Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Šépka? Ne, Perušič! Mistr světa zvládl kvalifikaci i ve vypůjčených trenýrkách

Jiří Seidl
  15:04
Vítězně a s novým spoluhráčem se Ondřej Perušič vrátil do Ostravy. S Jiřím Sedlákem v kvalifikaci turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite porazili Václava Kurku a Kryštofa Olivu 2:1 (9, -16, 11) a zahrají si v hlavní soutěži.
Fotogalerie4

Beachvolejbalista Ondřej Perušič vybírá útok soupeře. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Bylo to náročné. Do prvního setu jsme vlétli velmi dobře, fungovala nám taktika, všechno šlapalo skvěle. Ve druhém se kluci zlepšili a my trošku znervózněli. Udělali jsme pár nevynucených chyb a byl z toho tie break,“ komentoval utkání Perušič, s Davidem Schweinerem mistr světa z roku 2023.

V Ostravě za minulých sedm odehraných turnajů byli se Schweinerem pokaždé nejhůře čtvrtí. Nyní hrají zvlášť, jelikož Perušič se loni rozhodl ukončit profesionální kariéru, takže Schweiner vytvořil dvojici s Tadeášem Trousilem. Perušič pouze zaskakuje, aby reprezentační trenér Andrea Tomatis, jenž má ve skupině zatím jen pět hráčů, mohl postavit tři dvojice.

Na oslavu plážového volejbalu dorazila do Ostravy opět absolutní špička

Vnímal Perušič větší tlak, když musel hrát kvalifikaci? „Vždycky před Ostravou cítím určitý tlak. Pokud by tomu tak nebylo, už bych tady neměl co dělat,“ prohlásil. „Ale bylo to samozřejmě trochu jiné. Zrovna včera jsem se bavil s manželkou, že naposledy jsem hrál kvalifikaci v roce 2018. Je náročné hrát první zápas turnaje a vědět, že když ho ztratíte, tak skončíte. Ale už mám něco odehráno, takže i na taková utkání bych se měl připravit. Přece jen jsem skončil nedávno, takže zápasový rytmus mi tolik nechyběl. Ale když jsme šli do tie breaku, určitý tlak jsem cítil.“

Spoluhráče změnil po jedenácti letech. „Je to osvěžující,“ usmál se Ondřej Perušič. „S Jirkou trénujeme ve stejné skupině už několik let, takže je to pro mě super. Jura má velký potenciál hrát i na elitní úrovni, takže doufám, že to v nadcházejících zápasech ve skupině předvedeme. Určitě můžeme týmy z docela nabitého startovního pole potrápit.“

Beachvolejbalista Jiří Sedlák během turnaje v Ostravě.

Sedlák doufá, že nebudou hrát zbytečně moc tie breaků. „To by Ondrovi úplně nechutnalo, ale hlavně musíme mít konzistentní výkony a radost ze hry. Emoce,“ podotkl.

Na úvod turnaje se však nezdálo, že by Perušič ztratil kondici.

„Tomu se říká mimikry, že se snažíte působit lepe, než na tom jste,“ usmál se Perušič. „To aby vás soupeři nechali být, ale jakmile to prokouknou, budu v problémech. Ale ne, snažím se po večerech a víkendech udržovat, protože dohoda s Andreou Tomatisem byla, že pokud bude potřeba, doplním letos tým na dva tři turnaje.“

Na čem ještě musejí se Sedlákem zapracovat? „V tom prvním utkání nás hodně zlobila nedůslednost,“ odpověděl Perušič. „Měli jsme pasáže, kdy jsme dobře bránili, podávali, všechno šlapalo, jak mělo, ale pak přišly jeden dva nepovedené side outy (ztráty), nakupili jsme tři čtyři chyby v rychlém sledu, což se nám ve druhém setu vymstilo. Musíme se soustředit na to, abychom udrželi kvalitu hry po celý zápas.“

Schweiner si zvyká na hru bez Perušiče. Hecování? Jen v tom, čí dítě lépe spí

Při Sedlákově obraně na síti si Perušič mohl připadat, jako by dál hrál se Schweinerem, jenž ničil soupeře blokem.

„Ano, zejména v prvním setu a v tie breaku Jura na bloku dominoval a určitě to byl klíčový faktor, že jsme nakonec vyhráli,“ potvrdil Ondřej Perušič. „Naopak já jsem se v tom poli trochu hledal, takže doufám, že se to do hlavní soutěže zlepší.“

Perušičovi na startu turnaje nevadilo ani to, že hrál ve vypůjčených trenýrkách se jmenovkou Jakuba Šépky.

„S Davidem jsme měli trenky jiné značky, takže jsem využil služeb pana Šépky,“ zmínil Perušič předchozího Sedlákova spoluhráče, který v Ostravě nastupuje s Matyášem Džavoronokem. „Od zítřka už budu mít své vlastní...“

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu

Ostrava, kvalifikace

Muži: Perušič, Sedlák - Oliva, Kurka 2:1 (9, -16, 11), Džavoronok, Šépka - Semerád, Štoček (všichni ČR) 2:0 (19, 18).

