Úžasná, velebí Štochlová po vypadnutí parťačku. Perušič a Schweiner jdou dál

Co české mistry světa po dopolední skupinové prohře s Poláky, která je odsoudila k předkolu, nakoplo tak, že výborné Nizozemce Stefana Boermanse a Yoricka de Groota porazili jasně 2:0 (15, 13)?

„Neudělali jsme nic speciálního, najedli jsme se odpočinuli si,“ řekl Ondřej Perušič. „Spíše to bylo o našich soupeřích. Zahráli jsme velmi dobře, ale bylo to částečně tím, že Nizozemci se od začátku našeho klání dost trápili, řekněme od stavu 7:7, a kupili nevynucené chyby, zejména vyšší z nich (Boermans) a od toho se odvíjel zápas.“

Rozhodující podle Perušiče bylo, že Schweiner měl hned v prvním setu několik velmi důležitých bloků. „Tím se možná Boermansovi trochu dostal do hlavy a on už nenašel řešení. Byl to hodně Davidův zápas,“ prohlásil Perušič.

Počítal Schweiner, kolikrát Boermanse zablokoval?

„Ne, soustředil jsem se pak na ztrátu, protože jsem věděl, že proti nim bude hodně těžká. Hlavně jsme potřebovali přijmout, slušně si nahrát a nedělat tolik chyb, což se nám povedlo,“ odpověděl David Schweiner.

Ve druhé sadě Češi vedli už 12:3 a Boermans se bezradně drbal na hlavě.

„Takové vedení je hodně nezvyklé a zároveň nebezpečné, protože na jednu stranu člověk ví, že hraje velmi dobře a když mu to vydrží, má velmi slušnou šanci na úspěch,“ upozornil Perušič. „Na druhou stranu na této úrovni se málokdy stává, že by jeden tým ten druhý vyloženě přejel, takže je jasné, že dřív nebo později Nizozemci pár bodů ubrání a zase se dostanou víc do zápasu. Když začnete kousek po kousku vedení ztrácet, může vás to znervóznit.“

David Schweiner útočí vedle nizozemského bloku. Vznášející se Nizozemec Yorick de Groot vybírá míč v poli.

Velkou roli podle Schweinera s Perušičem hrála atmosféra v zaplněné aréně. „Vždycky se tady můžeme opřít o diváky a bylo krásně vidět, že i když Nizozemci dvakrát za sebou ve druhém setu ubránili a začali se zvedat, diváci nás podrželi. Před touto kulisou člověk nevypustí vůbec nic,“ řekl Perušič.

V osmifinále je v sobotu od 12.30 čekají němečtí bratři Benedikt a Jonas Sagstetterové.

Už od osmi hodin ráno budou o osmifinále bojovat Matyáš Džavoronok s Tadeášem Trousilem proti Američanům Chaimu Schalkovi a Jamesi Shawovi a po hned nich Jiří Sedlák a Jakub Šépka proti Norům Hendriku Molovi a Mathiasi Berntsenovi.

Svozilová se Štochlovou neuspěly

Ráz! Dva! A tři už nebylo. Američanka Kelly Cheng, která ostravský turnaj už dvakrát vyhrála, trápila Markétu Svozilovou a Marii-Sáru Štochlovou druhými údery přes síť.

Mistryně světa a obhájkyně ostravského prvenství Američanka Kelly Chengová se soustředí.

„Hraje to dobře, odstupuje na poslední chvíli. Na tyto věci je to neuvěřitelně talentovaná hráčka,“ ocenila ji Marie-Sára Štochlová. „Vždyť je to mistryně světa. My jsme s nimi držely krok vždy půlku setu. Ve zlomových balonech se projevilo, že už mají něco za sebou, taktiku zvládly lépe.“

Češky po prohře s Kelly Cheng a Molly Shaw 0:2 (-15, -15) skončily na děleném 13. místě.

„Ukázaly jsme si, že dokážeme i s těmi nejlepšími držet krok po těch několika trénincích, co jsme spolu měly,“ hledala poučení z turnaje Štochlová a připomněla, že se dala se Svozilovou dohromady teprve letos poté, co její spoluhráčka Barbora Hermannová otěhotněla.

„Maki s naším trenérem pracuje týden a musí se za týden naučit to, co já od něj znám čtyři roky. A viděli jste, jak hrála úžasně. Potřebujeme ještě trošku potrénovat.“

Markéta Svozilová přihrává podání soupeřek.

A pak vydrží vzdorovat nejlepším světovým týmům do konce setů? „Nejde jen o trénink,“ smála se Svozilová. „K tomu potřebujeme odehrát víc turnajů, více zápasů.“

Shodly se, že cíl, postup ze skupiny, splnily. „Ale mrzí nás, že si už znovu nezahrajeme na tom našem krásném centrkurtu před fanoušky,“ podotkla Štochlová.

Tak třeba zase za rok...