Plavec Gemov sbíral za Atlantikem medaile. Nevím, co jsem v bazénu udělal, říká

Z čeho jste měl osobně největší radost?

Největší radost jsem měl z patnáctistovky. Vůbec nevím, co jsem v bazénu udělal. Nějakým stylem to prostě jelo. Co se týče limitu pro mistrovství světa, o jeho splnění jsem se dozvěděl z článku, který po mém výkonu vyšel. Já jsem to vůbec nevěděl. Na patnáctistovku jsem limit neznal. Řekli mi to až takhle později.

Proč jste plaval delší tratě, než normálně plavete?

Mně delší tratě nevadí. Tratě 800 a 1500 metrů jsem vždycky plaval i v juniorech. Teď jsme si je dali i na světovém poháru. Dobrý trénink. Jel jsem je hlavně tréninkově. To, že se to takhle povedlo, je super. Paní trenérka říkala, že tyto tratě jsou pro mě dobré jednou za sezonu jako trénink. Na mistrovství republiky v Plzni se nechystám ani na 800 ani 1500 metrů. Jednou to stačí.

Ani splněný limit pro šampionát vás nenalomí?

Určitě ne. Ani na mistrovství světa, ani na mistrovství republiky.

Plánujete třeba v budoucnu ustoupit od kratších tratí a plavat delší?

Je to dobré zpestření. Pro trénink je to super, ale určitě zůstanu u dvou set metrů a v sezoně na pětadvacítkovém bazénu určitě i u čtyřstovky. Samozřejmě nám to může posloužit jako taková berlička, když se nepovede třeba dvoustovka nebo čtyřstovka, dát si 1500 metrů, když jsem teď splnil limit na mistrovství světa. Sám jsem z toho byl překvapený. Uvidíme. Určitě nehodlám měnit hlavní disciplíny.

Na šampionátu tedy poplavete jen své obvyklé tratě?

Na mistrovství světa čtyřstovku nepoplavu, protože je to ve stejný den. Nejdříve je 400 metrů volný způsob, pak plavou holky a hned potom je dvě stě metrů motýlek. To znamená, že si bohužel musím vybrat. Zatím to vypadá, že poplavu 200 metrů motýlek, protože jsme se tak dohodli. Celou sezonu trénuji motýlka, na šampionát bych měl jet jako motýlkář. I já se cítím lépe, že pojedu čistě na tuto disciplínu. Možná bych zaplaval 800 metrů doplňkově, ale to se uvidí.

Co od sebe očekáváte?

Nemám nějaká očekávání, samozřejmě to chci zaplavat co nejlépe. Je to hlavní vrchol sezony. Nemám očekávání, abych nebyl zklamaný.

Očekávání nemáte, ale zkušenosti z loňské sezony rozhodně. Vyzkoušel jste si mistrovství Evropy i světa. Dá se poučit z neúspěchu v Abú Dhabí?

Když jsem to retrospektivně zkoumal, tak jsem zjistil, že jsem tam přijel úplně mimo závodní rozpoložení. Bylo tam strašně věcí špatně. Ať dílem osudu, nebo mou vinou. Možná jsem se na to úplně nepřipravil. Těžko říct. Tréninky jsem zaplaval dobře nebo mi alespoň nepřijde, že bych něco udělal špatně v rámci přípravy. Prostě mi to tam nejelo. Co se týče finále na 400 metrů kraul a 200 metrů motýl na mistrovství Evropy v Kazani, tak tam to vyšlo dobře. Dodneška nevím, jak se mi těch 200 metrů povedlo. Letělo to samo. Čtyřstovka kraul byla s obrovským štěstím. David Popovič, Rumun, který drží světový rekord na stovce volného stylu, se zastavil na tři sta padesáti metrech. Do finále jsem se dostal jen kvůli tomu, že odstoupil německý reprezentat Florian Wellbrock. S radostí říkám, že jsem se tam dostal omylem (smích).

Čím se dostáváte do svého závodnického rozpoložení?

Začíná to už na tréninku týden před závody. Tam už jsou totiž charakteristické prvky pro daný závod. Jsou tam rychlé věci, určité prvky, úseky a série, které jsou přímo dané. Když se jeden z úseků objeví, tak si říkám: A pozor! Už se láme chleba. Pro mě je tohle v rámci psychologické přípravy hodně důležité. Podstatné je pro mě také plnění mých rituálů. Je to soubor věcí, které před závodem dělám.

Co z toho je nejdůležitější?

Dodržet správné rozplavání, které mám dané. Sám jsem přišel na to, co mi vyhovuje. Já se totiž rozplavávám dvakrát. Nejdříve kolem sedmi set metrů, poté mám rozvičení. Čekám hodinu a pak jdu do rozplavání, které už mě dostane do závodního tempa. To je také důvod, proč jsem na bazénu jako jeden z prvních. Celé to zabere poměrně dost času. Pomáhá mi to i v tom, že čím dřív vstanu, tím dřív jsem rozprouděný. Nedokážu vstát a hned jít plavat. To je špatný. Po ránu je to opravdu hrozné.