Mrzí mě, že jsem Ondru neposlal do práce se zlatem, smál se Sedlák po finále

„Zlato viselo hodně vysoko,“ uznal Ondřej Perušič, pro něhož to byl se Sedlákem první společný turnaj. „V prvním setu jsme měli několik šancí získat ho, ale museli bychom předvést náš úplně nejlepší výkon.“
Druhý set na rozdíl od semifinále s Američany neurvali, byť začali výborně. „Ale potom Švédové začali hrát strojově a trochu nás už zlomili. Prvenství bylo vysoko, ale předvedli jsme velmi solidní výkon,“ podotkl Perušič.
Jiří Sedlák upozornil, že proti takovému týmu, jako jsou Švédové, musíte být stoprocentní. „A to nám chybělo. Jedna dvě chyby se projevily na konečném skóre prvního setu. Ve druhém už Švédové ukázali nezlomnou vůli a měli i víc energie,“ dodal Sedlák.
Perušič a Sedlák nestačili až ve finále. V Ostravě vítězí Švédi Ahman s Hellvigem
Ten zazářil v první sadě za stavu 14:13 třemi bloky při jedné výměně, i když se protivníci vykryli. „Byl bych mnohem radši, kdybych si je rozdělil na tři vítězné body, do tří výměn, ale jsem rád, že takový highlight budu mít,“ usmál se Sedlák. „Ten turnaj byl naprosto neuvěřitelný. I kdybych někdy vyhrál zlato, tak na něj budu vzpomínat jako na jeden z nejlepších v životě. A hlavně v ostravských kulisách. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem nemohl poslat Peruna zítra do práce se zlatou medailí na krku.“
Perušič znovu zopakoval, že k profesionálnímu plážovému volejbalu se už nevrátí, že to v Ostravě byl opravdu jen záskok, aby doplnil reprezentační dvojice a stejně tomu tak bude na turnaji v Gstaadu a na srpnovém mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách, kde by měl hrát s Matyášem Džavoronokem.
„Taková je zatím domluva s Andreou Tomatisem,“ zmínil Perušič reprezentačního trenéra. „Jestli tenhle turnaj na složení našich dvojic něco změní, nebo ne, to je na rozhodnutí trenéra a budu ho respektovat.“
Zdá se však, že si Perušič pomalu vychovává nástupce. V Ostravě si po finále na chvíli vzal na kurt ročního syna. Mohou se fanoušci na turnaji těšit na dalšího Perušiče?
„To je trochu tlak na organizátory, aby vydrželi tenhle skvělý turnaj pořádat do té doby, než doroste,“ usmál se Ondřej Perušič. „Bylo by krásné, kdyby se vydal ve stopách mých, anebo manželky, basketbalistky. Kurty si osahal a vypadalo to, že se mu zdejší prostředí líbí. Třeba se tady jednou vrátí.“
A třeba vyhraje i zlato, když Ondřej Perušič má z Ostravy čtyři stříbra...
„Až Ondra úplně skončí, tak bude chybět. Až mu dojdou body ve světovém žebříčku a energie, tak to zanechá nejen v českém beachvolejbale, ale i světovém díru, která se možná nikdy nezacelí,“ prohlásil Jiří Sedlák. „Možná se najde nějaký další neuvěřitelný talent, ale jsem neskutečně rád, že jsem mohl možná Ondrovu poslední Ostravu v životě hrát s ním a za to mu budu navždy vděčný.“