Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

Autor: ,
  20:22
Americká krasobruslařka Alysa Liuová, vítězka z Milána, nebude na mistrovství v Praze obhajovat loňské zlato. Uvedla to agentura AP. Na šampionátu tak nebudou vítězové tří kategorií z únorových olympijských her.

Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato. | foto: AP

Dvacetiletá Liuová v Miláně ovládla individuální soutěž i družstva. Rodačka z Kalifornie, jež původně ukončila kariéru po olympiádě v Pekingu 2022, tak nebude usilovat o obhajobu loňského zlata z Bostonu. V americkém týmu pro Prahu ji nahradí Sarah Everhardtová.

Už dříve odřekl start na šampionátu nečekaný vítěz mužské olympijské soutěže Michail Šajdorov z Kazachstánu. Neměl by ale chybět hvězdný Američan Ilia Malinin usilující o třetí zlato za sebou.

Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze

V O2 areně nebudou ani Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara, šampioni mezi sportovními dvojicemi. Z milánských vítězů se v Praze představí jen francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron.

První krasobruslařské mistrovství světa v Praze po 33 letech se bude konat od 24. do 29. března.

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

7. března 2026  20:22

České fotbalistky slaví první výhru ve světové kvalifikaci, Albánii daly pět gólů

Klára Cahynová a Tomáš Pešír se baví před zápasem Ligy národů s Chorvatskem.

České fotbalistky ve druhém utkání kvalifikace mistrovství světa porazily Albánii na jejím hřišti ve Skadaru 5:1 a po úterní remíze s Walesem 2:2 si připsaly první výhru. Kapitánka Klára Cahynová...

7. března 2026  20:19

České házenkářky v Euro Cupu hravě porazily Turecko i v domácí odvetě

České házenkářky se radují z vítězství nad Tureckem.

České házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, po středečním venkovním vítězství porazily outsidera čtyřčlenné skupiny v domácí odvetě ve Zlíně hladce 36:24. Osmi góly se znovu...

7. března 2026  19:39

Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase...

7. března 2026  19:21

Jablonec - Olomouc 1:2, Šíp vystřelil v závěru hostům vítězství

Aktualizujeme
Olomoucký útočník Mohamed Jásir si hlídá míč před Filipem Novákem z Jablonce.

V úterý senzačně vyřadili Slavii ve čtvrtfinále domácího poháru, teď chtěli jablonečtí fotbalisté na výhru navázat v lize. Domácí krátce po poločase srovnali zásluhou proměněné penalty Jana...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  19:12

Inspirace od nejlepších, světová show v O2 aréně. Na play off přitvrdíme, hlásí Sparta

O2 aréna před pátým čtvrtfinálovým zápasem mezi domácí Spartou a Třincem.

V základní části vytvořili nový návštěvnický rekord sezony, když do O2 arény přišlo v průměru 13 255 fanoušků. A v předkole play off se hokejová Sparta utká s dlouholetým rivalem z Kladna. V minulé...

7. března 2026  18:52

Udělám to po svém. Končím. Tady a teď. Jak Sáblíková vymyslela originální loučení

Martina Sáblíková zdraví diváky při svém posledním závodě kariéry na...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku V průběhu závodu na 3000 metrů si pomyslela: „Nějakým zázračným způsobem ve mně všechno vzplanulo a jede se mi až neskutečně dobře.“ Přesto se Martina Sáblíková držela plánu, který vymyslela dávno...

7. března 2026  18:45

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl.

I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální...

7. března 2026  18:27,  aktualizováno  18:38

Jílek je po polovině MS ve víceboji pátý, Zdráhalová desátá. Sáblíková se loučila

Metoděj Jílek na pětikilometrové trati během mistrovství světa ve víceboji

Metoděj Jílek je po polovině mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Heerenveenu pátý, Nikola Zdráhalová je po dvou ze čtyř závodů desátá. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková po...

7. března 2026  13:59,  aktualizováno  18:22

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

Příprava na paralympiádu? Zlomená krční páteř. Edlingerová vyjela stříbro i s límcem

Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví stříbro na...

Od naší zpravodajky v Itálii Už ví, jaké je to být paralympijskou šampionkou. Na předchozích dvou hrách závodila v běžeckém lyžování za rodné Rakousko. Nyní v sedmadvaceti letech soutěží v biatlonu a za Českou republiku. A pro...

7. března 2026  17:38

