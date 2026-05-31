Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Perušič a Sedlák nestačili až ve finále. V Ostravě vítězí Švédi Ahman s Hellvigem

Autor: ,
  17:05
Senzační tažení plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka z kvalifikace turnaje Pro Tour Elite v Ostravě zastavili až ve finále Švédové David Ahman s Jonatanem Hellvigem, kteří zvítězili 21:19, 21:14 a v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích získali třetí titul v řadě.
Jiří Sedlák přihrává podání Američanů.

Jiří Sedlák přihrává podání Američanů. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Melissa Humanaová-Paredesová sleduje, jak Brandie Wilkersonová vybírá ve finále...
Kanaďanky Melissa Humanaová-Paredesová a Brandie Wilkersonová (zleva) se radují...
Kanaďanky Melissa Humanaová-Paredesová a Brandie Wilkersonová (zleva) se radují...
Kanaďanka Melissa Humanaová-Paredesová útočí ve finále kolem Nizozemky Katji...
18 fotografií

Ženám vládly Kanaďanky Melissa Humanaová-Paredesová s Brandie Wilkersonovou, jež ve finále zdolaly Nizozemky Raisu Schoonovou a Katju Stamovou 21:16, 21:14.

Češi v prvním setu dvakrát dotáhli manko a dokonce vedli 17:16, ale úřadující mistři světa a olympijští vítězové nepodlehli bouřlivé atmosféře a sadu těsně získali.

Také druhá byla dlouho vyrovnaná, avšak v závěru už na kurtu dominovali švédští suveréni Ahman s Hellvigem.

Jednatřicetiletý Perušič se zlata z ostravského písku nedočkal ani ve svém čtvrtém finále z osmi ostravských účastí. S bývalým spoluhráčem Davidem Schweinerem, jehož pomohl vyřadit v sobotním osmifinále, získal tři stříbra a jeden bronz. O pět let mladší Sedlák slaví premiérovou medaili na elitním okruhu.

Fanoušci si zápasy beachvolejbalového turnaje v Ostravě náramně užívají.

Šesté nasazené Kanaďanky ve finále celý první set vedly a s přehledem jej získaly. Druhý začaly lépe Nizozemky, ale stříbrné olympijské medailistky z Paříže průběh i díky několika blokům Wilkersonové otočily a po stříbru a bronzu se v Ostravě dočkaly nejcennější medaile.

Humanaová-Paredesová s Wilkersonovou prohrály jediný ze sedmi zápasů. Jedno utkání ve skupině ztratily i turnajové dvanáctky Schoonová se Stamovou, jež si stříbrem rovněž vylepšily ostravské maximum.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

Muži - semifinále:
Perušič, Sedlák (20-ČR) - Benesh, Crabb (14-USA) 2:1 (-19, 12, 13)
Ahman, Hellvig (1-Švéd.) - Janus, Tidžan (2-Kat.) 1:1 skreč

O 3. místo:
Benesh, Crabb - Janus, Tidžan skreč

Finále:
Ahman, Hellvig - Perušič, Sedlák 2:0 (19, 14).

Ženy - semifinále:
Schoonová, Stamová (12-Niz.) - Thamela, Victoria (9-Braz.) 2:0 (18, 16)
Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (6-Kan.) - Kernenová, Maderová (7-Švýc.) 2:1 (16, -18, 9)

O 3. místo:
Thamela, Victoria - Kernenová, Maderová 2:0 (19, 12)

Finále:
Humanaová-Paredesová, Wilkersonová - Schoonová, Stamová 2:0 (16, 14)

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kanada vs. NorskoHokej - O 3. místo - 31. 5. 2026:Kanada vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 10.00
  • 4.60
  • 1.33
Česko vs. KosovoFotbal - - 31. 5. 2026:Česko vs. Kosovo //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.14
  • 6.00
  • 25.00
Kolín vs. Most/SoušFotbal - 30. kolo - 31. 5. 2026:Kolín vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 16.00
  • 8.00
  • 1.08
Benátky vs. BrozanyFotbal - 30. kolo - 31. 5. 2026:Benátky vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Perušič a Sedlák nestačili až ve finále. V Ostravě vítězí Švédi Ahman s Hellvigem

Jiří Sedlák přihrává podání Američanů.

