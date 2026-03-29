Kynžvartské házenkářky podlehly Málaze i v odvetě, v Evropském poháru končí

Autor: ,
  15:22
Kynžvartské házenkářky prohrály ve čtvrtfinále Evropského poháru s Málagou i v odvetě a loňskou semifinálovou účast neobhájí. Nedělní duel s vítězkami soutěže z roku 2021 prohrály svěřenkyně trenéra Petera Sabadky 20:23.

Veronika Vávrová v dresu Kynžvartu | foto: CTK / Kubes SlavomirProfimedia.cz

Kynžvart prakticky přišel o naději na postup už v pátek, kdy v prvním zápase v Málaze utrpěl debakl 18:33.

Také odveta se hrála v Andalusii a většinu doby vedl domácí tým. Bronzové medailistky z uplynulé sezony české nejvyšší soutěže se dokázaly v druhém poločase španělskému celku přiblížit několikrát na rozdíl jednoho gólu, ale na obrat nedosáhly.

Stejně jako v pátek měl Kynžvart šestigólovou střelkyni, Veroniku Vávrovou dnes napodobila z devíti střel Tereza Michalcová.

Evropský pohár házenkářek

Odvetné čtvrtfinálové utkání

Kynžvart - Málaga 20:23 (10:13) – hráno v Málaze (Španělsko)

Nejvíce branek: Michalcová 6, Filípková a Martinsová Schneiderová po 3 - Piňeirová 4/2, Arderíusová a S. Lópezová po 3. První zápas 18:33, postoupila Málaga.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. SpartaFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Vítkovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 7.60
  • 1.25
  • 5.80
Pardubice vs. Mladá BoleslavFlorbal - 4. kolo - 29. 3. 2026:Pardubice vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě3:5
  • 25.00
  • 14.00
  • 1.02
Varnsdorf vs. ZápyFotbal - 21. kolo - 29. 3. 2026:Varnsdorf vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 15.00
  • 20.00
Polanka n/O vs. VrchovinaFotbal - 21. kolo - 29. 3. 2026:Polanka n/O vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 5.60
  • 1.46
  • 4.40
K. Vary vs. LiberecHokej - Čtvrtfinále - 29. 3. 2026:K. Vary vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.40
Hodonín vs. DHC PlzeňHázená - 21. kolo - 29. 3. 2026:Hodonín vs. DHC Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě11:16
  • -
  • -
  • -
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Kynžvartské házenkářky podlehly Málaze i v odvetě, v Evropském poháru končí

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.