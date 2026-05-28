Ranní ptáčata doskákala k výhře. Brzkému budíčku ale Perušič se Sedlákem nefandí

Jiří Seidl
  12:41
Museli brzy vstávat, už v 5.20, aby na první utkání dne v devět hodin byli připraveni. A vyplatilo se jim to. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili světové čtyřky Brazilce Evandra s Arthurem Lancim 2:0 (20, 18). Výborně tak vstoupili do skupiny E beachvolejbalového turnaje nejvyšší světové kategorie Elite J&T Banka Ostrava Beach Pro.
Fotogalerie4

Ondřej Perušič (čelem) a Jiří Sedlák se radují z výhry nad Brazilci. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Navzdory tomu, že mě mladý pán,“ zmínil Perušič syna, „už za ten rok, co se narodil, na dřívější vstávání trochu vycvičil, není to moje oblíbená činnost. Pět dvacet je pořád poměrně těžký budíček, takže jsem rád, že si můžeme teďka odpočinout, v klidu zafandit a připravovat se na páteční zápasy.“

V nich je čekají Francouzi Téo Rotar a Arnaud Gauthier-Rat a Argentinci Nicolás a Tomás Capogrossovi.

Jirko, vám se vstávalo lépe?
Sedlák: Ne, je to hrozné. Naposledy jsem tak vstával před rokem a také tady, když jsem hrál rovněž od devíti. Nejsem ranní ptáče, ale dneska jsem naštěstí dál doskákal... A pokud tak budeme hrát pokaždé, ani by nám to nemuselo vadit. (usměje se)

Šépka? Ne, Perušič! Mistr světa zvládl kvalifikaci i ve vypůjčených trenýrkách

Takže brzké vstávání vám sedlo víc než soupeřům?
Perušič: Vypadá to tak. Navzdory tomu, že s Jirkou nejsme typy, které by ráno byly v nejlepší kondici, tak se ukázalo, že Brazilci byli takoví nerozhýbaní, nástup do zápasu jim trval a díky tomu jsme možná měli dobrý začátek a chytili se.

Pokud jde o budíček, lidé v Ostravě jsou pověstní brzkým vstáváním na šichtu.
Perušič: To, co děláme, bych si vůbec nedovolil přirovnávat třeba k práci horníků, když ještě v Ostravě byli. Mám k těm profesím velký respekt.

Ondřeji, vy už pracujete. Máte tento týden dovolenou?
Perušič: Vzal jsem si volno, abych se mohl na turnaj soustředit, za což jsem velmi vděčný. Zase jsem si tady zavzpomínal na profesionálnější léta, co se týče režimu.

Beachvolejbalista Ondřej Perušič v akci.

A nevrátíte se k beachvolejbalu opět naplno, když jste porazili tak silné Brazilce?
Perušič: Domluva s (reprezentačním trenérem) Andreou Tomatisem je taková, že odehraju tenhle turnaj s Jirkou a potom se Jirka dá znovu dohromady s Kubou Šépkou. Na další dva turnaje pojedu s Matyášem Džavoronokem. Budeme pořád rotovat. Jsem ale moc rád, že nám ta spolupráce funguje a že jsme schopni konkurovat i těm nejlepším.

Takže ani to, že jste poprvé porazil Evandra, který patří k nejlepším hráčům v historii, vaše rozhodnutí nezmění?
Perušič: Ne, ne. Možná je to právě tím, že jsem skončil, že jsem ho teď konečně zvládl porazit. Bude lepší, když to zůstane, jak to je.
Sedlák: Prý se má končit v nejlepším. (směje se)

Štochlová se Svozilovou čelily servisu světové třídy. Cenné zkušenosti, hlásily

Ale turnaj pokračuje. Dá se říct, že jste se přiblížili k postupu do play off?
Perušič: Skupina bude ještě zamotaná. Evandro se nebude loučit s turnajem třemi porážkami, ale je to skvělý start a důležitý krok směrem k play off. Zároveň to pro nás znamená i nějakou mentální vzpruhu.
Sedlák: V tomhle systému jde o každý bod, takže fakt nesmíte ani na chvilku polevit (z šesti čtyřčlenných skupin postoupí první dva týmy a dva nejlepší z třetích míst do osmifinále, zbylé čtyři celky z třetích příček budou hrát předkolo play off – pozn. red.).

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

Muži:

Skupina D: Hölting Nilsson, Andersson (4-Švéd.) - M. Džavoronok, Šépka (21-ČR) 2:0 (9, 17).
Skupina E: Perušič, Sedlák (20-ČR) - Evandro, Arthur (5-Braz.) 2:0 (20, 18).
Skupina F: Shaw, Partain (19-USA) - Trousil, Schweiner (6-ČR) 2:0 (20, 16), 18:00 Trousil, Schweiner - Luini, Immers (18-Niz.).

Ženy:

Skupina A: 13:00 Dvorníková, Kleiblová (24-ČR) - Stamová, Schonová (12-Niz.).
Skupina B: 15:00 Neuschaeferová, Maixnerová (23-ČR) - Chengová, Kraftová (11-USA).
Skupina D: 16:00 Svozilová, Štochlová (16-ČR) - Brunnerová, Hüberliová (4-Švýc.).
Skupina F: 14:00 K. Pavelková, A. Pavelková (19-ČR) - Mäderová, Kernenová (7-Švýc.).