Ženy: Dvorníková, Kleiblová (ČR) - Bocková, Lippmannová (Něm.) 2:1 (-13, 20, 13), K. Pavelková, A. Pavelková (ČR) - Harwardová, Hodelová (USA) 2:0 (17, 14), Neuschaeferová, Maixnerová (ČR) - Flintová, DeBergová (USA) 2:1 (18, -21, 11).

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Navone vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Navone vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 6:2, 4:6, 0:0
  • 2.94
  • -
  • 1.39
Jonesová vs. BouzkováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Jonesová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě0:6, 5:4
  • 3.85
  • -
  • 1.24
Nagal vs. KolářTenis - - 27. 5. 2026:Nagal vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
27. 5. 16:00
  • 2.11
  • -
  • 1.70
Pokorný vs. KrumichTenis - - 27. 5. 2026:Pokorný vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
27. 5. 16:00
  • 3.89
  • -
  • 1.21
Dunajská Streda vs. MichalovceHázená - 5. kolo - 27. 5. 2026:Dunajská Streda vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
27. 5. 17:30
  • 1.55
  • 7.90
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Roland Garros ONLINE: Bouzková dominuje ve druhém kole, Bejlek podlehla hvězdě

Sledujeme online
Sára Bejlek se natahuje po balonku ve druhém kole Roland Garros.

Grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži pokračuje zápasy druhého kola. Do akce jde celkem pět českých tenistů, ve dvou případech se dokonce objeví na kurtu Philippea Chatriera. Zápas na centrálním...

27. května 2026  11:55,  aktualizováno  15:41

Giro ONLINE: Odstup Cavagni se tenčí, únik se blíží na sprinterskou prémii

Sledujeme online
Peloton ve 14. etapě Gira.

Sedmnácté pokračování Gira d’Italia nabízí další skvělou příležitost pro jezdce z úniku. Tranzitní, 202 kilometrů dlouhá etapa z Cassano d’Adda do Andala totiž skrývá náročných 3 300 výškových metrů....

27. května 2026  12:24,  aktualizováno  15:34

Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě...

Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...

27. května 2026  15:34

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

27. května 2026  15:33

OBRAZEM: Železný v roli startéra, hvězdná štafeta a dobové úbory. Běchovice slaví

Jan Železný v roli startéra během slavnosti k příležitosti historicky prvního...

V roce 1897 v Běchovicích poprvé zazněl startovní výstřel legendárního desetikilometrového klání. Jeho letošní 130. ročník sice vypukne až v září, ale právě ve středu 27. května si příznivci atletiky...

27. května 2026  15:23

Fotbalová asociace získala strategického partnera. ČSOB přislíbila 300 milionů

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda (vpravo) a generální ředitel ČSOB...

Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace.

27. května 2026  11:10,  aktualizováno  15:05

Šépka? Ne, Perušič! Mistr světa zvládl kvalifikaci i ve vypůjčených trenýrkách

Beachvolejbalista Ondřej Perušič vybírá útok soupeře.

Vítězně a s novým spoluhráčem se Ondřej Perušič vrátil do Ostravy. S Jiřím Sedlákem v kvalifikaci turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite porazili Václava Kurku a...

27. května 2026  15:04

Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

Bill Foley (uprostřed čelem), majitel Vegas Golden Knights, se s týmem raduje z...

Tak takový „sweep“ se vážně nečekal. Jednoduché anglické slůvko se v hokejovém kontextu používá v play off NHL pro vyřazení týmu 4:0 na zápasy. Že ovšem najde užití zrovna u Colorada, to je bez...

27. května 2026  14:34

Nevydrží to navěky. Formulová legenda posílá Antonellimu důrazné varování

Pilot Mercedesu Kimi Antonelli vyhrál Velkou cenu Kanady 2026

Pilot Mercedesu Kimi Antonelli zatím vládne letošní sezoně formule 1. Vyhrál čtyři z pěti dosavadních velkých cen a s přehledem vede průběžné pořadí šampionátu. Pokud by titul získal, stal by se...

27. května 2026  14:14

Golf je můj nový prostor. Je to pro mě skvělá duševní hygiena, říká Štěpánek

Radek Štěpánek

Roky bojoval Radek Štěpánek mezi světovou tenisovou elitou. Patřil mezi opory českého daviscupového týmu. Tradiční srdcař a showman, kterému musel sportovní adrenalin po ukončení kariéry krutě...

27. května 2026  13:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

Maurucio Pochettino, trenér amerických fotbalistů na tiskové konferenci před...

V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý...

27. května 2026  13:27

Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Fanoušci Crystal Palace v jedné z hospod v Lipsku před finále Konferenční ligy.

Před večerním finále fotbalové Konferenční ligy se v ulicích Lipska střetli fanoušci španělského Vallecana a anglického Crystal Palace. Při zásahu utrpěli zranění dva policisté, informovala německá...

27. května 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.