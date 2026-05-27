Šépka? Ne, Perušič! Mistr světa zvládl kvalifikaci i ve vypůjčených trenýrkách

„Bylo to náročné. Do prvního setu jsme vlétli velmi dobře, fungovala nám taktika, všechno šlapalo skvěle. Ve druhém se kluci zlepšili a my trošku znervózněli. Udělali jsme pár nevynucených chyb a byl z toho tie break,“ komentoval utkání Perušič, s Davidem Schweinerem mistr světa z roku 2023.
V Ostravě za minulých sedm odehraných turnajů byli se Schweinerem pokaždé nejhůře čtvrtí. Nyní hrají zvlášť, jelikož Perušič se loni rozhodl ukončit profesionální kariéru, takže Schweiner vytvořil dvojici s Tadeášem Trousilem. Perušič pouze zaskakuje, aby reprezentační trenér Andrea Tomatis, jenž má ve skupině zatím jen pět hráčů, mohl postavit tři dvojice.
|
Na oslavu plážového volejbalu dorazila do Ostravy opět absolutní špička
Vnímal Perušič větší tlak, když musel hrát kvalifikaci? „Vždycky před Ostravou cítím určitý tlak. Pokud by tomu tak nebylo, už bych tady neměl co dělat,“ prohlásil. „Ale bylo to samozřejmě trochu jiné. Zrovna včera jsem se bavil s manželkou, že naposledy jsem hrál kvalifikaci v roce 2018. Je náročné hrát první zápas turnaje a vědět, že když ho ztratíte, tak skončíte. Ale už mám něco odehráno, takže i na taková utkání bych se měl připravit. Přece jen jsem skončil nedávno, takže zápasový rytmus mi tolik nechyběl. Ale když jsme šli do tie breaku, určitý tlak jsem cítil.“
Spoluhráče změnil po jedenácti letech. „Je to osvěžující,“ usmál se Ondřej Perušič. „S Jirkou trénujeme ve stejné skupině už několik let, takže je to pro mě super. Jura má velký potenciál hrát i na elitní úrovni, takže doufám, že to v nadcházejících zápasech ve skupině předvedeme. Určitě můžeme týmy z docela nabitého startovního pole potrápit.“
Sedlák doufá, že nebudou hrát zbytečně moc tie breaků. „To by Ondrovi úplně nechutnalo, ale hlavně musíme mít konzistentní výkony a radost ze hry. Emoce,“ podotkl.
Na úvod turnaje se však nezdálo, že by Perušič ztratil kondici.
„Tomu se říká mimikry, že se snažíte působit lepe, než na tom jste,“ usmál se Perušič. „To aby vás soupeři nechali být, ale jakmile to prokouknou, budu v problémech. Ale ne, snažím se po večerech a víkendech udržovat, protože dohoda s Andreou Tomatisem byla, že pokud bude potřeba, doplním letos tým na dva tři turnaje.“
Na čem ještě musejí se Sedlákem zapracovat? „V tom prvním utkání nás hodně zlobila nedůslednost,“ odpověděl Perušič. „Měli jsme pasáže, kdy jsme dobře bránili, podávali, všechno šlapalo, jak mělo, ale pak přišly jeden dva nepovedené side outy (ztráty), nakupili jsme tři čtyři chyby v rychlém sledu, což se nám ve druhém setu vymstilo. Musíme se soustředit na to, abychom udrželi kvalitu hry po celý zápas.“
|
Schweiner si zvyká na hru bez Perušiče. Hecování? Jen v tom, čí dítě lépe spí
Při Sedlákově obraně na síti si Perušič mohl připadat, jako by dál hrál se Schweinerem, jenž ničil soupeře blokem.
„Ano, zejména v prvním setu a v tie breaku Jura na bloku dominoval a určitě to byl klíčový faktor, že jsme nakonec vyhráli,“ potvrdil Ondřej Perušič. „Naopak já jsem se v tom poli trochu hledal, takže doufám, že se to do hlavní soutěže zlepší.“
Perušičovi na startu turnaje nevadilo ani to, že hrál ve vypůjčených trenýrkách se jmenovkou Jakuba Šépky.
„S Davidem jsme měli trenky jiné značky, takže jsem využil služeb pana Šépky,“ zmínil Perušič předchozího Sedlákova spoluhráče, který v Ostravě nastupuje s Matyášem Džavoronokem. „Od zítřka už budu mít své vlastní...“
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu
Ostrava, kvalifikace
Muži: Perušič, Sedlák - Oliva, Kurka 2:1 (9, -16, 11), Džavoronok, Šépka - Semerád, Štoček (všichni ČR) 2:0 (19, 18).
Ženy: Dvorníková, Kleiblová (ČR) - Bocková, Lippmannová (Něm.) 2:1 (-13, 20, 13), K. Pavelková, A. Pavelková (ČR) - Harwardová, Hodelová (USA) 2:0 (17, 14), Neuschaeferová, Maixnerová (ČR) - Flintová, DeBergová (USA) 2:1 (18, -21, 11).