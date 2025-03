Jaké sporty najdete na Oneplay a kolik zaplatíte za sportovní balíčky?

Mistrovství světa basketbalových juniorek míří do Brna. Vstupenky už se prodávají

Šestnáctka nejlepších týmů basketbalistek do 19 let zamíří v létě do brněnské Starez Arény Vodova, kde se od 12. do 20. července střetnou o titul světových šampionek. České reprezentantky ve skupině...