Co dál? Napoví mistrovství Evropy. Synka s Podrazilem čeká společný start

Ve své sbírce má Ondřej Synek medaile ze všech možných akcí. Má zlata z mistrovství světa i Evropy, vyhrál Světový pohár a cenné kovy vezl i z olympijských her.

V Pekingu 2008 a v Londýně 2012 bral stříbro, v Riu de Janeiru 2016 bronz.

Šanci přidat další medailový úspěch z olympiády by měl mít letos na odložených hrách v Tokiu. Ještě předtím ho ale čeká spousta práce.

Úvodním bodem v programu zní: mistrovství Evropy.

Závody ve Varese pro něj budou testem. V loňské sezoně se vrátil do dvojskifu a za parťáka si vybral Jakuba Podrazila. Teď je čeká první ostrý společný závod a pokud se spolupráce ukáže jako přínosná, budou pokračovat.

A spolu by chtěli odcestovat na blížící se olympijské hry.

Ondřej Synek se připravuje na svou poslední olympiádu - v Tokiu 2021.

„Když jsme do toho s Kubou šli, tak jsme si stanovili jasná pravidla. Je to tak, že bychom na Evropě měli být určitě ve finále a bojovat o medaili. Pokud to zameteme a budeme někde vzadu, tak asi zvážíme, že bych pokračoval na skifu,“ vysvětlil Synek.

Věří ale, že se spolupráce osvědčí. „Soustředíme se na dvojskif a děláme pro to maximum. Není to tak, že bych ho měl jako vedlejší kolej. Je to pro nás priorita. Ale stát se může cokoliv a kdyby nám to náhodou nešlo, tak návrat na skif je další varianta,“ líčil 38letý Synek.

Loňská podivná sezona plná odkladů a zrušených závodů jim paradoxně přišla vhod. Mohli se lépe poznat a sžít.

„Pro mě bylo odložení stoprocentně lepší,“ říká 29letý Podrazil. „Přechod z nepárového na párové veslování je, ač se to nezdá, opravdu těžký. A všechny kilometry, které jsme najezdili navíc, jsou dobré. Myslím, že jsme teď na tom mnohem lépe než loni na jaře.“

Dlouhá pauza pomohla i Synkovi. Samozřejmě, mrzelo ho odložení olympijských her a dalších závodů, na druhou stranu si ale mohl pořádně odpočinout.

Což po letech dřiny ocenil.

„Nikdy jsem ve své dvacetileté kariéře profesionálního sportovce, nezažil žádnou oddychovou sezonu,“ vyprávěl. „Ano, na jednu stranu mi zrušené závody vadily, na druhou stranu jsem si ale dost odpočal. Přistoupil jsem k tréninku takovou udržovací metodou a pořádně jsme začali trénovat až někdy od října.“

V rámci předsezonní přípravy zvolili dvě zahraniční soustředění. Nejprve odjeli do Livigna, kde jezdili hlavně na běžkách. Po návratu do Česka následovala příprava v posilovně a na trenažeru a pak odjezd do Varese, kde trénovali na vodě.

„Oproti minulosti to bylo jiné v tom, že Livigno bylo absolutně vylidněné. Bylo to jiné, ale byl klid na přípravu. Řekl bych, že to bylo super a že jsme si to užili,“ říkal Synek. „V Livignu jsme byli dokonce v restauraci na pivu. To byla taková krásná změna oproti Praze,“ pousmál se Podrazil.

Ve sportovní přípravě je pandemie příliš neomezuje. Jen musí častěji chodit na testy. Co jim však přidělává největší problémy, je složité cestování.

„Na soustředění do Varese jsme měli letět letadlem, jenže rušili přímé lety a s přestupy to mělo trvat strašně dlouho,“ vykládal Synek. „Takže jsme jeli autem. To by nebyl takový problém, jenže místo 800 kilometrů jsme jich museli jet 1150, protože bylo zavřené Německo.“

Tuhle štreku budou muset absolvovat ještě jednou. Do Varese se totiž znovu vydají na mistrovství Evropy.

Co mě naučil ten druhý Podrazil: „Od Ondry jsem se naučil takový stoický klid na vodě. Když jsem předtím jezdil s Lukášem Helešicem, tak to bylo takové, že i každý trénink byl trochu nervózní. Ondra ale pořád jede. Jak se říká po veslařku: Pořád se to tam musí sypat a nevnímat nic jiného.“ Synek: „Díky Kubovi jsem hlavně pronikl na Instagram (smích). Už tam mám pět fotek. Vždycky mi dává školu, co tam mám nasypat, co tam mám napsat a koho označit. To je za poslední dobu můj největší pokrok.“

„Samozřejmě si se vším poradíme, není to tak, že bychom byli slečinky a nevydrželi to. Ale jsou to takové věci, které jsem za dvacet let kariéry nezažil,“ vyprávěl zkušenější veslař. „Ale mají to všichni stejné, tak se s tím nějak popereme.“

Po evropském šampionátu a poté, co zváží, zda budou pokračovat ve dvojskifu, by je v polovině května měla čekat dodatečná kvalifikace na olympiádu.

Postupový klíč je jasný: první dva dvojskify letí do Tokia, ty ostatní nikoliv.

„Abych ale řekl pravdu, tak já se teď myšlenkami hlavně upínám na mistrovství Evropy. Co bude po něm, to si teprve řekneme,“ vyhlíží Podrazil. „Hlavní je teď předvést co nejlepší výkon.“

Příprava naznačuje, že by spolupráce mohla být dobrá. Nejvíce se to ale ukáže až při závodech. „U veslování je to tak, že pokud člověk nejede závod, tak nikdy neví, jak na tom je,“ říká Synek.

To samé platí o jejich soupeřích. Po dlouhé pauze netuší, jak na tom jsou. „Právě z toho mám trochu nervozitu,“ líčil Podrazil. „Spousta lidí skončila, spousta přibyla nových. Doufám ale, že se nám to povede a že pojedeme rychle.“

To se už brzy ukáže.