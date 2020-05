Trenér o dvojskifu Synek, Podrazil: Mají velkou chuť, vypadají nadějně

S vidinou zisku olympijského zlata, které mu jako jediné ve sbírce chybí, oznámil Synek v polovině března záměr pokusit se do Tokia kvalifikovat na dvojskifu společně s Podrazilem.

„Jestli si myslím, že mám na dvojskifu větší šanci uspět než na skifu? Ano. Je to nový vítr do plachet. Nový impulz. Na 99 procent mě čeká poslední olympiáda a cítím velkou šanci uspět,“ objasňoval své úvahy Synek.

Než se však mohla nová česká posádka představit v závodech a zabojovat o účastnické místo na hrách, veškeré sportovní dění po celém světě utla pandemie koronaviru. A kvůli ní se sportovní svátek v japonské metropoli přesunul až na příští rok.

„Odložení nám hraje trochu do karet, protože budeme moct s Kubou něco odtrénovat a vyzkoušet, jestli má smysl v tom pokračovat. To se dá poznat z tréninků,“ uvedl Synek v den, kdy padlo rozhodnutí o odkladu her.

A jak první projížďky dua Synek, Podrazil vypadají?

„I když v tréninku na skifech teď jezdili v poslední době hlavně delší úseky maximálně „osmadvacítkou“, tak jim dvojskif šel krásně do šlágu,“ poodhaluje jejich trenér Milan Doleček v rozhovoru na svazovém webu. „Byl jsem překvapený, s jakou lehkostí se postupně dostali až na „čtyřicítku“. Měli obrovskou chuť si zatáhnout! Vypadají nadějně, ale na základě jednoho tréninku nemá cenu propadat přehnané euforii,“ dodává.

Tělesnou konstitucí jsou si oba závodníci podobní, patří mezi urostlé a svalnaté veslaře. Ale věkově je od sebe dělí devět let. Synkovi bude příští rok v létě 38 a uvědomuje si, že příprava na Tokio pro něj bude obtížná a že nedokáže odhadnout, jak na tom jeho tělo bude.

Skifař Ondřej Synek dojel ve finále MS v Linzi šestý.

„Ale Ondra pořád patří do světové extratřídy,“ tvrdí Doleček. „Pořád má velmi vysokou výkonnost, která opravňuje k úvahám, že ten dvojskif může být velmi rychlý. Není na světě mnoho dvojic, možná že vůbec žádná – zřejmě ani Chorvati, kteří by dokázali na trenažéru předvést takový výkon jako oni.“



Stále však zůstává nejasné, kdy budou mít Češi šanci své umění předvést v ostrém závodě. Termín olympijské dokvalifikace dosud stanoven není, nejbližším styčným bodem je mistrovství Evropy v Polsku v netradičně pozdním říjnovém termínu.

„Posunutí na říjen znamená komplikace, protože je to dost pozdě s ohledem na přípravu na olympiádu, a hlavně na dodatečnou kvalifikaci. Koncem října by už měla probíhat zimní příprava – znova od začátku. Musíme vyřešit, jak s celkovou koncepcí tréninku naložit,“ prozrazuje Doleček.

„Ale uvidíme, jestli se „Evropa“ skutečně v novém termínu odehraje,“ dodává. „Situace s koronavirem je stále nejasná a pořád se mění. Jsme ovšem rádi, že ještě letos máme příležitost zazávodit si v silné mezinárodní konkurenci. Mistrovství Evropy jako test určitě bereme! Dá se čekat, že se ho zúčastní úplně všichni. Každý si bude chtít prověřit, jak na tom je. Potom uvidíme, na co se dál přednostně zaměřit, co opravit a tak dál.“

Závodní test bude vítaný i pro Synka a Podrazila, do října mají dostatek času naladit se na stejný rytmus. „Osobně se na další přípravu téhle lodě těším, parametry výkonu a technicky jsou si velmi podobní, což je pro začátek solidní základ,“ vyhlíží Doleček.