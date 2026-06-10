Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Offseason. Na sportovní festival fanoušků dorazí Sáblíková, Rosický i Procházka

Autor:
  17:13
Sejde se fanoušek Sparty, Slavie, Komety Brno, Sršňů Písek, VK Prostějov, Buffalo Sabres, Ferrari.. Ne, to není začátek vtipu, ale situace, která klidně může nastat v sobotu na pražském Výstavišti. Na premiérový ročník akce zvané Offseason totiž zavítají fanoušci nejrůznějších sportů a klubů.
Na sportovní festival Offseason přijdou osobnosti z nejrůznějších sportů.

Na sportovní festival Offseason přijdou osobnosti z nejrůznějších sportů. | foto: offseason.cz

Martina Sáblíková se na festivalu Offseason rozloučí s kariérou.
Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 10 000 metrů na MS ve...
Obránce Radko Gudas se vrátil do sestavy Anaheimu.
Vít Krejčí v dresu Portland Trail Blazers
5 fotografií

Nový sportovní festival s názvem Offseason nabídne setkání se známými sportovci, talkshow, autogramiády, podcasty, exhibice či sportovní zóny.

Návštěvníci se mohou těšit na rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která se zde rozloučí s kariérou, jejího nástupce Metoděje Jílka, basketbalistu Víta Krejčího, hokejistu Radko Gudase či MMA zápasníka Jiřího Procházku.

Dorazí i sportovci, kteří už kariéru ukončili – fotbalista Antonín Panenka nebo tenistka a nyní kapitánka českého fedcupového týmu Barbora Strýcová. Sportovat se bude i aktivně. Zahrát si můžete padel, volejbal, florbal, šipky nebo třeba stolní tenis s ikonou tohoto sportu Petrem Korbelem.

Festival startuje na Výstavišti v pražských Holešovicích v sobotu od 9:00, program zakončí od 21:00 koncert rapové skupiny PSH a následná afterparty. A co si obléci? Dress-code je zřejmý: dres oblíbeného týmu.

„Chceme vytvořit místo, kde se potkají fanoušci napříč sporty a budou sdílet to, co mají společné – vášeň pro sport,“ říká organizátor akce Zdeněk Novotný.

Proč jste se vůbec rozhodli Offseason uspořádat?
Česko je národem sportovních fanoušků. Nic nedokáže lidi v Česku spojovat tak silně jako sport. Stačí se podívat na atmosféru při velkých akcích, které u nás pořádáme – ať už jde o hokej, biatlon nebo třeba krasobruslení. Nejenže na ně chodí desetitisíce lidí, ale hlavně si je umíme skutečně užít. To je něco, na co bychom jako země měli být hrdí.

Za festivalem stojí známá jména českého sportovního marketingu – vy, Vilém Franěk nebo třeba Tadeáš Drahorád z Go4Gold.
Víte, my sami jako organizátoři jsme také především fanoušci. A právě proto jsme se rozhodli vytvořit festival, který bude bavit nás i ostatní. A oslavovat nejen sportovce, ale i fanoušky samotné. Offseason nevznikl jako další sportovní akce. Vznikl s ambicí vytvořit nový svátek sportovních fanoušků. Nevíme, kolik ročníků bude mít, nevíme, jak bude vypadat za deset let. Víme jen jedno – první ročník už se nikdy nebude opakovat.

Kde jste vůbec vzali inspiraci?
Upřímně, na začátku vlastně nikde. Když jsem před třemi lety dával první koncept na papír, žádný podobný festival jsem neznal. Až v pokročilé fázi příprav jsem narazil na Fanatics Fest v New Yorku. Ten je ale pojatý jinak. Je to velká show a veletrh v typicky americkém stylu. Offseason je mnohem víc o autentických emocích, komunitě a způsobu, jakým sport prožíváme tady v Česku.

Proč by tedy měli lidé v sobotu na Výstaviště dorazit?
Protože si tam každý fanoušek najde něco svého. Skutečně. Od fotbalu a hokeje přes basketbal, Formuli 1, olympijské sporty, šipky, florbal až po padel. Lidé se mohou potkat s největšími sportovními hvězdami, poslechnout si podcasty naživo, užít si autogramiády, soutěže, kvízy nebo exhibice. Večer pak festival vyvrcholí hudebním programem. Navíc základní vstupné není, troufáme si říci, drahé, lístek vyjde na 290 Kč a děti do 140 cm a ZTP mají vstup zdarma.

Jaká jsou největší lákadla programu?
Těžko říct, protože každého fanouška osloví něco jiného. Ale zmínil bych rozlučku legendární Martiny Sáblíkové, meditaci s Jiřím Procházkou, vystavený monopost Formule 1 a večerní koncert PSH. Doporučuji si projít celý program a vytvořit vlastní seznam svých vrcholů dne. Můžete si nechat podepsat kartičku od Radka Gudase, vyzkoušet si sportovní disciplínu, potkat fanoušky jiných klubů a večer zakončit na afterparty v dresech. Obdobný mix sportu, zábavy a fanouškovské kultury v Česku ani Evropě jednoduše neexistuje.

