Konec mistrů světa? Bez sporů, s úsměvy. Perušič bude zkoumat politiku a ekonomii

Stanislav Kučera
  9:39
Konec kariéry, které obětovali roky života a hodiny dřiny, může být pro sportovce tíživý. Někoho přepadají slzy, jiného nostalgie, další kouše zklamání, protože ho donutily přestat například zdravotní problémy. To Ondřej Perušič na úterní tiskovce, na které oznámil, že už nebude pokračovat v roli profesionálního plážového volejbalisty, rozdával jako vždy úsměvy.
Plážový volejbalista Ondřej Perušič (vlevo) ukončil kariéru, jeho spoluhráč...

Plážový volejbalista Ondřej Perušič (vlevo) ukončil kariéru, jeho spoluhráč David Schweiner bude pokračovat dál. | foto: ČTK

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...
Ondřej Perušič ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide
Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...
Ondřej Perušič a David Schweiner slaví postup do čtvrtfinále na MS v plážovém...
Klábosil s přáteli, ochotně promlouval do kamer a diktafonů a své rozhodnutí dlouze vysvětloval. Zatímco jeho spoluhráč David Schweiner bude pokračovat, on končí.

„Zrálo to ve mně už delší dobu,“ přiblížil. „Ale nechci říct, že to bylo snadné, určitě mi spousta věcí bude chybět. Jen to asi přijde až časem, třeba až se budou hrát velké turnaje.“

S profesionálním sportem se loučí ve 31 letech proto, že se chce věnovat i jiným věcem, hlavně loni narozenému synkovi. A také novému civilnímu zaměstnání, na plný úvazek nastupuje do společnosti, která analyzuje politicko-ekonomickou situaci ve střední Evropě.

Cesty mistrů světa se rozcházejí. Perušič končí, Schweiner má nového parťáka

U plážového volejbalu ale zůstane. Stane se asistentem reprezentačního trenéra, mentorem a sparingpartnerem. A také plánuje hrát některé turnaje jako amatér. Rozhodně se tedy nebude nudit.

„Pomáhá mi, že jsem se na život po kariéře připravoval, třeba vysokoškolským studiem. Nemusím řešit prázdnotu a frustraci, jestli jsem se rozhodl správně. S koncem jsem smířený,“ říká.

I díky tomu, že se loučí ověnčen úspěchy, o nichž by se mu před deseti lety, kdy spolupráci se Schweinerem startovali, ani nesnilo.

Mistři světa z roku 2023, stříbrní medailisté z evropského šampionátu 2022, účastníci her v Tokiu 2021 a Paříži 2024.

Ondřej Perušič a David Schweiner s ostravskou trofejí za třetí místo.

„Na začátku naším cílem určitě nebyly medaile z velkých akcí. Chtěli jsme hrát mezinárodně a zjistit, na co vůbec máme. A že to dopadlo takhle, je neuvěřitelné,“ ohlíží se Perušič.

Přesto ho mrzí, že si se Schweinerem dvě mety nesplnili. Nevyhráli turnaj v Ostravě a pod pěti kruhy došli nejdál do osmifinále.

„Ale když se na naši kariéru podívám realisticky, tak odpovídá tomu, na co jsme měli,“ bilancuje nyní už bývalý polař. „Byli jsme tým, který za určitých okolností dokázal porážet ty nejlepší, ale nebyli jsme tak dominantní, abychom vyhrávali medaile pokaždé. V tomhle ohledu naši kariéru vnímám jako velmi spravedlivou.“

Pracně a postupně se vydrápali mezi nejlepší páry posledních let, na jejich vzestup dohlížel italský kouč Andrea Tomatis.

Deset let mistrů světa. Perušič a Schweiner vypráví o Íránu i zimě v Moskvě

Pozvolný růst je zároveň nutil, aby paralelně se sportovní kariérou mysleli na okamžik, kdy s ní skončí.

Oba studovali, a tak už po hrách v Tokiu i Paříži zvažovali, kudy se budou ubírat dál. Nakonec vydrželi až do listopadu loňského roku, kdy na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále.

Právě na podzim se Perušič rozhodl, že do další sezony už nenaskočí. A jeho spoluhráč Schweiner na něj netlačil, aby na písku zůstal.

„Beachvolejbal má takový kolorit, že rozchody bývají třaskavější, ale u nás to tak nebylo,“ ujišťuje Perušič. „Bavili jsme se, jestli náhodou nechci zvážit nějaké pokračování v kompromisním režimu, probírali jsme i mé důvody. A David byl velmi respektující a chápavý. Když jsem mu rozhodnutí oznámil, tak věděl, že jsem si ho promyslel a stojím si za ním.“

Ondřej Perušič se hecuje ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide.
David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide

I stejně starý blokař Schweiner zvažoval, jestli bude hrát dál. Letos očekává narození prvního potomka, ale rodina ho ve sportovní kariéře podpořila a měla by s ním cestovat na turnaje. Bez toho by prý nejspíš taky skončil.

Přesvědčila ho i vidina nové spolupráce se 24letým Tadeášem Trousilem, s nímž se chtějí probojovat na olympijské hry v Los Angeles 2028. „Cítím, že mi tam ještě něco zbývá,“ prohlásil Schweiner.

A s Perušičem dál zůstanou v kontaktu coby přátelé. Deset let spletité, někdy i divoké, ale nakonec velmi úspěšné cesty přece jen tak nevymažete.

