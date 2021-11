Ondřej Bank: Já a skeleton? Dal bych si brzdy na špičky nohou a jel

Co vás k tomu přimělo?

Hlavním startovacím motivem bylo, že Aničce přilba neseděla na hlavě. Musela si do ní dávat alternativní vycpávky a při určitém tlaku jí dokonce padala dolů, takže na dráze pořádně neviděla. Teď jsme tedy v procesu vývoje přilby na míru. Naskenovali jsme Aniččinu hlavu a podle toho jí děláme vnitřní část.

Je velký rozdíl mezi výrobou skeletonových a lyžařských přileb, se kterými má naopak vaše firma velké zkušenosti?

Právě že Aniččina přilba funguje na stejném principu. To znamená kevlarová skořápka a EPS (extrudovaný polystyren) výstelka.

Bude lehčí než ta, kterou měla dříve?

Měla by být minimálně stejně lehká, ale bude jí sedět líp. Posunuli jsme jí i hledí, aby nemusela při jízdě tolik zvedat hlavu.

Testovali jste také aerodynamiku?

Hodně jsme ji řešili tím lepším výhledem. Nechtěli jsme ale sahat k nějakým zásadním změnám oproti minulé Aniččině přilbě, protože s vývojem té nové jsme začali až pozdě v létě, tak aby v ní neměla úplně jiný pocit, což by ji pak mohlo ovlivnit i negativně.

Je to běžné, že nejlepší skeletonistky mají přilby na míru?

Není. Aniččin tým měl před touto sezonou problém i s tím, že normální přilbu nemohli sehnat. Pak mi volali, jestli bych jim s její výrobou nepomohl. Napoprvé jsem odpověděl, že se zbláznili, že do toho nejdu. Ale potom jsme byli na pivu s Olsenem (přezdívka servismana Fernstädtové a dříve Ledecké) - no a teď tu máme tu přilbu.

Kdy si ji poprvé vyzkouší?

Rádi bychom, aby ji měla na první tréninky před úvodním závodem Světového poháru (příští týden v Innsbrucku-Iglsu). Bylo by parádní, kdyby tam hned na první variantu řekla: Jo jo, to je super přilba, sedla mi ideálně. Ale myslím si, že po prvním ozkoušení bude zapotřebí ještě pár kroků a některé věci budeme muset obměnit.

Jak si připadáte v roli jejího poradce?

Naštěstí nejsem poradce, ale jen výrobce hardwaru. Na pivu s Olsenem sice těch rad probíhá hodně, občas mu nabídnu nějaký svůj pohled na věc, ale jinak jim do toho nechci kecat. Doporučil jsem Aničce i sportovního optika, pana Pospíchala, který pracuje i se střelci včetně Davida Kosteleckého a spolupracuje také s námi. Ten jí teď pomáhá i s novým sklem na přilbě.

Lákalo by vás sjet si sám tobogan na skeletonu?

Nevím, jaká mají skeletonisté pravidla. Doufám, že jsou taková, že to nemohu vyzkoušet.

A kdyby to přece jen šlo, šel byste do toho?

No jasně, dal bych si nějaké brzdy na špičky nohou a zkusil to.

Nikdy jste nezkoušel ani boby?

To jo, jel jsem dráhu v Mořici jako ten vzadu. Dobré to bylo. Tlaky jsou na ně fakt obrovské. A když jsme se potom vraceli tím jejich náklaďákem s bobama zase na start, nějací týpci se mě vyptávali, kdo jsem a co jsem. Byli jsme zrovna v Mořici s Ester (Ledeckou) na závodech, tak jsem jim vykládal, že jsem i já sám trochu lyžoval. A jeden borec mi povídá: Já jsem taky trochu lyžoval. Pak se ukázalo, že to je Dani Mahrer (osminásobný vítěz závodů Světového poháru). A já ho samozřejmě nepoznal! Trapas.

Nenavrhla vám Ester Ledecká, abyste s ní opět jednou absolvoval některý z přípravných kempů?

Ne. Ale mám o ní hodně informací a píšeme si i s Ester. Vím, jak je na tom.

A jak tedy?

O tom asi nemůžu moc mluvit. Každopádně jí vždycky píšu, že jsem její největší fanoušek. Ona dokáže takové věci, které mě ani nenapadnou, takže se těším na její olympijskou sezonu.

Ondřej Bank a Ester Ledecká

Co vy a lyže? Jak často jste na nich?

Hodně jsem jezdil v lese na skialpech, to mě baví.

A vaše testovací povinnosti u firmy Kästle?

Tomu se pořád věnuju, už tři roky jim dělám konzultanta. Na konci minulé zimy jsme testovali nové lyžáky a teď při prvním svěťáku v Söldenu na nich hned skončila třináctá Britka Alex Tilleyová. Ve firmě měli radost, že se jim lyžáky takhle povedly. (Firma Kästle se letos vrací do SP po 22 letech, v minulosti vybavovala materiálem i hvězdy, jakými byli Andreas Wenzel, Pirmin Zurbriggen nebo Kjetil André Aamodt.)

Kdyby vám teď někdo řekl: Postav se na start Hahnenkammu a sjeď ho, jak byste reagoval?

Postavil bych se tam a jel, ale brzdil bych. Jak jsem v Livignu testoval ty lyžáky Kästle, byla tam zrovna i Ester, tak mě po třech dnech vyhecovala, že si to s ní mám rozdat. Dostal jsem strašně na pr.... Ale já jsem tušil, že to tak dopadne.