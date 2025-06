Nepodělej si to! Vytáhlý klučík Orenthal James Simpson se narodil v roce 1947 jako třetí dítě ze čtyř do chudé černošské rodiny v San Franciscu. Odmalička měl potíže s nohama. Ty byly tak křivé, že musel do pěti let nosit železné, podomácku vyrobené, ortézy. Rodiče se ve stejnou dobu rozvedli, chlapec žil pouze s maminkou Eunice a začal poznávat svět. Zamiloval si sport, který pro něj byl nakonec vstupenkou do lepšího života. Málem ji však nevyužil... V teenagerských letech nakoukl už tehdy výjimečně talentovaný americký fotbalista i do světa kriminality. Třikrát byl zatčen. Místnímu gangu dal ale nakonec sbohem. Snad i díky Williemu Maysovi, hráči NFL ze San Francisco Giants, který s mladou vycházející hvězdou strávil den promlouváním do duše. „Máš tolik schopností na to, abys to dokázal. Nepodělej si to,“ řekl Simpsonovi jeho idol.