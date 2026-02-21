Dukla podlehla makedonskému Ohridu i doma, v Evropském poháru končí

  20:28
Házenkáři Dukly Praha vypadli v Evropském poháru v osmifinále. S Ohridem prohráli týden po porážce v Severní Makedonii (21:30) i domácí odvetu. Výsledkem 24:30 pro ně soutěž skončila.
ilustrační snímek

foto: Robert Grim, Lovci Lovosice

V neděli se pokusí projít do čtvrtfinále Karviná a KP Brno. Po domácích výhrách je čekají odvety v halách soupeřů - Slezané budou v Maďarsku proti Balatonfüredi hájit dvoubrankový náskok (30:28), Královo Pole v Turecku proti Nilüferu třígólový (29:26).

Pražané ve Sportovním centru Řepy ani jednou nevedli, ale odehráli vyrovnaný první poločas, ve kterém byl opakovaně vyrovnaný stav. Naposledy dotáhli dvoubrankovou ztrátu na začátku druhé půle, ale po následném tříbrankovém trháku už se na kontakt nedostali.

Střelecky Duklu táhl autor osmi gólů Lukáš Melich, který v zápase proměnil všech sedm nařízených sedmimetrových hodů.

Evropský pohár házenkářů

Odvetné osmifinálové utkání

Dukla Praha - Ohrid (Sev. Mak.) 24:30 (13:15)
Nejvíce branek: Melich 8/7, Březina 5, Rakouský 3 - Pribetič 7, Petrič 5, Ojleski 5/4. První zápas: 21:30, postoupil Ohrid.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

20. února 2026  15:02,  aktualizováno  21. 2. 18:29

Voborníková: Pořád jsem se ohlížela. Pak jsem si řekla: Vykašli se na to a zkus to!

Dojatá Tereza Voborníková na stupních vítězek po hromadném závodě na ZOH 2026.

Od našeho zpravodaje v Itálii Pózovala na stupních vítězů s bronzovou medailí a vedle ní zlatá Océane Michelonová. Tereza Voborníková se k ní naklonila a povídá: „Vzpomínáš, jak jsme takhle stály spolu před čtyřmi lety?“ Dojatá...

21. února 2026  18:25

