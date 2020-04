Přesunutá olympiáda prodlouží Kubové plaveckou kariéru

„Zásadně mi to mění plány. Musím si vše důkladně promyslet a pak se rozhodnout, co dál,“ uvedla Kubová v tiskové zprávě.

Olympiáda v Tokiu, pak případně ještě letošní zimní závody. Při lednovém vyhlášení ankety Plavec roku se 28letá plavkyně nechala slyšet, že další plány nemá.

Než se hry v Japonsku odložily, hledala bazén pro přípravu. Našla ho na zahradě v Kladně. Odložení olympiády však ze zdravotního hlediska považuje za správné.

„Svět se potřebuje dát zdravotně i celkově dohromady. Letošní olympiáda by asi byla spíše hektická a nebyl by to ten svátek sportu, jaký by měl být. Jsem ráda, že rozhodnutí padlo poměrně rychle, ale dost to zkomplikovalo celou sezonu,“ tvrdí mnohonásobná medailistka z vrcholných akcí, která plavala už na olympiádách v Londýně a startovala na OH v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016.

„Olympiáda pro mě hodně znamená. Na tu první budu vždycky vzpomínat a zúčastnit se tří je úžasné,“ těší se Kubová do Tokia, kam se jako první Češka kvalifikovala minulý rok v dubnu.