Vládce boxerů vyzývá Trumpa: Otevřete oči. Přijeďte ke mně, ať vidíte ruské hrůzy

„Uvítal bych, aby si prezident Trump na vlastní kůži vyzkoušel realitu této války,“ konstatoval osmatřicetiletý Usyk pro BBC. „Proto mu vzkazuju: Ubytuju vás na jeden týden ve svém kyjevském domě, poskytnu vám ochranku, zajistím vaše bezpečí. Stačí jeden týden. Budete sledovat, co se tu děje každou noc. Jak každou noc létají nad mým domem bomby. Bomba, raketa, šáhid. Každou noc.“

Boxerský šampion nicméně vzápětí doplnil: „Ale Trump by musel přijet tajně, aby nikdo nevěděl, že dorazil. Pokud Kreml bude vědět, že je v zemi, tak samozřejmě zastaví útoky. Nejlépe by bylo, aby bydlel někde ve čtvrtích Oboloni nebo Troješčina, kde Rusové opakovaně bombardují obytné domy a další civilní budovy. Pak pochopí, co se děje.“

V rozhovoru pro CNN Usyk žádal: „Donalde Trumpe, prosím, otevřete oči a pomozte mému lidu.“

Zároveň si uvědomoval, že plán k tajné návštěvě Ukrajiny je nereálný a posteskl si: „Možná prezident Trump pochopí smysl mé prosby, možná ne. Ukrajinský lid umírá. Nejde jen o vojáky, ale i o děti, ženy, babičky, dědečky. Je to pro mě tak těžké. Je to moje země. Obávám se toho, co se z ní stane.“

Jak poznamenaly webové stránky BBC, Usykovy prosby jsou v ostrém kontrastu se současnou realitou, kdy Trumpem slibované příměří je po takřka pěti měsících v Bílém domě stále v nedohlednu a kdy prezident USA dokonce zaměňuje oběť s agresorem, když prohlásil, že za mohutné „odvetné“ ruské útoky nese vinu Ukrajina, která vyprovokovala Rusko útokem na jeho strategické bombardéry. Přitom následné ruské bombardování naopak mířilo na civilní cíle v napadené zemi.

Televizní společnost CNN označila Usyka, který má kromě sportovních prvenství rovněž titul doktora filozofie z právnické fakulty Charkovské univerzity, za velmi respektovaný hlas Ukrajiny v celém světě a za pravděpodobně největší současnou ukrajinskou sportovní hvězdu.

Oleksandr Usyk během olympijských her v Paříži, kde podporoval ukrajinský tým.

Narodil se v Simferopolu na Krymu, po ruské anexi poloostrova v roce 2014 však odmítl přijmout ruské občanství a raději se přestěhoval do Kyjeva.

Když poté Rusko zahájilo v roce 2022 plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, pobýval právě v Londýně, kde natáčel scény pro videohru. Zatímco se ruské tanky blížily k ukrajinské metropoli, rychle se vrátil do vlasti a připojil se k silám teritoriální obrany bránícím hlavní město.

„Opravdu nevím, kdy se vrátím do ringu. Moje země a moje čest jsou pro mě důležitější než mistrovský pás,“ řekl tehdy.

Jeho rodinný dům na kyjevské periférii ve Vorzelu, pouhých šest kilometrů od neblaze proslulé Buče, byl obsazen a vypleněn ruskými vojáky, kteří řádili i v blízkých předměstích Hostomel či Irpin a zanechávali po sobě masové hroby a stopy zkázy.

Ukrajinští vojáci i Vitalij Kličko, starosta Kyjeva a bývalý mistr světa, poté na Usyka naléhali, aby se od jednotky vrátil k boxu, a šířil tak ve světě zprávy o skutečném stavu na Ukrajině. Obnovil tedy kariéru a obhájil titul světového šampiona, ale opakovaně navštěvuje frontovou linii a udržuje kontakt se svými někdejšími spolubojovníky.

Je prvním boxerem, jenž se stal nesporným šampionem v křížové i těžké váze od Evandera Holyfielda v roce 1990.

Svůj pás mistra světa věnoval ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému: „Protože on je ve skutečnosti největším bojovníkem za svobodu mé země.“

V listopadu 2022, poté, co ukrajinská armáda osvobodila Cherson, zveřejnil Usyk na sociálních sítích online vzkaz: „ Doněck je Ukrajina. Luhansk je Ukrajina. Záporoží je Ukrajina. Krym je Ukrajina. Cherson je Ukrajina. Sláva Ukrajině. Sláva ZSU.“

V profiringu má nyní na kontě bilanci 23 vítězství z 23 zápasů, z toho čtrnáctkrát k.o. V současnosti se připravuje na 19. července, kdy se utká v dalším titulovém zápase s Britem Danielem Duboisem.

„Ovšem Ukrajina je v mé mysli stále v popředí. Je těžké najít rovnováhu, když je vaše rodina v Kyjevě,“ říká a vysvětluje, že manželka a dvě dcery zůstávají v zemi. „Věřím, že můj ukrajinský lid a moji ukrajinští vojáci je ochrání.“

Na Kyjev nyní po Charkovu míří nejvíce ruských dronů a raket. Usyka rozzlobilo, jak Trump poslední mohutné útoky Rusů okomentoval, když americký prezident prohlásil: „Dali Putinovi důvod, aby na ně šel a vybombardoval je k smrti. To se mi na tom ukrajinském útoku (na ruské letectvo) nelíbilo. Když jsem to viděl, řekl jsem si: Tak jdeme na to, teď to bude (ruský) úder.“

Následné bombardování civilních cílů v Charkově zabilo také šestitýdenního kojence a čtrnáctiletou dívku. Přesto americký prezident žádal skupinu osmdesáti senátorů, aby pozdrželi schválení chystaných tvrdých sankcí na Rusko zahrnujících zavedení 500procentního cla na dovoz ze zemí, které nadále nakupují ruskou ropu a suroviny.

Právě tyto skutečnosti údajně přiměly Usyka k poskytnutí rozhovorů pro renomované stanice s celosvětovým dosahem.

Už loni na podzim, v době prezidentské kampaně v USA, vyzýval Trumpa, aby přispěl tlakem na ruského prezidenta Putina k propuštění ukrajinských válečných zajatců.

„Jestliže si je tak jistý svým vlivem na Putina, mohl by okamžitě pomoci osvobodit obránce Azovstalu a všechny Ukrajince z ruského zajetí. Čas je pro ně klíčový,“ psal tehdy Usyk na síť X a vyjadřoval obavy z následků ruského mučení zajatců.

Nyní naopak kritizoval Trumpa za jeho někdejší slova, že zastaví válku do 24 hodin.

„Měl by nést odpovědnost za taková slova,“ pronesl Usyk. „Říkal, že zastaví válku za den, potom za měsíc. Ale nenese žádnou odpovědnost za svá slova. Proč tedy vůbec mluví?“