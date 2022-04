Věčná Oksana. Začínala už za Gorbačova, nyní i v šestačtyřiceti vítězí

Už by si mohla užívat sportovního důchodu tak, jako to dělají všechny její soupeřky, se kterými začínala. Mohla by vzpomínat, co všechno prožila, a předávat zkušenosti dál. Jenže to ona nechce. I ve 46 letech uzbecká gymnastka Oksana Čusovitinová stále závodí. A jak!