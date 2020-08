V cyklistice je výhoda, že vás bolí jen nohy, popisuje veslař Synek

Jak dlouho vám trvalo, než jste se v hlavě nastavil na změnu? Po patnácti letech přesednout z individuální disciplíny do kolektivní není přece jen tak.

Já o tom přemýšlel už dřív, jenže Jakub Podrazil s Lukášem Helešicem jezdili reprezentační dvojku. Nešlo to, rozbil bych posádku, ze které by jeden zůstal na břehu. Možnost vytvořit dvojskif se objevila naráz v lednu, když se Lukáš rozhodl skončit. Dva dny jsem si to nechal projít hlavou. S tím, že když nám to nepůjde, vrátím se na skif. Jakub s tím takhle počítá. Není to postavené tak, že skif v žádném případě na olympiádě nepojedu. S Kubou jsme se domluvili, že pokud by nám to na dvojskifu šlo, to znamená bojovat o první místo na Světovém poháru, absolvujeme na dvojskifu dodatečnou olympijskou kvalifikaci. Pokud bychom závodili o páté šesté místo, nemělo by to pro mě smysl. V takovém případě bych dál pokračoval na skifu.