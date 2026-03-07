Dvacetiletá Liuová v Miláně ovládla individuální soutěž i družstva. Rodačka z Kalifornie, jež původně ukončila kariéru po olympiádě v Pekingu 2022, tak nebude usilovat o obhajobu loňského zlata z Bostonu. V americkém týmu pro Prahu ji nahradí Sarah Everhardtová.
Už dříve odřekl start na šampionátu nečekaný vítěz mužské olympijské soutěže Michail Šajdorov z Kazachstánu. Neměl by ale chybět hvězdný Američan Ilia Malinin usilující o třetí zlato za sebou.
|
Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze
V O2 areně nebudou ani Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara, šampioni mezi sportovními dvojicemi. Z milánských vítězů se v Praze představí jen francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron.
První krasobruslařské mistrovství světa v Praze po 33 letech se bude konat od 24. do 29. března.