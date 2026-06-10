Offseason. Na sportovní festival fanoušků dorazí Sáblíková, Rosický i Procházka

Nový sportovní festival s názvem Offseason nabídne setkání se známými sportovci, talkshow, autogramiády, podcasty, exhibice či sportovní zóny.
Návštěvníci se mohou těšit na rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, která se zde rozloučí s kariérou, jejího nástupce Metoděje Jílka, basketbalistu Víta Krejčího, hokejistu Radko Gudase či MMA zápasníka Jiřího Procházku.
Dorazí i sportovci, kteří už kariéru ukončili – fotbalista Antonín Panenka nebo tenistka a nyní kapitánka českého fedcupového týmu Barbora Strýcová. Sportovat se bude i aktivně. Zahrát si můžete padel, volejbal, florbal, šipky nebo třeba stolní tenis s ikonou tohoto sportu Petrem Korbelem.
Festival startuje na Výstavišti v pražských Holešovicích v sobotu od 9:00, program zakončí od 21:00 koncert rapové skupiny PSH a následná afterparty. A co si obléci? Dress-code je zřejmý: dres oblíbeného týmu.
„Chceme vytvořit místo, kde se potkají fanoušci napříč sporty a budou sdílet to, co mají společné – vášeň pro sport,“ říká organizátor akce Zdeněk Novotný.
Proč jste se vůbec rozhodli Offseason uspořádat?
Česko je národem sportovních fanoušků. Nic nedokáže lidi v Česku spojovat tak silně jako sport. Stačí se podívat na atmosféru při velkých akcích, které u nás pořádáme – ať už jde o hokej, biatlon nebo třeba krasobruslení. Nejenže na ně chodí desetitisíce lidí, ale hlavně si je umíme skutečně užít. To je něco, na co bychom jako země měli být hrdí.
Za festivalem stojí známá jména českého sportovního marketingu – vy, Vilém Franěk nebo třeba Tadeáš Drahorád z Go4Gold.
Víte, my sami jako organizátoři jsme také především fanoušci. A právě proto jsme se rozhodli vytvořit festival, který bude bavit nás i ostatní. A oslavovat nejen sportovce, ale i fanoušky samotné. Offseason nevznikl jako další sportovní akce. Vznikl s ambicí vytvořit nový svátek sportovních fanoušků. Nevíme, kolik ročníků bude mít, nevíme, jak bude vypadat za deset let. Víme jen jedno – první ročník už se nikdy nebude opakovat.
Kde jste vůbec vzali inspiraci?
Upřímně, na začátku vlastně nikde. Když jsem před třemi lety dával první koncept na papír, žádný podobný festival jsem neznal. Až v pokročilé fázi příprav jsem narazil na Fanatics Fest v New Yorku. Ten je ale pojatý jinak. Je to velká show a veletrh v typicky americkém stylu. Offseason je mnohem víc o autentických emocích, komunitě a způsobu, jakým sport prožíváme tady v Česku.
Proč by tedy měli lidé v sobotu na Výstaviště dorazit?
Protože si tam každý fanoušek najde něco svého. Skutečně. Od fotbalu a hokeje přes basketbal, Formuli 1, olympijské sporty, šipky, florbal až po padel. Lidé se mohou potkat s největšími sportovními hvězdami, poslechnout si podcasty naživo, užít si autogramiády, soutěže, kvízy nebo exhibice. Večer pak festival vyvrcholí hudebním programem. Navíc základní vstupné není, troufáme si říci, drahé, lístek vyjde na 290 Kč a děti do 140 cm a ZTP mají vstup zdarma.
Jaká jsou největší lákadla programu?
Těžko říct, protože každého fanouška osloví něco jiného. Ale zmínil bych rozlučku legendární Martiny Sáblíkové, meditaci s Jiřím Procházkou, vystavený monopost Formule 1 a večerní koncert PSH. Doporučuji si projít celý program a vytvořit vlastní seznam svých vrcholů dne. Můžete si nechat podepsat kartičku od Radka Gudase, vyzkoušet si sportovní disciplínu, potkat fanoušky jiných klubů a večer zakončit na afterparty v dresech. Obdobný mix sportu, zábavy a fanouškovské kultury v Česku ani Evropě jednoduše neexistuje.