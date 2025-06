„Abychom se na mistrovství Evropy kvalifikovali, potřebujeme odehrát ještě nějaký turnaj,“ uvedl Ondřej Perušič.

Od čtvrtka hostí Praha turnaj kategorie Future, leč tam české jedničky nebudou.

„Jednak je to turnaj, kde můžeme velmi snadno vypadnout po nějaké bolestivé porážce už třeba ve čtvrtfinále, ale hlavně svou roli hrál náš plán. K tomu budu mít i nějaké rodinné povinnosti, ke kterým se rád vrátím,“ řekl Ondřej Perušič, který se v Ostravě těšil až zase uvidí třítýdenního syna.

Pražské klání třetí nejvyšší kategorie začíná ve čtvrtek a v areálu Ládví se představí sedm mužských a sedm ženských domácích dvojic. „A budou mezi nimi české týmy, které hrály v Ostravě,“ upozornil Perušič na Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, Jiřího Sedláka s Jakubem Šépkou a Matyáše Džavoronoka s Tadeášem Trousilem. Jen Anna Pavelková a Kylie Neuschaeferová, které spolu hrály vzhledem k nemoci Kateřiny Pavelkové, se vrátí ke svým původním spoluhráčkám. Neuschaeferová k Martině Maixnerové.

Perušič dodal, že v Ládví by byli nasazené jedničky, čímž by ze soutěže vytlačili jednu mladou českou dvojici, pro kterou to může být cenná zkušenost. „Další kluci aspoň budou mít příležitost získat body a uhrát nějaký dobrý výsledek. Takže to má i nějakou rovinu, řekněme rozvojovou linku pro český beachvolejbal,“ uvedl Ondřej Perušič.

David Schweiner sleduje smeč Ondřeje Perušiče.

Přiznal, že navíc po náročných zápasech v Ostravě nechtěli hrát turnaj hned další týden.

„Kvalifikace na Evropu se uzavírá koncem června, takže máme dvě možnosti – jet na challenger do turecké Alanye, anebo do polských Starých Jablonek,“ dodal David Schweiner.

Turnaj v Alanyi začíná 11. června, ve Starých Jablonkách o dva týdny později.