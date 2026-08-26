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Olympijská vítězka Liuová si opět dá pauzu od krasobruslení. Chce na sobě pracovat

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  9:43
Krasobruslařka Alysa Liuová na galavečeru American Music Awards

Krasobruslařka Alysa Liuová na galavečeru American Music Awards | foto: Profimedia.cz

Krasobruslařka Alysa Liuová sáhla po šatech značky Louis Vuitton, s níž delší...
Krasobruslařka Alysa Liuová na galavečeru American Music Awards
Krasobruslařka Alysa Liuová na galavečeru American Music Awards
Krasobruslařka Alysa Liuová na galavečeru American Music Awards
53 fotografií
Dvojnásobná olympijská šampionka a mistryně světa v krasobruslení Alysa Liuová si v nadcházející sezoně dopřeje pauzu od závodění. Jedenadvacetiletá Američanka, která kariéru přerušila už v minulosti, to oznámila na sociálních sítích, své fanoušky ale ujistila, že se na led hodlá vrátit. Volný rok plánuje využít k práci na bruslařské technice a uměleckém projevu.

„Zatímco ostatní oznamují své programy, já bych ráda využila této příležitosti a oznámila, že v této sezoně závodit nebudu,“ napsala Liuová na Instagramu.

„Vždycky jsem chtěla sama sobě dávat nové výzvy, aby se můj umělecký projev a bruslení mohly rozvíjet. Je pro mne důležité, aby můj sportovní výkon odrážel můj osobní růst,“ doplnila s tím, že končit nehodlá: „Nebojte se, vrátím se. A mezitím budu zpovzdálí fandit svým týmovým kolegům.“

Kariéru Liuová poprvé ukončila už v 16 letech po svém olympijském debutu v Pekingu a zisku bronzu na mistrovství světa 2022. Na led se nakonec vrátila po dvou a půlleté pauze a v roce 2025 slavila světový titul. Na letošních olympijských hrách v Miláně ovládla jako první Američanka od roku 2002 závod krasobruslařek. Navíc pomohla americkému týmu k zisku zlata i v soutěži družstev.

V úterním rozhovoru pro NBC Sports Liuová řekla, že během soutěžní pauzy plánuje pracovat na „celkovém uměleckém projevu, piruetách, skocích a všem“. K závodění se chce vrátit v sezoně 2027/28. „Měla jsem pocit, že to tak bude správně. Takže věřím svým instinktům,“ dodala.

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