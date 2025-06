Diváci na tribunách stáli a skandovali: „Hoši, děkujem!“ Ocenili srdnatý výkon českých reprezentantů. Leč soupeři s nimi neměli slitování, byť David Schweiner má zrovna dnes 31. let...

Že by to Norové nevěděli?

„Pokud bychom vyhráli, byl by to hezký dárek,“ usmál se David Schweiner. „Ale pro mě je dárek už to, že tady mohu na svoje narozeniny hrát semifinále před úplně vyprodaným stadionem. A fanzóna je taky plná. Mám tady i celou rodinu. Co víc si přát.“

Přece výhru nad Nory.

„Hráli jsme s nimi už hodně zápasů a ten průběh je vždycky dost podobný. Každý tým často urve jeden set a oni v tie breaku hrajou opravdu dobře, dovedou se pod tlakem zlepšit,“ prohlásil Ondřej Perušič. „Je to vidět na výkonu Christiána Söruma. Ve chvíli, kdy jde do tuhého a začnou důležité výměny, daleko více smečuje, hraje ostřejší úhly, v útoku přestane chybovat.“

Tentokrát byl hlavní postavou Anders Mol.

„Byl tím rozhodujícím článkem,“ potvrdil Ondřej Perušič, „protože i když zrovna neblokoval, tak výborně podával a vykrýval svého parťáka. Zachránil několik důležitých výměn v tiebreaku i prvním setu. Je to prostě asi nejlepší hráč, kterého tenhle sport kdy měl a dneska to dokázal.“

Perušič a Schweiner se dosud se světovými jedničkami Nory utkali čtrnáctkrát a desetkrát prohráli. Jak na ně vyzrát?

„Vždycky, když jsme je porazili, tak tím, že jsme v tie breaku riskovali více, než jsme zvyklí, více než je obvyklé, protože jsme věděli, že když se budeme snažit hrát jenom naší standardní hru, tak to pravděpodobně nebude stačit. Dneska se to nepovedlo,“ prohlásil Perušič. „Měli jsme pár příležitostí z kraje třetího setu, ale nevyužili jsme je, a naopak Anders začal trochu více riskovat na podání, na bloku zkusil roztáhnout ruce, změnit pozici, vzal na sebe odpovědnost a dneska mu to vyšlo. Pak už byli výrazně lepším týmem.“

Reprezentanty musí mrzet, že v prvním setu, v němž vedli 12:7, zkazili nadmíru servisů a vyházeli několik útoků do autu.

„Na této úrovni to vypadá, že bychom takové vedení už neměli pustit, což je pravda,“ podotkl Ondřej Perušič. „Měli jsme si to pohlídat a první set vyhrát, ale to neznamená, že bychom potom vyhráli ten druhý.“

Češi se o třetí místo od 14.00 utkají s Poláky Bartoszem Łosiakem a Michalem Brylem, jimž podlehli ve skupině 0:2. Poláky v semifinále zastavili Švédové David Ahman a Jonatan Hellveg, kteří vyhráli 2:0 (19, 20).

Finále mužů začne v 16.00. O titul mezi ženami se od 15.00 střetnou Brazilky Thamela a Victoria s Lotyškami Tinou Graudinou a Anastasijí Samoilovou. V souboji o třetí místo nastoupí ve 13.00 Švýcarky Anouk a Zoé Vergé-Dépré proti Rakušankám Dorina a Ronja Klinger.