„Chilani jsou známí tím, že sice patří mezi týmy druhé světové desítky, ale mají turnaje, kde dokážou dojít až do bojů o medaile,“ upozornil Perušič. „Naštěstí se nám podařilo dostat menšího z bratranců Estebana do potíží od začátku zápasu.“ Schweiner dodal, že Chilané dobře podávají. „A to se v tom utkání s námi ukázalo,“ uvedl.

Druhý set jste jasně vyhráli. Čím to, že v tom prvním se Chilané drželi až do koncovky?

Perušič: Bylo to zejména díky dobrému podání, ale naštěstí se nám podařilo ustát koncovku, dohrát ji do konce. Ve druhém nám vyšlo několik důležitých bloků a zákroků v poli, čímž jsme získali vedení a dařilo se nám držet zápas pod kontrolou.

Zejména v první sadě jste odehráli hodně dlouhých výměn. Byla za tím dobrá obrana?

Schweiner: Asi jo, ale zase jsme to na obou stranách kompenzovali nějakými esy, takže průběh setu byl tak nějak stejný.

Pomohla vám ve druhém setu úspěšná koncovka toho prvního?

Schweiner: Dodala nám sebevědomí, že na to pořád ještě máme. Zároveň Chilané servisy, které jim v prvním setu spadly do hřiště, pokazili, anebo my jsme je lépe přihráli. Z toho pramenily i nějaké nevynucené chyby.

Jak budete trávit zbytek dne?

Perušič: Pozdravíme naše rodiny a budeme se snažit stihnout zápasy našich talentovanějších chlapců. A pak už asi odpočívat. Zítra nás čeká důležitý zápas, takže není prostor na něco výjimečného. Třeba si ještě večer zahrajeme nějaké karetní hry v rámci týmu a půjdeme spát.

Co říkáte na středeční duely českých týmů?

Perušič: Ukázaly, že projekt národních týmů žen a mužů je dobře řízený a podporovaný. Je to systematická práce, která přináší výsledky a byť se třeba našemu týmu (Kylie Neuschaeferová a Anna Pavelková) nepovedlo postoupit, tak ukázal, že na tyto turnaje patří. Jsem rád, že kluci Jirka Sedlák s Kubou Šépkou postoupili, protože po těch ne úplně povedených zápasech zkraje sezony tohle potřebovali. Doufáme, že jim to vydrží do hlavní soutěže.

Jakub Šépka a Jiří Sedlák se radují z postupu do hlavní soutěže.

Jak vám vyhovuje nynější systém turnaje, kdy hrajete jedno utkání za den?

Perušič: V tom pokročilejším věku to člověk víc docení, ale je nám to jedno. Na turnajích se stávalo, že člověk podle výsledků hrál jeden den dva zápasy a další jenom jeden, takže my jsme na tento rytmus zvyklí. Dává nám to více prostoru pro regeneraci.

V pátek vás čekají Poláci Bartosz Łosiak a Michał Bryl.

Schweiner: Mají stejně jako Chilané dobrý servis, takže to bude podobné.

Perušič: Známe se s nimi velmi dobře. Očekávám zápas, ve kterém se ani jeden tým nepřekvapí, bude to spíš o aktuální formě. Poláci jsou tým ze světové osmičky, který bude dobře podávat. Bude to takové pohraniční derby, určitě jim dorazí pár fanoušků.