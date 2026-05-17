Čeští házenkáři prohráli i ve Francii, mistrovství světa mohou jen sledovat

Autor: ,
  18:47
Čeští házenkáři v odvetě play off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31:36 a na finálový turnaj nepostoupili. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny už po středečním debaklu 26:37 v úvodním domácí duelu ztratili reálnou naději na účast. Vysoký favorit v Orléans prakticky rozhodl už po poločase, který vyhrál 21:13.

Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v Brně. (13. května 2026) | foto: ČTK

Českému celku se rozplynul sen o druhé účasti na světovém šampionátu po sobě. Od roku 2015 na mistrovství startoval jen jednou a bude chybět popáté z posledních šesti závěrečných turnajů. Na evropském šampionátu si naopak zahrál již pětkrát po sobě.

Český tým během květnového srazu postrádal řadu opor a Francie byla nad jeho síly. Šestinásobní mistři světa dominovali už ve středu v Brně a pod kontrolou měli i odvetu. Hosté drželi krok v samém úvodu, dali první gól a v deváté minutě srovnali na 7:7.

Francouzi pak výrazně přidali a už do poločasu si vypracovali pohodlný osmibrankový náskok. Čechům se opět příliš nedařilo v defenzivě a za úvodní dějství inkasovali ještě o gól více než v domácím duelu.

Po změně stran se zápas prakticky už jen dohrával. Francouzi polevili a český tým se opakovaně dokázal přiblížit na rozdíl pěti branek. Nakonec se dostal přes 30 gólů a druhý poločas v posledním duelu reprezentační sezony dokonce vyhrál. Po šesti brankách si připsali nejlepší střelci utkání Tomáš Piroch a Jonáš Josef.

Kvalifikace mistrovství světa házenkářů

Odvetné utkání play off v Orléans

Francie - Česko 36:31 (21:13)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Mizera - Skopár 2, Piroch 6, Chotěborský 1, Štěrba 3, Palát, Josef 6, Klíma 5, Užek 1, Kabátník, Bláha 5, Březina, Režnický 2, Tůma, Skalický.

Nejvíce branek Francie: Richardson 5. Rozhodčí: Cindrič, Gonžurek (oba Chorv.). Sedmimetrové hody: 5/3 - 2/2. Vyloučení: 3:3. Diváci: 4047. První zápas: 37:26, postoupila Francie.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

ONLINE: West Ham neúspěšně bojuje o záchranu, Wolverhampton uhrál remízu

Sledujeme online
Obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu hlavičkuje mezi Raúlem Jiménezem a...

Šest zápasů nabízí nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, Wolverhampton proti Fulhamu uhrál remízu 1:1. V 18.30 se představí o záchranu...

17. května 2026  13:20,  aktualizováno  18:57

Liberec - Sparta 0:2, na góly se čekalo, pak zápas zlomili Mercado s Haraslínem

Aktualizujeme
Liberecký záložník Filip Špatenka prochází s míčem okolo Andyho Irvinga ze...

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém kole nadstavbové porazili Liberec na jeho stadionu 2:0. Zápas rozhodli až v poslední desetiminutovce, když se prosadil navrátilec po trestu Mercado a po něm kapitán...

17. května 2026  16:10,  aktualizováno  18:55

Dánsko - Švédsko 2:6. Reprízu souboje o bronz jasně ovládl favorit

Aktualizujeme
Švédský obránce Mattias Ekholm (vlevo) slaví vstřelený gól.

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu bez klopýtnutí a zapsali druhou výhru, když zlomili odpor outsidera z Itálie a zdolali ho 4:1. Nedělní program základní skupiny B dále nabídl...

17. května 2026  16:07,  aktualizováno  18:55

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, hostům kvůli prohře unikají poháry

Aktualizujeme
Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se i kvůli výhře Hradce proti Slavii nedostali na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. V Plzni prohráli vysoko 0:5. Dva góly domácích dal Dávid Krčík,...

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  18:53

Hradec Kr. - Slavia 3:1, domácí míří do Evropy, za hosty skóroval debutant Kohout

Aktualizujeme
Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

17. května 2026  18:53

Rakousko - Maďarsko 4:2. Jeden outsider vede skupinu, druhý má stále nula bodů

Aktualizujeme
Rakušan Lucas Thaler (vlevo) a Zsombor Garát z Maďarska

Hokejový šampionát dál pokračuje v plném proudu, také v Curychu se v neděli odehrávají další tři utkání. Program základní skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno  18:48

Z debutu měl trému, sociální sítě vypíná. Není čas na svěšené hlavy, burcuje Mandát

Jan Mandát se raduje s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou z gólu proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Premiéru na mistrovství světa si maloval jinak, mnohem veseleji. Sice se asistencí podílel na druhém gólu, historická porážka 2:3 v prodloužení se Slovinskem ale nad osobním zápisem převážila. „I já...

17. května 2026  18:38

Salač si v Barceloně vylepšil letošní maximum. Márquez těžce havaroval

Filip Salač na okruhu v Barceloně

Motocyklista Filip Salač obsadil ve Velké ceně Katalánska v kategorii Moto2 sedmé místo a připsal si nejlepší výsledek v sezoně mistrovství světa silničních motocyklů. V Barceloně vyhrál domácí...

17. května 2026  14:27,  aktualizováno  18:05

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d'Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

16. května 2026,  aktualizováno  17. 5. 18:04

Vingegaard na Giru znovu vítězí. Konkuroval mu jen Gall, Pellizzari se zlomil

Dán Jonas Vingegaard z Vismy slaví vítězství v deváté etapě Gira

Druhý horský dojezd letošního Gira, druhé vítězství Jonase Vingegaarda. Dánský cyklista z týmu Visma Lease a Bike si nejprve pohlídal útok Rakušana Felixe Galla, načež kilometr pod vrcholem náročného...

17. května 2026  17:18,  aktualizováno 

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi koušou trpkou porážku, brankář Dostál nepřijede

Sledujeme online
Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

17. května 2026  17:04

