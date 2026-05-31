Fantazie! Perušič a Sedlák se probili do finále ostravského turnaje

„Dnes už to bylo jenom o našem srdíčku, trpělivosti, štěstí a divácích. Nic víc v tom nebylo,“ komentoval výhru Jiří Sedlák. „Jinak taktiku jsme měli výbornou, ale Ondra ji dodržoval víc než já. Nakonec asi Američany trochu dohnaly nervy.“
Zatímco Ondřej Perušič je v Ostravě ve finále počtvrté, byť v něm dosud se svým bývalým spoluhráčem Davidem Schweinerem neuspěl, pro Jiřího Sedláka je to premiéra.
„Nemám slov. Předčilo to i moje nejdivočejší očekávání,“ prohlásil Sedlák.
Přiznal, že Perušič před turnajem mírnil jeho očekávání, kdy si s trochou štěstí přál dostat se do sobotních podvečerních bojů. „Ale tomu finále furt nemůžu uvěřit,“ dodal.
Perušič upozornil, že ve třetím setu už nikdo z hráčů nemůže. „Protože máme za sebou dlouhý turnaj, spoustu těžkých vypjatých zápasů. A tam bylo vidět na Andy Beneshovi, že už tolik nestačí se silami, náš kratší servis mu dělal potíže. Trápil se potom v útoku i proti Jirkovu bloku,“ všímal si Perušič.
„A nás hnali diváci, díky nim jsme ještě našli zbytky sil a psychicky ustáli i to, že Američané v tie breaku smazali tříbodové manko a dokonce byli ve vedení.“
Jiří Sedlák se blýskl i gestem fair play, když ve druhém setu za stavu 12:8 přiznal teč při Beneshově útoku.
„To byl moment, kdy jsme si uvědomil, vedle koho stojím,“ připomněl Sedlák, že Perušič s Davidem Schweinerem byli známí čestnou hrou.
Ostatně oba loni dostali světovou cenu fair play. „Řekl jsem si, že pokud nás to moje přiznání nedovede k vítězství v utkání, tak aspoň k tomu morálnímu ano.“
Pro Sedláka byl zápas obzvlášť náročný, protože na něj mířila drtivá většina amerických podání.
„Ondra mi včera poradil, ať si nejprve stoupnu nohama a až pak dám ruce pod balon,“ usmál se Jiří Sedlák. „Přebral jsem si to po svém a od té doby se mi přijímá velice dobře, takže díky patří jemu.“