Marný boj s jedničkami. Perušič a Schweiner budou hrát v Montrealu o bronz

Češi na rozdíl od Norů od začátku v dešti nezvykle často chybovali, Mol přidal dvě esa a výsledkem byl jednoznačný set.
Druhá sada byla vyrovnanější, Perušič se Schweinerem se díky dvěma esům za stavu 7:7 poprvé ujali vedení. Mol se Sörumem však srovnali a po tříbodové šňůře v koncovce získali klíčový náskok.
Úřadující mistři světa nestačili na čerstvé evropské šampiony potřetí za sebou a celkově už podvanácté z 15 zápasů. Předchozích pět duelů musel rozhodnout až tie-break, naposledy červnové semifinále v Ostravě.
Tam Perušič se Schweinerem díky třetímu místu zaznamenali nejlepší letošní výsledek na turnajích Elite. Kromě toho ovládli dvě akce nižší kategorie Challenge.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite
Montreal
Muži: