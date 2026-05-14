Byť ukončil kariéru, na ostravském turnaji si Perušič zahraje se Sedlákem

„Dohodli jsme se s reprezentačním trenérem Andreou Tomatisem, že letos na několik vybraných turnajů doplním národní tým jako šestý hráč,“ vysvětlil svůj návrat Ondřej Perušič, který má za sebou úspěšnou kariéru s Davidem Schweinerem, s nímž v roce 2023 vyhrál mistrovství světa.
Loni i kvůli pracovnímu vytížení profesionální kariéru ukončil, načež jeho parťák se dal dohromady s Tadeášem Trousilem.
Perušič označil Ostravu za svou srdeční záležitost. „Domácí turnaj se skvělou atmosférou je snem každého sportovce. V Ostravě jsem zažil první úspěchy a mám s ní spojené i jedny z nejkrásnějších zážitků v celé sportovní kariéře. Proto se sem budu vždy rád vracet.“
Po vytvoření dvojice David Schweiner a Tadeáš Trousil, která bude v Ostravě v hlavní soutěži, se zatím reprezentačnímu trenérovi nepodařilo najít dalšího hráče k Matyášovi Džavoronokovi, Jiřímu Sedlákovi a Jakubu Šépkovi.
„S Ondrou pořád spolupracujeme, vypomáhá nám na trénincích, no spíše nám na písku dává lekce,“ usmál se Jiří Sedlák. „A tak jsme se dohodli, že ještě odehraje Ostravu, což je pro něj i možnost rozloučit se s českými fanoušky, pokud to bude jeho poslední turnaj v Česku.“
Perušič podotkl, že už nečekal, že by se na prestižní ostravský turnaj podíval jako hráč. „Neplánoval jsem to, ale šlo o to, abych pomohl národnímu týmu,“ uvedl. „Z minulé sezony mám ještě dost bodů ve světovém žebříčku, takže jsme se dohodli, že vypomůžu, aby se ostravského turnaje mohli zúčastnit všichni reprezentanti.“
V kvalifikaci se tak kromě Perušiče se Sedlákem představí i Matyáš Džavoronok a Jakub Šépka.
„Po loňském třetím místě,“ připomněl Ondřej Perušič, „bych se ale nerad rozloučil v kvalifikaci. Věřím, že se s Jirkou zvládneme dobře připravit.“
Sedlák dodal, že se na kvalifikaci, v níž jedna prohra znamená konec, budou chystat jako na každý jiný zápas. „Nejprve ale musíme vědět, kdo budou naši soupeři,“ řekl Sedlák. „Pokud by turnaj začínal už zítra, tak podle žebříčku bychom narazili na Kubu Šépku a Matyáše Džavoronoka, což by byla velká rána. Na jednu stranu by sice jeden český tým postoupil, ale když nebudeme hrát spolu, mohli bychom dál projít všichni.“
Kvalifikace bude 27. května, a to je den, na který jsou ještě vstupenky. „Nějaké zbývají i na čtvrtek, ale jinak je vyprodáno. Máme obrovskou radost, jaký zájem o turnaje je,“ uvedl Petr Lešek z agentury Raul, jejíž pracovníci soutěž pořádanou Českým volejbalovým svazem organizují.
Jelikož letos v Ostravě muži i ženy budou hrát v olympijském formátu, k vidění bude více utkání, a to v úvodních dnech na třech kurtech. Kapacita centrálního dvorce bude oproti loňsku o 400 míst vyšší, přibližně 3 300 diváků.