeme počítat, protože některé firmy řeší i jiné problémy, než aby financovaly, podporovaly sport a mistrovství světa. Takže tento deficit řešíme a vypadá to zatím, že úspěšně,“ řekl Picek.

Příslib finanční pomoci má od mezinárodní federace. Organizátoři zatím nevědí, kolik získají z Národní sportovní agentury. Podle předběžného příslibu by mělo jít o pět až sedm milionů.