Perušič a Sedlák nestačili až ve finále. V Ostravě vítězí Švédi Ahman s Hellvigem

Ženám vládly Kanaďanky Melissa Humanaová-Paredesová s Brandie Wilkersonovou, jež ve finále zdolaly Nizozemky Raisu Schoonovou a Katju Stamovou 21:16, 21:14.
Češi v prvním setu dvakrát dotáhli manko a dokonce vedli 17:16, ale úřadující mistři světa a olympijští vítězové nepodlehli bouřlivé atmosféře a sadu těsně získali.
Také druhá byla dlouho vyrovnaná, avšak v závěru už na kurtu dominovali švédští suveréni Ahman s Hellvigem.
Jednatřicetiletý Perušič se zlata z ostravského písku nedočkal ani ve svém čtvrtém finále z osmi ostravských účastí. S bývalým spoluhráčem Davidem Schweinerem, jehož pomohl vyřadit v sobotním osmifinále, získal tři stříbra a jeden bronz. O pět let mladší Sedlák slaví premiérovou medaili na elitním okruhu.
Šesté nasazené Kanaďanky ve finále celý první set vedly a s přehledem jej získaly. Druhý začaly lépe Nizozemky, ale stříbrné olympijské medailistky z Paříže průběh i díky několika blokům Wilkersonové otočily a po stříbru a bronzu se v Ostravě dočkaly nejcennější medaile.
Humanaová-Paredesová s Wilkersonovou prohrály jediný ze sedmi zápasů. Jedno utkání ve skupině ztratily i turnajové dvanáctky Schoonová se Stamovou, jež si stříbrem rovněž vylepšily ostravské maximum.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě
Muži - semifinále:
O 3. místo:
Finále:
Ženy - semifinále:
O 3. místo:
Finále: