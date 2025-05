Čeští reprezentanti se v nedělním semifinále od 10.30 utkají s norskými světovými jedničkami Andersem Molem a Christianem Sörumem. Druhou dvojici tvoří Švédové David Ahman s Jonatanem Hellvegem a Poláci Bartosz Łosiak s Michałem Brylem.

„Měli jsme docela dobrou ztrátu a podávali jsme podle taktického plánu, jak jsme to měli nalajnované od našeho statistika Jardy a trenéra Andrey (Bartoše a Tomatise),“ popsal cestu mezi nejlepší čtyři celky David Schweiner.

„Správně dodržená taktika a skvělá divácká kulisa, která nás podržela v těžších momentech, kdy nás Katařani ubránili, vyhráli nějakou delší výměnu a vypadalo to, že by se mohli vrátit do zápasu,“ dodal Ondřej Perušič.

Podle něj byl duel podobný jako s Nizozemci v předkole.

Čím?

Perušič: Hráči obou těchto týmů rádi útočí tvrdě a z velké výšky. A proto je klíčové jednak podání, čímž soupeře můžeme dostat do problémů, takže musejí útočit z menší výšky a horších pozic, a důležité je, aby ty rány někdo zablokoval, což se naštěstí v obou zápasech povedlo. Ten Davidův blok hrál velkou roli.

Ondřeji, jejich tvrdé útoky jste několikrát pocítil na vlastním těle. Jaké bylo čapat v poli ty rány?

Perušič: Pozitivní bylo, že jsem pravděpodobně stál na správném místě, a negativní, že jsem jednou málem přišel o hlavu. Je to samozřejmě extrémně těžké a o to důležitější je mít před sebou velmi dobrý blok, který ty rány zastaví, abych se mohl více soustředit na nějaká techničtější řešení. Ale asi budu muset s trenérem zapracovat na reakci.

Davide, co vaše prsty, když jste rány blokoval na síti?

Schweiner: Naštěstí mě netrefili úplně do prstů, takže jsem v pohodě. Jinak většinou zavírám oči, aby mě netrefili do té hlavy. Ondra to má trošičku horší.

David Schweiner se natahuje po míči, který poslal na českou stranu Šaríf Janus.

S Katařany jste dosud měli samé nesmírně vyrovnané zápasy. Byl ten nynější nejjednoznačnější?

Perušič: Je to tak. Koukal jsem na to před zápasem. Často jsme s nimi končili tiebreakem, protože hrají hodně na riziko, tak často se stávalo, že třeba jeden set jim nevycházel a v tom dalším to bylo naopak. Pořád ale Katařani mají s námi lepší bilanci – šest ku pěti.

Nyní vás čekají Norové. Těm máte v Ostravě co vracet, že?

Perušič: Nejen v Ostravě. Ta naše bilance s nimi je silně negativní. Asi není moc těžších losů. Možná ještě Švédové, to jsou jednoznačně dva nejlepší týmy na okruhu. Ale v semifinále si už člověk moc nevybere. Hlavně doufám, že navážeme na dnešní výkony anebo včerejší večerní. Pak bychom mohli favority překvapit.