Senzační tažení plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka z kvalifikace turnaje Pro Tour Elite v Ostravě zastavili až ve finále Švédové David Ahman s Jonatanem Hellvigem, kteří...

31. května 2026  17:05

Giro ONLINE: Peloton míří zatím klidným tempem do Říma. Vingegaard slaví titul

Sledujeme online
Jonas Vingegaard v růžovém dresu přejíždí se skupinou favoritů vrchol...

Italské Giro dospělo ke svému konci. Cyklisté v jedenadvacáté etapě urazí už jen posledních 131 kilometrů a budou se vyhlašovat vítězové. Kdo v Římě ovládne závěrečný díl? Sledujte od 15.45 hodin v...

31. května 2026  16:52

ONLINE: Česko - Kosovo 2:0 po půli, druhý gól dává Hložek, zraněný Kuchta střídal

Sledujeme online
Český útočník Adam Hložek slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Adam Hložek se z půlky hřiště vydal za pasem spoluhráče Mojmíra Chytila, nabral rychlost, míč si předkopl daleko před sebe, utekl všem a z pravé strany tvrdě vystřelil do horního růžku brány. Krásný...

31. května 2026  16:32,  aktualizováno  16:51

Krejčí pokračuje v medailovém víkendu. Bronz má i z kajak krosové časovky

Jakub Krejčí závodí na ME v kajak krosu.

Jakub Krejčí skončil na Světovém poháru vodních slalomářů v Tacenu třetí v časovce kajak krosu. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant navázal na úspěch ze závodu kajakářů v klasickém slalomu, kde...

31. května 2026  12:09,  aktualizováno  16:49

ONLINE: Kanada - Norsko 0:2. Překvapení turnaje? Seveřané vedou v boji o bronz

Sledujeme online
Norští hokejisté se radují z gólu Stiana Solberga.

Na hokejovém mistrovství světa v Curychu startuje utkání o bronz. Proti sobě stojí Kanada, která překvapivě prohrála semifinálové utkání s Finskem (2:4), a Norsko. To zase nestačilo na domácí...

31. května 2026  15:30,  aktualizováno  16:47

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Reprezentanti hrají s Kosovem. Koho pak Koubek škrtne?

Sledujeme online
Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

31. května 2026  16:06

Baráž o fotbalovou ligu 2026: Výsledky všech zápasů, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které musely hájit příslušnost k elitě v baráži. A oba si poradily naprosto suverénně. Baník ukázal rozdíl mezi první a druhou ligou Táborsku,...

26. května 2026  8:49,  aktualizováno  31. 5. 15:40

Salač si dojel pro nejlepší výsledek sezony. V Mugellu skončil pátý

Filip Salač během tréninků kubatury Moto2 v italském Mugellu

Český jezdec Filip Salač ve Velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu dojel po startu z druhého místa pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v probíhající sezoně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si...

31. května 2026  14:26,  aktualizováno  15:22

Od pozlátka ke zlatu. Enrique změnil DNA týmu a fotbal žije v době pařížské

Pařížští fotbalisté slaví i s trenérem Luisem Enriquem vítězství v Lize mistrů.

Úspěšnější klub v Evropě za poslední měsíce nehledejte. Od léta 2024 sebrali osm z deseti trofejí. Nepozlatili pouze letošní ročník Francouzského poháru a také loňské mistrovství světa klubů ve...

31. května 2026  15:15

Slovácko - Artis 3:0, domácí s přehledem udrželi první ligu, hosté bez šance

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu Tihomira Kostadinova.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. A v odvetě baráže už fotbalisté Slovácka žádné drama nepřipustili, když na domácím hřišti triumfovali 3:0. O nedělním vítězství...

31. května 2026  15:08

Další šok na Roland Garros, Šwiateková končí. Siniaková je ve čtvrtfinále čtyřhry

Aktualizujeme
Nešťastná Iga Šwiateková v osmifinále Roland Garros.

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. S Američankou Taylor Townsendovou porazily ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:2....

31. května 2026  13:30,  aktualizováno  14:03

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

Švýcarský útočník Andres Ambühl (10) dostává ocenění za odehrání rekordního...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Cristiano Ronaldo v portugalské fotbalové reprezentaci, Lionel Messi v té argentinské. Tyto příklady propojení sportovní dlouhověkosti s národními týmy vás asi napadnou okamžitě. Ale co v hokeji? Tam...

31. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.