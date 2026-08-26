Olympijská vítězka Liuová si opět dá pauzu od krasobruslení. Chce na sobě pracovat

„Zatímco ostatní oznamují své programy, já bych ráda využila této příležitosti a oznámila, že v této sezoně závodit nebudu,“ napsala Liuová na Instagramu.
„Vždycky jsem chtěla sama sobě dávat nové výzvy, aby se můj umělecký projev a bruslení mohly rozvíjet. Je pro mne důležité, aby můj sportovní výkon odrážel můj osobní růst,“ doplnila s tím, že končit nehodlá: „Nebojte se, vrátím se. A mezitím budu zpovzdálí fandit svým týmovým kolegům.“
Kariéru Liuová poprvé ukončila už v 16 letech po svém olympijském debutu v Pekingu a zisku bronzu na mistrovství světa 2022. Na led se nakonec vrátila po dvou a půlleté pauze a v roce 2025 slavila světový titul. Na letošních olympijských hrách v Miláně ovládla jako první Američanka od roku 2002 závod krasobruslařek. Navíc pomohla americkému týmu k zisku zlata i v soutěži družstev.
V úterním rozhovoru pro NBC Sports Liuová řekla, že během soutěžní pauzy plánuje pracovat na „celkovém uměleckém projevu, piruetách, skocích a všem“. K závodění se chce vrátit v sezoně 2027/28. „Měla jsem pocit, že to tak bude správně. Takže věřím svým instinktům,“ dodala.