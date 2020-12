Skifař Synek zrušil soustředění v Livignu, mohl tak být za Ježíška

„Všechno je tam zavřené. Sice tam teď sníh napadl, běžkuje se a jsou tam i kanoisti, ale teď jsem mluvil s klukama, kteří se o víkendu vrátili a říkali, že město je liduprázdné a je to divné. Jsem rád, že jsme soustředění vypustili a pojedeme v únoru, kdy doufám, že už bude vše veselejší,“ uvedl Synek.

I díky tomu se mohl zapojit do akce automobilky Škoda Auto a české hokejové reprezentace a dovézt vánoční dárky dětem v dětském domově v Dolních Počernicích.



„Podobné zážitky dávají předvánočnímu času úplně jiný význam. Jsem rád, že jsem u toho mohl být a vidět tu spontánní radost dětí i nefalšovaný vděk ze strany představitelů dětského domova. Právě oni mají můj obrovský obdiv za to, jak skvělou atmosféru a zázemí dokážou dětem vytvořit,“ řekl pětinásobný mistr světa na skifu.

V Itálii, v Sabaudii nedaleko Říma, nyní trénují české veslařky včetně olympioniček Lenky Antošové a Kristýny Fleissnerové. Synek však v zimě na vodu nechce.

„Za dvacet let mám vyzkoušené, že v zimě trénuji v posilovně, na trenažéru. Nebo na běžkách. Pak se na jaře těším na vodu. Jeden rok jsme to zkoušeli, vesloval jsem skoro celou zimu a sezona pak byla strašně dlouhá. A řekl bych, že se mi i kvůli tomu moc nepovedla,“ řekl veslař pražské Dukly.

Kvůli pandemii koronaviru přišel stejně jako další sportovci o vrchol sezony v podobě olympijských her v Tokiu, které byly přesunuty na příští rok. Následná omezení výrazně poznamenala i Synkův trénink a závody. Teď už je prý radši ani nesleduje.



„Přiznám se, že jsem to úplně vypustil a ani nevím, jaká jsou teď vládní opatření. Co je povolené, co ne a kolik osob se kde může shromáždit. Hrozně mě to psychicky drtilo. Snažím se si to nepřipouštět. Trénuji a věřím, že olympiáda v létě bude,“ prohlásil trojnásobný olympijský medailista.

Svěřenec trenéra Milana Dolečka se připravuje společně s Jakubem Podrazilem, se kterým se chce na jaře dodatečně kvalifikovat do Tokia na dvojskifu. Pokud se jim to nepovede, pojede Synek na skifu.

„Trénujeme standardně, jako každou jinou zimu. Myslím si, že jsem na tom docela dobře. Občas je to těžší, občas lehčí,“ pousmál se osmatřicetiletý veslař. „Není potřeba vymýšlet něco nového. Jde spíše o to, abychom nic nepokazili tím, že budeme experimentovat,“ řekl s tím, že klíčové je, aby byl stoprocentně zdravotně v pořádku, což nyní je.

Synek je již řadu let i šéfem veslařského klubu Kondor Brandýs nad Labem, který v minulém týdnu otevřel novou loděnici. „Je to pět let života nás všech. Můj hlavní úkol byl shánět peníze, což se nějak povedlo. Technická stránka byla spíše na ostatních klucích. Minulý týden jsme loděnici kolaudovali a doufám, že na jaře vše otevřeme pro děcka. Všichni se těší, že ji budeme moct začít naplno využívat a už nebudou platit žádná omezení,“ dodal Synek.