V Brně, nebo až na Měsíci. Oktagon 17 s Vémolou na kartě, čeká na výjimku

Dalšími jsou na příští týden tenisový turnaj WTA v Ostravě a fotbalová Evropská liga.

„Řekl jsem, že turnaj bude, a tak pro to udělám cokoliv. Klidně ho uspořádám i na Měsíci. Dokud bude desetina naděje, budeme o ni bojovat,“ řekl promotér Ondřej Novotný.

Přiznal, že záložní variantou je uspořádat turnaj narychlo v některé ze sousedních zemí. V úvahu připadají kromě Německa všechny plus Maďarsko. „Brno má ale pořád přednost. Je nejlepší. Známe to tam, před třemi týdny tam proběhl Oktagon 16. Vše potřebné tam máme zmapované. Organizace má strašně moc podmínek; to není tak, že bychom si z hodiny na hodinu řekli, že to nebude v Brně, ale třeba v Hodoníně, a vyšlo to nastejno,“ uvedl Novotný.

„Investujeme brutální prostředky lidské i finanční, abychom byli tím nejbezpečnějším místem v republice.“ Ondřej Novotný, promotér Oktagonu 17

Na stanovisko hlavní hygieničky nečeká jen promotér, ale i zápasníci, kteří se mají na galavečeru představit. Nepřestali se připravovat, jedna z opor hlavní karty Vlasto Čepo má dokonce čerstvě nového soupeře v podobě Afira Emreho Koyuncua.

Mediálně nejznámější aktér Karlos Vémola by se měl vracet z přípravy v Polsku a doladit formu v domácích podmínkách. Přílet jeho protivníka Thomase Robertsena je ohlášen na zítra.

„Jsme ve střehu. Máme informace, že by galavečer měl být na sto procent, že jsou i nějaké náhradní varianty pro místo konání. Situace není jednoduchá, ale to pro nikoho,“ konstatuje Martin Karaivanov, trenér a manažer brněnského Jetsaam Gymu, z jehož stáje by se na Oktagonu 17 měl představit Andrej Kalašnik.

Bude to tak ale skutečně?

Nebo to bude aspoň někde jinde než v Brně, což by sice nebylo jedno z hlediska organizace, ale fanouškům ano, protože dovnitř stejně nemohou a ke sledování si potřebují zakoupit internetový přenos?

Spolumajitel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný si ještě před pár měsíci užíval na povedených galavečerech, teď musí kvůli koronaviru vymýšlet krizové plány.

„Pro ministerstvo zdravotnictví jsme museli vytvořit bublinu, jak ji známe ze zahraničí. Máme všechno popsané a vytvořené. Jde o to, aby se ve středu řeklo O. K., jedeme, a my v tu chvíli spustili akci za dalšího tři čtvrtě milionu až milion korun navíc, aby se vše stihlo,“ vyhlíží rozhodné desítky hodin Novotný.

Z pořadatelského hlediska se podle jeho odhadu rozhoduje deset minut po dvanácté, reálně ale musí zápasníky do „bubliny“ dostat ve čtvrtek, aby se stihla celá procedura testování a nutné izolace. Testů na covid-19 se má v rámci Oktagonu 17 uskutečnit zhruba stovka.

„Udělali jsme maximum, stejně jako fotbal nebo tenis. Investujeme brutální prostředky lidské i finanční, abychom byli tím nejbezpečnějším místem v republice. Není žádný důvod, aby nám výjimku nedali,“ horuje za svou pravdu promotér.

Nachystat sál v Boby centru prý dokáže i od pátku. Galavečer by pak začal v sobotu v 18 hodin.

Přestože je celá akce nadále v nejistotě, nemyslí si trenér Karaivanov, že tím utrpí kvalita akce.

„Není to o tom, že by se přípravy zastavily na polovině a čekalo se. Všude kolem nás se trénuje, i u nás se do poslední chvíle trénovalo. Omezení přišla týden před akcí, tedy v čase, kdy už někteří zápasníci skoro netrénují a udržují se sami. Trochu to přípravu ovlivní, to je jasné, ale jde hlavně o nastavení hlavy a přístup u každého. Jestli si připustí, že je všechno na houby, nebo to vezme, jak to je, místo tří dnů bude odpočívat pět dnů a bude chtít zápasit a vítězit,“ uvažuje trenér Jiřího Procházky, českého bojovníka ve slavné organizaci UFC.