Perušič se i s novým parťákem Sedlákem probil v Ostravě do bojů o medaile

Jiří Seidl
  21:53
Calvin Ayé se zoufale věšel na síť, záhy si nevěřícně rukama zakrýval tvář. Rémi Bassereau kroutil hlavou. Francouzští plážoví volejbalisté, světové šestky, byli z fantastické hry Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka zoufalí. A tak česká jízda ostravským turnajem Beach Pro Tour Elite pokračuje.
Jiří Sedlák a Ondřej Perušič se radují z bodu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Perušič a Sedlák jsou po výhře nad Francouzi 2:0 (19, 18) v semifinále. V něm se v neděli od 11.00 utkají s Američany Taylorem Crabbem a Andrewem Beneshem.

„Už jsem si trošku vybíral únavu, což se projevilo v tom, že jsem nebyl schopný proměnit bodové útoky, kterých jsem měl zejména v prvním setu hodně. Vždycky jsem zahrál kousek do autu nebo jsem se nechal zablokovat. Neřešil jsem to asi úplně chytře,“ řekl Ondřej Perušič.

Jeho zákroky v poli s pohotovými reakcemi a bloky Jiřího Sedláka udivovaly nejen soupeře, ale i diváky. „Hrát před takovým davem hodně pomáhá,“ ocenil fanoušky Perušič. „Jednak v tom, že zůstáváte neustále soustředění a nezdary házíte za hlavu. Nutí vás to nic nevypustit a síly ještě někde vydolovat. Jsem moc rád, že jsme divákům podporu vrátili účastí v nedělních kláních.“

A co vy, Jiří?
Sedlák: Když jsme šli na kurt, hned jsem pocítili diváky, kteří nás ohromně vítali. Už to byla vzpruha.

V utkání bylo hodně skvělých momentů. Vy jste zvládli i Bassereaův skyball čili vysoké podání, jimž byl pověstný Ital Carambula, když se míč navíc otřel o pásku.
Sedlák: Nejprve jsem si myslel, že balon nepřejde jejich půlku, ale jak se blížil, říkal jsem si: Půjdu pod to. Naštěstí to o tu pásku spadlo na můj bicák a Perun byl hned vedle mě, což mě zachránilo. A ještě jsme ten bod uhráli.
Perušič: Nejprve jsem si říkal, že bych měl ten balon přihrát, ale jak letěl k Jurovi, byl jsem radši, že ho nemusím brát (smál se). Byl to extrémně těžký příjem. Naštěstí Jura reflexivně zareagoval a balon správně uhrál.

Francouz Calvin Aye je zoufalý z míčů, které uhráli čeští reprezentanti.

Byl to důležitý moment, když jste díky tomu šli ve druhém setu do vedení 17:13?
Perušič: Ano, spolu s tou předchozí velmi dlouhou výměnou, kterou Francouzi (Ayé) zakončili útokem do autu. Tohle byly dvě výměny, kdy oni byli velmi blízko bodu a my jsme se z toho dostali. Trochu je to i psychicky zlomilo, protože když váš soupeř zvládne tak těžké situace a k tomu prohráváte a ještě s domácím týmem před takovým publikem, tak to na vás dolehne.

Při té dlouhé výměně Ondřej Perušič běžel až někam k trenérovi...
Sedlák: Soupeř hrál první přes a já ten míč nějak nadrazil. Pak jsem viděl, jak letí k našemu trenérovi a Ondra se tam rozběhl a ještě ho zachránil. A soupeři nás vysvobodili útokem do autu.
Perušič: Na chvíli jsem zapomněl, že už nemám natrénováno, abych absolvoval takové sprinty vícekrát za sebou. Moje krev byla spíše ve svalech, než v hlavě. Ale trochu jsem se lekl, protože reklamní banner u našeho trenéra byl blíž, než jsem očekával. Jirka měl ale super reakci na první balon.

Ondřeji, v Ostravě jste z osmi účastí posedmé v semifinále. Čím to je?
Perušič: Diváky. Každý, kdo sleduje beachvolejbal celoročně, vidí, že tady jsou české dvojice konkurenceschopné těm nejlepším soupeřům. A to všechny týmy v Ostravě předvádějí o jednu až dvě třídy lepší výkony než jinde ve světě. A je to díky tomu, že je ženou dopředu diváci.
Sedlák: Je to vidět na počtu českých týmů, který se letos dostaly do hlavní soutěže. Holky vyhrály všechny zápasy v kvalifikaci a my kluci vlastně taky, i když jsme hráli obě utkání Češi proti Čechům. Atmosféra je tady neuvěřitelná už v den kvalifikace.

Jaký budete mít nyní program?
Perušič: Zamířím na dopingovou kontrolu. Potom navštívíme naši fyzioterapeutku, dáme si večeři a půjdeme odpočívat.

Ondro, prý jste měl na neděli jiné plány...
Perušič: Původně jsem chtěl být s manželkou a synkem, což se nám splní, akorát, že zůstáváme tady v Ostravě. K tomu jsem už byl domluvený, že pokud vypadnu, budu o víkendu v Praze pomáhat komentovat zbylá utkání. Je to ale velmi příjemná změna plánů.

V semifinále vás čekají Američané.
Perušič: Crab je menší, ale velmi talentovaný polař. Mají velmi dobrou obranu. Benesh dobře blokuje. Je to tým, kdy bych měl v poli předvést něco víc a ubránit. Pokud navážeme na dosavadní výkony, tak to je rozhodně hratelný soupeř.

