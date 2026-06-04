Do nedělního programu, kdy se na Štvanici uskuteční semifinále a finále obtížnosti obou kategorií, se dostaly také Tereza Širůčková a Michaela Smetanová.
Čtyřnásobný mistr světa Ondra v úvodním kole skončil desátý na první kvalifikační cestě a sedmnáctý na té druhé. „Asi jsem tam nechal, co jsem tak zhruba mohl. Lezl jsem spíš na jistotu. Kdybych lezl na riziko, asi jsem mohl v každé cestě třeba udělat o pár kroků víc, ale zatím s průběžným umístěním relativně spokojenost. Výkon byl zhruba takový, jaký jsem čekal, vzhledem k té taktice, jakou jsem zvolil,“ zhodnotil své vystoupení.
Stěna, která vyrostla na centrálním tenisovém kurtu, je převislá, což závodníky unavuje. „Jedna cesta byla trošku boulderovější, druhá byla vytrvalostnější,“ přiblížil Ondra. Obě kvalifikační kola pro něj skončila v závěrečné pasáži, která paradoxně už není tak převislá. „Tam to chtělo, aby tam člověk dolezl víc fresh a potom si to pohlídal,“ doplnil třiatřicetiletý český reprezentant.
Uvědomuje si, že cesta do finálové osmičky pro něj v neděli nebude snadná. „V semifinále budu muset pořádně zabrat,“ řekl. Na rozdíl od kvalifikace se ale lezci vzájemně neuvidí, budou v izolaci. „Je to hodně o tom, jak to kdo přečte, kde si myslím, že by mi moje zkušenosti mohly i pomoci,“ přemítal Ondra.
Všímá si, jak kvalitní soupeři mu vyrostli v disciplíně, které dříve kraloval. „Hlavně ta nová generace je strašně, strašně silná a je hezké to vidět. Trošku to samozřejmě i mrzí, že člověk už cítí, že bude hodně těžké se jim vyrovnat, ale mám třeba příští sezonu, kdy to ještě zkusím, a pak je možné třeba předat štafetu. Ale uvidíme, nepředbíhejme, teď se soustředím na neděli,“ doplnil.
V mužském semifinále bude závodit z českých reprezentantů jako jediný. Jan Štípek obsadil v kvalifikaci 33. místo, Martin Stráník byl 40., Šimon Potůček 65. a Filip Zlámal 75. Kvalifikaci vyhrál reprezentant Indonésie Putra Tri Ramadani.
Do semifinále závodu žen se dostala ze šesté příčky Širůčková a z dělené deváté pozice Smetanová. Ostatní české reprezentantky měly k postupu daleko. Arina Jurčenko obsadila 54. pozici, Ema Galeová skončila o pět míst za ní a Mariana Janošová se zařadila na 66. místo. O vítězství se v kvalifikaci podělily Američanka Annie Sandersová a So Če-hjo z Koreje, které na obou cestách vyšplhaly až na vrchol.