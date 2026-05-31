Fantazie! Perušič a Sedlák se probili do finále ostravského turnaje

Autor:
  13:42aktualizováno  13:58
Senzace nekončí! Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák jsou ve finále ostravského turnaje Beach Pro Tour Elite. V semifinále porazili Američany Taylora Crabba a Andrewa Beneshe 2:1 (-19, 12, 13). Jejich soupeři budou Švédové David Ahman a Jonatan Hellvig. Jejich semifináloví soupeři Cherif Younouss a Ahmed Tijan utkání nedohráli kvůli Younoussově zranění kotníku.
Jiří Sedlák se raduje z bodu v utkání s Američany. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Dnes už to bylo jenom o našem srdíčku, trpělivosti, štěstí a divácích. Nic víc v tom nebylo,“ komentoval výhru Jiří Sedlák. „Jinak taktiku jsme měli výbornou, ale Ondra ji dodržoval víc než já. Nakonec asi Američany trochu dohnaly nervy.“

Zatímco Ondřej Perušič je v Ostravě ve finále počtvrté, byť v něm dosud se svým bývalým spoluhráčem Davidem Schweinerem neuspěl, pro Jiřího Sedláka je to premiéra.

„Nemám slov. Předčilo to i moje nejdivočejší očekávání,“ prohlásil Sedlák.

Přiznal, že Perušič před turnajem mírnil jeho očekávání, kdy si s trochou štěstí přál dostat se do sobotních podvečerních bojů. „Ale tomu finále furt nemůžu uvěřit,“ dodal.

Perušič upozornil, že ve třetím setu už nikdo z hráčů nemůže. „Protože máme za sebou dlouhý turnaj, spoustu těžkých vypjatých zápasů. A tam bylo vidět na Andy Beneshovi, že už tolik nestačí se silami, náš kratší servis mu dělal potíže. Trápil se potom v útoku i proti Jirkovu bloku,“ všímal si Perušič.

Taylor Crabb se omlouvá Ondřeji Perušičovi, že mu svým smečem srazil brýle z hlavy.

„A nás hnali diváci, díky nim jsme ještě našli zbytky sil a psychicky ustáli i to, že Američané v tie breaku smazali tříbodové manko a dokonce byli ve vedení.“

Jiří Sedlák se blýskl i gestem fair play, když ve druhém setu za stavu 12:8 přiznal teč při Beneshově útoku.

„To byl moment, kdy jsme si uvědomil, vedle koho stojím,“ připomněl Sedlák, že Perušič s Davidem Schweinerem byli známí čestnou hrou.

Ostatně oba loni dostali světovou cenu fair play. „Řekl jsem si, že pokud nás to moje přiznání nedovede k vítězství v utkání, tak aspoň k tomu morálnímu ano.“

Pro Sedláka byl zápas obzvlášť náročný, protože na něj mířila drtivá většina amerických podání.

„Ondra mi včera poradil, ať si nejprve stoupnu nohama a až pak dám ruce pod balon,“ usmál se Jiří Sedlák. „Přebral jsem si to po svém a od té doby se mi přijímá velice dobře, takže díky patří jemu.“

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Další šok na Roland Garros, Šwiateková končí. Siniaková je ve čtvrtfinále čtyřhry

Nešťastná Iga Šwiateková v osmifinále Roland Garros.

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. S Američankou Taylor Townsendovou porazily ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:2....

31. května 2026  13:30,  aktualizováno  14:03

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

Švýcarský útočník Andres Ambühl (10) dostává ocenění za odehrání rekordního...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Cristiano Ronaldo v portugalské fotbalové reprezentaci, Lionel Messi v té argentinské. Tyto příklady propojení sportovní dlouhověkosti s národními týmy vás asi napadnou okamžitě. Ale co v hokeji? Tam...

31. května 2026

Provod na pět let, Holeš na dva, novou smlouvu ve Slavii má i Chytil

Slávistický záložník Lukáš Provod pózuje s dresem s číslovkou 2031. Právě na...

Než v neděli večer po přípravném utkání proti Kosovu odcestují s národním mužstvem do dějiště mistrovství světa ve Spojených státech, Lukáš Provod, Tomáš Holeš a Mojmír Chytil svou budoucnost...

31. května 2026  13:36

ONLINE: Slovácko - Artis 3:0, debakl hostů. Náskok domácích jistí Suchan

Sledujeme online
Momentka z úvodního utkání baráže mezi Artisem Brno a Slováckem.

První utkání na půdě soupeře otočili a zvítězili přesvědčivě 4:1. Fotbalisté Slovácka mají v baráži nakročeno k udržení prvoligové příslušnosti. Odveta proti Artisu Brno má výkop ve 13 hodin a...

31. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:32

Fotbalové přestupy ONLINE: Provod ve Slavii prodloužil smlouvu do roku 2031

Sledujeme online
Slávistický záložník Lukáš Provod pózuje s dresem s číslovkou 2031. Právě na...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

31. května 2026  13:30

První země bojkotují návrat Běloruska do hokeje. Rusko cítí šanci: Pozastavíme KHL

Ruská osmnáctka podlehla Bělorusku 5:6 po prodloužení.

Čtvrteční rozhodnutí mezinárodní federace (IIHF) už přináší odmítavé reakce. Běloruští hokejisté dostali povolení k účasti na šampionátech do 18 let i na ženském MS. „Postoj mezinárodní federace je...

31. května 2026  13:15

Flamíková se Šantrůčkovou si doveslovaly pro životní úspěch. Ovládly závod SP

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod Světového poháru v Seville v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsaly si premiérový triumf v seriálu v kariéře. Ve Španělsku...

31. května 2026  12:05,  aktualizováno  13:02

Čtenáři radí Koubkovi: Ideální čas na zkoušku. Chtějí vidět Horníčka i Kabonga

Čeští reprezentanti na předzápasovém tréninku na Letné.

Stejně jako trenér Miroslav Koubek by i čtenáři rádi nasadili sestavu plnou neozkoušených tváří. V nedělním utkání proti Kosovu (16:00) by podle tradiční ankety iDNES.cz dali šanci fotbalistům, které...

31. května 2026  12:45

Krejčí pokračuje v medailovém víkendu. Bronz má i z kayakcrossové časovky

Jakub Krejčí závodí na ME v kajak krosu.

Slalomář Jakub Krejčí skončil na Světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kayakcrossu, v němž se odpoledne uskuteční ještě vyřazovací jízdy. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant navázal na úspěch ze...

31. května 2026  12:09

Bojovali o zlato, jenže zemřel prezident. Když komunisté stáhli hokejisty z MS

Premium
Klement Gottwald se stal prezidentem až v roce 1948 (na snímku krátce...

Do Švýcarska vyrazili reprezentovat zřízení, v které ani sami nevěřili. V tichosti. Cestovali pod přísným státním dohledem. S černými páskami za diktátora Stalina. S dresy, na nichž bílého lva...

31. května 2026

Menšík vyzve ruského vzteklouna. Už polepšeného? Krotí ho bývalá jednička

Ruský tenista Andrej Rubljov se zlobí ve třetím kole Roland Garros.

Andrej Rubljov je kromě tenisových dovedností proslulý také častými výlevy vzteku. Mnohokrát už zničil raketu, nadává, hádá se. Zkrátka umí vypěnit. V poslední době se ale zklidnil. Pomáhá mu jeho...

31. května 2026  11:45

