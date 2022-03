Gymnastka Čusovitinová vítězí. I v šestačtyřiceti letech

Čusovitinová dostala v Dauhá od rozhodčích průměrnou známku 13,433 a ve své oblíbené disciplíně s přehledem odsunula Maďarku Csenge Bácskayovou na druhé místo. Třetí skončila mistryně Evropy ve víceboji Ruska Viktorija Listunovová, která v Kataru kvůli ruské invazi na Ukrajinu startovala jako neutrální sportovkyně.

Olympijská vítězka z roku 1992 a bývalá mistryně světa Čusovitinová se loni jako první gymnastka v historii představila na osmých OH, ale do finálové osmičky v přeskoku se nedostala. Poté matka dvaadvacetiletého syna v slzách ukončila kariéru, ale nakonec oznámila, že bude soutěžit minimálně další sezonu.

Své první medaile získala Čusovitinová ještě v barvách Sovětského svazu na MS 1991, o rok později se stala v Barceloně olympijskou šampionkou v družstvech. Později soutěžila za samostatný Uzbekistán, v letech 2006-2012 reprezentovala Německo a poté se opět vrátila do národního týmu své rodné země. Ve sbírce má dvě medaile z OH, jedenáct z MS a čtyři z ME.