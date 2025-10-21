30 let, třetí rok v extralize jako kouč. Ústí zbavíme nálepky outsidera, sní Žaba

Chvíli se jeho pozice přetřásala, nakonec ji má pevnější a navíc s rádcem Michalem Nekolou za zády. Personou českého volejbalu, kterou si vybral. Stále mladý trenér Ondřej Žaba, jenž teprve v listopadu oslaví třicetiny, vstupuje do své třetí ústecké i extraligové sezony. A volejbalovou baštu chce z posledního místa pozvednout do důstojnějších pater tabulky. „Rád bych nás zbavil nálepky outsidera,“ vyhlásil.
Trenér ústeckých volejbalistů Ondřej Žaba při zápase s Libercem na podzim 2023.

Ústečtí volejbalisté se radují v zápase s Brnem.
V pondělí vstoupil Žabův tým do sezony vítězně, v poháru smetl ČZU Praha 3:0. Ve čtvrtek na ústeckou palubovku dorazí k extraligové premiéře soupeř zvučnější, úřadující mistři Lvi Praha.

Je výzva dotáhnout Ústí ke klidnější sezoně?
Já byl konečně postavený před věc, že si můžu všechno budovat. S pomocí (prezidenta) Míry Přikryla, který mi nápady a myšlenky schvaluje nebo vyvrací. Pozici jsem měl slušnou, že jsem to víceméně dělal sám. Prosadil jsem si, jak bude všechno vypadat. I v rámci toho, že mi bude Michal Nekola pomáhat. Slibuju si velkou spolupráci hlavně skrz analýzu hry. I uvnitř týmu se prezentuji tím, že bych nás rád zbavil nálepky outsidera. Aby se s námi počítalo a byli jsme schopní připravit o body fakt každého.

Nápad přivést Nekolu, který vede reprezentaci U21 a v Ústí hrál i trénoval, byl tedy váš?
S Mírou jsme se bavili, že by rád, aby realizační tým šel taky kupředu. Vidí, že práce je hodně, já se starám také o jiné věci než trenérské. Což věřím, že mu pomáhá. Na tuto jeho myšlenku jsem hned přistoupil s tím, že tým chci jak hráčsky, tak i personálně a trenérsky vést já, vymyslet ho a sestavit. S myšlenkou Michala Nekoly jsem přišel, protože se známe velice dobře a on má vazby na Ústí, bylo to nejsmysluplnější. Věřím, že to bude dobré.

Zažil tituly i krach. Volejbalový unikát Přikryl je v jednom klubu 38 let

Na lavičce nebude?
To ne, ale bude mi na nějakých zápasech nápomocný s postřehy a vývojem utkání. Bude fungovat v nějakém režimu, který jsme si nastavili. Je to externí práce, volejbal dnes potřebuje víc očí, abychom noty na zápasy připravili co nejlepší.

Musel jste potlačit ego?
Zase jsem na pozici, kdy si to fakt můžu rozhodnout já. Nejsem ješitný. Dnes jsou realizační týmy obrovské. Že přijde hlavní trenér a odpovědnost se hodí na člověka, kterému věří, tak bych si to u nás taky představoval. Nás trápí personální obsazenost jen z důvodu, že nejdřív se musí zabezpečit hráči a chod celého klubu. Další důležitý krok ve volejbale je platit širší realizační tým. Myslím si, že nás v rámci toho čekají lepší časy.

Vaše pozice ale během uplynulé sezony i po ní byla nejistá, jak naznačoval prezident Přikryl. Trápilo vás to?
Je to nějaký jeho postoj navenek. My trenéři jsme kočovná sorta lidí. A byla to taky moje věc, výsledky a nevýsledky. Někdy tomu rozumím a chápu to, někdy jsem předpokládal, že by stálo za to podržet toto na uzdě. Ale Míra Přikryl je šéf, který ví, co chce a co říká. Pak jsme schopní si to narovnat, řekneme si, kde posílit, jak vystupovat, pracovat s hráči. Já jsem od toho odpojený a moje práce je někde jinde.

Ústečtí volejbalisté slaví výhru v baráži o extraligu.

Jak se tým proměnil?
Hodně. My začali velkou změnou, když jsme zkraje roku získali dva pražské hráče. Nejdříve Martina Tibitanzla, díky němu jsme se domluvili na zajímavém angažmá Honzy Vodičky na jeden rok. Šli jsme cestou nabídnout, co můžeme, to je hraní perspektivních lidí speciálně s českým jménem. A to se nám povedlo. To byly dva důležité kameny do skladby týmu.

A dál?
Další byla pozice nahrávače, věděli jsme, že musíme jít cestou obrovské kvality. Nejdříve jsem připravil jméno druhého nahrávače, který bude perspektivní a bude se učit od prvního nahrávače a bude tu víc let. Povedlo se nám dotáhnout patnáctiletého Lukáše Jelínka z Jirkova. Trénuje s námi, má tady střední školu, internát. Jeho zapojení je téměř stoprocentní. Na 15 let je jeho srovnání s extraligovou slušné. Je tady od toho, aby se co nejrychleji přiblížil ke kvalitě A-týmu. Taky táhne reprezentační šestnácku. Na listu prvních nahrávačů jme měli víc jmen, samozřejmě jsem chtěl někoho, kdo byl českou extraligou ozkoušený a ví, co za úroveň ho bude čekat. Tou cestou byl od začátku Tomas Sorra plus asi další dvě jména. Domluvili jsme se vřele. Celé léto absolvoval s kanadským reprezentačním béčkem.

V baráži jsme neměli být. Zlou sezonu si vyříkáme, věří kapitán volejbalového Ústí

Máte i další dvě kanadské posily, proč?
Max Haronga přišel na smeč, Cole Duncanson na blok. Kanadská škola potvrzuje dobrou fyzickou připravenost, oba jsou slušní na spolupráci a práci pro tým. Věděli jsme, že budou zůstávat Lank, Kořínek, dnes už ikony ústeckého volejbalu, které s námi roky sdílí lepší i horší časy a pracují na krev. S nimi i Capek, který se do toho taky dostal, a další mladí. Když jsme po dvou českých posilách hledali dál, věděl jsem z loňska, že bude lepší, když budou v týmu jen dvě národnosti. Na kanadském trhu jsem hledal nejvíc, abychom se vyhnuli tomu, že bude někdo odstřižený od kolektivu a bude se cítit sám. To hrálo velkou roli.

Odlepíte se tedy konečně ze dna?
Hraje se na výsledky, ale tady je potřeba nejdříve stabilizovat jádro. A co se bude dít zespoda, abychom nemuseli každým rokem řešit všechny pozice. Věřím, že až budeme stabilizovaní, můžeme shánět papírově lepší kvalitu a ne to jen lepit. Doufám, že ve výsledcích se to odrazí.

Pomůže českému volejbalu senzační čtvrté místo na mistrovství světa?
Určitě to bude mít dopad. Netuším jaký, na diváky v extralize mírný, věřím, že větší na příliv hlavně nových talentovaných mladých. Tedy na nábory. Necháme se překvapit.

