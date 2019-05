Vyšetřování ruského dopingu: první kauzy míří ke sportovním svazům

Ostatní sporty Vzorek v rukou pracovníka moskevské antidopingové agentury. | foto: AP

dnes 11:17

Světová antidopingová agentura (WADA) předává mezinárodním sportovním federacím první případy postavené na analýze dat z nechvalně proslulé moskevské laboratoře, která získala v lednu. Vyšetřování systematického dopingu v Rusku se tak dostalo do další, možná závěrečné fáze, uvedla WADA. Hotovo by mohlo být do konce roku.

Ředitel WADA pro zpravodajství a vyšetřování Günter Younger uvedl, že se analyzuje 24 milionů dokumentů z moskevské laboratoře, které se porovnávají s jinými zdroji včetně dat z laboratorního informačního a manažerského systému (LIMS). Ty WADA získala z tajného zdroje v roce 2015. „Je velká míra shody mezi daty z ledna a daty z LIMS. Už jsme začali, jedna federace dostala balíček. Identifikovali jsme ty nejzávažnější případy a s těmi začneme,“ uvedl. WADA má z moskevské laboratoře k dispozici tisíce vzorků moči a krve. Experti budou analyzovat čistá data a připraví důkazy pro sportovní federace. Mohla by se tak chýlit ke konci vleklá kauza kolem dopingu v Rusku, která se táhne od listopadu 2015. Tehdy WADA kvůli systematickému a státem podporovanému programu v zemi suspendovala ruskou antidopingovou agenturu (RUSADA), jejíž fungování označila za nevyhovující. Vzápětí ruskou asociaci potrestala i mezinárodní atletická federace IAAF a dosud mohou závodit jen vybraní ruští atleti pod neutrální vlajkou. Stejný statut měli ruští sportovci na loňské zimní olympiádě v Pchjongčchangu. V září 2018 ale WADA zrušila suspendaci RUSADA. Požadovala vydání dat z moskevské laboratoře do konce roku. Nakonec je Rusové poskytli až v polovině ledna, ale žádný postih kvůli nedodržení termínu nedostali.