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Olomouc B vs. TřinecFotbal - 32. kolo - 10. 6. 2026:Olomouc B vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.70
  • 3.19
  • 3.81
Samson vs. SemenistáTenis - - 10. 6. 2026:Samson vs. Semenistá //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 5:4
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Mboková vs. PlíškováTenis - - 10. 6. 2026:Mboková vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 4:3
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Šalková vs. TrevisanováTenis - - 10. 6. 2026:Šalková vs. Trevisanová //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 3:1
  • 1.05
  • -
  • 10.70
Polanka n/O vs. Zlín BFotbal - 32. kolo - 10. 6. 2026:Polanka n/O vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.31
  • 3.59
  • 2.20
Martincová vs. SwanováTenis - - 10. 6. 2026:Martincová vs. Swanová //www.idnes.cz/sport
10. 6. 18:00
  • 1.84
  • -
  • 1.88
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?

Slavné osobnosti na Velké ceně Monaka

Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Jižní Korea - Česko: Kde sledovat MS ve fotbale v TV

Záložník Tomáš Souček hlavičkuje v utkání s Guatemalou.

Událost nadšeně očekávaná českými fanoušky se rychle blíží. Fotbalisté nastoupí po dvaceti letech k utkání na mistrovství světa. Prvním soupeřem národního týmu ve skupině A bude Jižní Korea. V našem...

10. června 2026  17:29

Offseason. Na sportovní festival fanoušků dorazí Sáblíková, Rosický i Procházka

Na sportovní festival Offseason přijdou osobnosti z nejrůznějších sportů.

Sejde se fanoušek Sparty, Slavie, Komety Brno, Sršňů Písek, VK Prostějov, Buffalo Sabres, Ferrari.. Ne, to není začátek vtipu, ale situace, která klidně může nastat v sobotu na pražském Výstavišti....

10. června 2026  17:13

Chaos a frustrace. Jak zoufalým Skotům ruší Američané cesty na šampionát

Skotští fanoušci během přípravného utkání s Bolivií na stadionu v New Jersey.

Čekali ještě déle než Češi, předlouhých 28 let, než se jejich tým opět probojoval na fotbalové mistrovství světa. Jenže stovkám skotských fanoušků, této pověstné Tartan Army, se najednou naplnění...

10. června 2026

Kapitán na útěku. Larkin touží po Stanley Cupu a chce měnit dres, vybral tři favority

Útočník Dylan Larkin z Detroitu si kryje puk před Bradnonem Saadem ze St. Louis.

Poprvé ve své kariéře v NHL může Dylan Larkin oblékat jiný než detroitský dres. Současný kapitán Red Wings se po konci sezony rozhodl požádat o výměnu a vybral si tři organizace, které by jako jeho...

10. června 2026  16:24

Bartůňková v Hertogenboschi v dohrávce neuspěla a s Krejčíkovou si nezahraje

Nikola Bartůňková hraje bekhend ve třetím kole Australian Open.

Tenistka Nikola Bartůňková nezvládla na trávě v Hertogenboschi dohrávku prvního kola s Hanne Vandewinkelovou. Duel, který byl v úterý kvůli dešti přerušen ve třetím setu, nakonec prohrála 6:4, 6:7,...

10. června 2026  16:10

Mexiko na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Mexičtí fotbalisté se radují z páté branky v přípravném utkání proti Srbsku.

Mexiko na mistrovství světa ve fotbale 2026 nastupuje jako spolupořadatel a turnaj rovnou zahájí. Do šampionátu vstoupí 11. června proti Jihoafrické republice na slavném Aztéckém stadionu. Ve skupině...

10. června 2026

Potvrzeno. Trenér Skuhravý zamířil ze Slovácka na lavičku Baníku

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka

Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Místo toho zamířil do Ostravy, kde nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil...

10. června 2026  15:50

Masér Poustka: Básničky baví i Koubka. Hlášku ‚Hoši, vole!‘ si nechám patentovat

Premium
Praha 31. 5. 2026 Fotbal mezinárodní přípravný zápas Česko - Kosovo. Eduard...

Šampionát v Severní Americe bude pro Eduarda Poustku už devátou velkou akcí u fotbalové reprezentace. Pamatuje bronzové Euro 2004 i poslední mistrovství světa s českou účastí před dvaceti lety....

10. června 2026

Somálský sudí už je zpátky doma. Do USA údajně nesměl kvůli vazbám na teroristy

Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.

Doma ho vítaly stovky fanoušků s vlajkami a plakáty s jeho podobiznou. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na...

10. června 2026  14:44

Nudila jsem se, vysvětlila Williamsová návrat. A děti? Chtěly hračky a večeři

Serena Williamsová (vpravo) slaví vítězný návrat na tenisové kurty se...

I na druhém kurtu, kde právě Alexandra Ealaová vedla pozápasový rozhovor, se všichni najednou zastavili. „Serena Williamsová!“ ozvalo se. „Panebože,“ vyhrkla filipínská tenistka. „Promiňte, ale je...

10. června 2026  14:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Maďarsku spadla závěsná kamera na fotbalové hřiště. Jen pár metrů od člověka

Pohled na maďarský stadion v Debrecínu.

Když se rozplácla o zem, vedle stojící kameraman jen klidně odstoupil a začal pohromu natáčet. Být o pár metrů vedle, mohlo dojít k ošklivým zraněním. V přípravném utkání maďarských fotbalistů s...

10. června 2026  14:01

Střílel i slavil vleže. Stačí jen trocha štěstí, smál se Staal kuriózní vítězné trefě

Jordan Staal z Caroliny se raduje z trefy do prázdné branky v utkání proti...

Vstřelil kuriózní vítězný gól a výrazně přispěl k vyrovnání finálové série Stanley Cupu. Řeč je o kapitánovi Caroliny Jordanu Staalovi, který vrchol hokejové NHL proti Vegas (5:3) ozdobil...

10. června 2026  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.