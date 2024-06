Všechny české lodě v Troji pojedou o pařížskou olympiádu v kayakcrossu

Z ženského startovního pole vypadly pouze dvě závodnice. Vojtová nestačila jen na Francouzku Camille Prigentovou, za kterou zaostala o 46 setin sekundy. Tereza Fišerová, která by se případně zúčastnila OH, se kvalifikovala jako osmá. Tereza Kneblová chybovala na čtvrté brance a byla klasifikována jako devětatřicátá.

Přindiše, jenž v květnu vyhrál časovku na mistrovství Evropy v Tacenu, tentokrát předstihl Švýcar Jan Rohrer. I role nasazené dvojky je pro Přindiše z pohledu volby startovní pozice výhodná. Ondřej Tunka se kvalifikoval jako čtyřiadvacátý. Jakub Krejčí proklouzl jako poslední ze 42. místa. Na startu bylo 77 mužů.

Kayakcross se v Praze pojede formátem připravovaným pro jeho premiéru na OH v Paříži. Do dvanácti rozjížděk prvního kola nastoupí 42 závodníků v každé kategorii. Ti neúspěšní ještě absolvují opravnou jízdu. Po těchto dvou fázích se pole zredukuje na 32 nejlepších, kteří projdou obvyklým pavoukem s postupem dvou nejlepších do dalšího kola.

Finále je na programu v neděli v 15:47 pro ženy a 15:54 pro muže. Pokud by kvótu pro Česko vyjel někdo jiný než Fišerová nebo Přindiš, dostal by prémii 100 000 korun.