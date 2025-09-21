Reshtenko na olympiádu nepostoupil, v kvalifikaci krasobruslařů skončil osmý

Český krasobruslař Georgii Reshtenko účastnické místo na zimních olympijských hrách v příštím roce nezískal. Na dodatečné kvalifikaci v Pekingu obsadil osmou příčku se ztrátou 3,92 bodu na poslední postupové páté místo.

Český krasobruslař Georgii Reshtenko předvádí volnou jízdu na olympijské kvalifikaci v Pekingu. | foto: Profimedia.cz

Ve volné jízdě zvládl Reshtenko čtverný toeloop i čtverný salchow, ale pak spadl při trojitém axelu a trojitém rittbergeru. Ačkoliv bojoval až do konce, na postup to nestačilo. „Bylo to poprvé, co jsem na začátku sezony absolvoval takhle velký závod. Navíc to byl můj první závod v kariéře, kdy jsem bojoval o všechno. Nervozita tu byla cítit všude kolem. Bylo tam asi dvanáct kluků, kteří měli naději dostat se do té pětky,“ uvedl Reshtenko v tiskové zprávě svazu.

Mezi palmami a horami. Jak Mrázkovi pilují tance, kterými chtějí ohromit Prahu

Měl pocit, že se pro letošní sezonu zlepšil technicky i choreograficky. „Hned po jízdě jsem byl hodně emotivní, protože jsem si myslel, že by ten výkon mohl na olympiádu stačit, a nakonec to bylo tak blízko... Udělal jsem sice chyby, ale závod si budu pamatovat. Nechal jsem na ledě úplně všechno, a i když to nebyly moje nejlepší dva dny, mám dobrý pocit z toho, že jsem bojoval až do konce v obou programech,“ dodal svěřenec Michala Březiny.

Kvalifikační soutěž s náskokem více než 34 bodů ovládl Rus Petr Gummenik, který se mohl na mezinárodní scénu pro tuto soutěž i následnou olympiádu vrátit v neutrálních barvách. Po ZOH v Miláně a Cortině d’Ampezzo bude dalším vrcholem krasobruslařské sezony 2025/2026 březnový světový šampionát v Praze.

Dodatečná olympijská kvalifikace v krasobruslení

Pekingu

Muži - konečné pořadí: 1. Gumennik (Rus.) 262,82, 2. Kim Hjong-jom (Korea) 228,60, 3. Carrillo (Mex.) 222,36, ...8. Reshtenko (ČR) 213,06

