To byla bitva! Fanoušci bouřili při souboji mistrů světa Perušiče se Schweinerem

Jiří Seidl
  17:18
Deset let hráli společně. Objížděli největší světové turnaje, vyhráli mistrovství světa, na evropském šampionátu byli druzí, startovali na olympijských hrách... A teď nejlepší čeští plážoví volejbalisté historie Ondřej Perušič a David Schweiner stáli proti sobě. V osmifinále ostravského turnaje Beach Pro Tour Elite.
Jiří Sedlák útočí přes blok Davida Schweinera. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem porazili své tréninkové parťáky Davida Schweinera s Tadeášem Trousilem 2:0 (26, 15) a ve čtvrtfinále se ještě v sobotu od 18.00 utkají s francouzským párem Rémi Bassereau a Calvin Ayé.

„Ani nevím, jestli jsem vyhrál, nebo prohrál,“ pousmál se David Schweiner. „Ale jisté je, že polovina mého minulého týmu zvítězila. Doufám, že to kluci dotáhnou do bojů o medaile.“

Sehraní parťáci se rozešli loni, jelikož Ondřej Perušič se už chtěl věnovat civilnímu zaměstnání a rozhodl se ukončit profesionální kariéru. A tak reprezentační trenér Andrea Tomatis složil novou českou dvojici, k Schweinerovi postavil nadějného Tadeáše Trousila. Perušič na turnajích už jen zaskakuje, jelikož reprezentantům chybí šestý hráč.

Ondřej Perušič vybírá míč v poli.

Když se ho po utkání před zaplněnými ochozy ostravského centr kurtu moderátorka Kristýna Hoidarová Kolocová ptala, zda přece jen neuvažuje o návratu na scénu, před bouřícími fanoušky jasně odpověděl: „Comeback bude, ale v pondělí do zaměstnání.“

To se bude v jedné malé společnosti znovu věnovat politické analýze pro střední Evropu.

„Prohra nás samozřejmě mrzí, ale na druhou stranu je to náš první společný turnaj Elite, sezona je dlouhá, nám teprve začíná,“ podotkl Schweiner. „Máme co zlepšovat, ale zároveň jsme vyhráli skupinu. Na předvedenou hru můžeme být aspoň trošku pyšní.“

Jak se mu proti Perušičovi hrálo poprvé mezi dospělými, protože v minulost proti sobě nastupovali jen v mládežnických kategoriích a oba na bloku?

„Pro mě to nebylo žádné překvapení. Věděl jsem, jaké údery bude hrát, ale umí je pořád dobře,“ odpověděl David Schweiner. „Ondra tady sice huláká, že ukončil kariéru, ale pořád trénuje a pořád je stejně dobrý a ten doběh toho, co jsme v minulosti natrénovali, bude dlouhý.“

Když Perušič i Schweiner podávali, tak na sebe jen velice výjimečně. To si zakázali?

„Bylo tam jen takové menší šťouchnutí, ale máme nějakou úctu ke stáří, takže jsme raději podávali na mladíky,“ usmál se Schweiner.

„Byla to taková tichá dohoda postarších pardálů, že se nebudeme fyzicky zbytečně týrat,“ dodal Perušič. „Ale ne, takhle to nebylo. My jsme se občas snažili Dejva podáním překvapit, ale on to v drtivě většině případů ustál, takže jsme se snažili dobře podávat buď do středu, anebo na Tadeáše a spoléhat na naši obranu.“

Oba týmy trénuje Andrea Tomatis, který ale nebyl na lavičce ani jednoho týmu. Hráči si museli jako nedávno, když ještě trenéři přímo na hřiště nemohli, poradit sami.

„Bylo to pochopitelné, naši trenéři nechtěli ani jeden tým podporovat, neměli jsme ani žádnou taktickou poradu,“ řekl Tadeáš Trousil.

Bylo utkání jiné, než na společném tréninku?

„V jednu chvíli jsem zapomněl, že jsme tady v Ostravě, a trošku to jako trénink vypadalo, protože několikrát jsme tak proti sobě už trénovali,“ řekl Trousil. „Ale vždy jsem se rychle probudil a když jsem slyšel diváky, tak zase bylo vše v pořádku.“

David Schweiner a Tadeáš Trousil blahopřejí Ondřeji Perušičovi k vítězství.

David Schweiner s nadsázkou podotkl: „Byl to klasický trénink se čtyřmi tisíci lidmi v Ostravě, v Dolních Vítkovicích. Taková normálka.“

Pro Jiřího Sedláka byl duel obrovským zážitkem, jak přiznal. „Ještě jsem ze sebe všechny ty emoce nesetřepal. Budu je vstřebávat docela dlouho. Bylo to neuvěřitelné a ještě před takovou kulisou fanoušků,“ uvedl.

„Ten turnaj za už zažil hodně, olympijské vítěze, plno překvapení, jak na mužské, tak ženské straně, ale takový souboj ještě ne,“ řekl David Schweiner. „Teď vám to bude znít trošku sobecky, ale jsem moc rád, že jsme s Perunem do osmifinále dostali dva velmi šikovné mladé kluky, kteří doufám jsou budoucností českého beachvolejbalu.“

To byla bitva! Fanoušci bouřili při souboji mistrů světa Perušiče se Schweinerem

