Kynžvartské házenkářky podlehly Málaze i v odvetě, v Evropském poháru končí

Kynžvart prakticky přišel o naději na postup už v pátek, kdy v prvním zápase v Málaze utrpěl debakl 18:33.
Také odveta se hrála v Andalusii a většinu doby vedl domácí tým. Bronzové medailistky z uplynulé sezony české nejvyšší soutěže se dokázaly v druhém poločase španělskému celku přiblížit několikrát na rozdíl jednoho gólu, ale na obrat nedosáhly.
Stejně jako v pátek měl Kynžvart šestigólovou střelkyni, Veroniku Vávrovou dnes napodobila z devíti střel Tereza Michalcová.
Evropský pohár házenkářek
Odvetné čtvrtfinálové utkání
Kynžvart - Málaga 20:23 (10:13) – hráno v Málaze (Španělsko)
Nejvíce branek: Michalcová 6, Filípková a Martinsová Schneiderová po 3 - Piňeirová 4/2, Arderíusová a S. Lópezová po 3. První zápas 18:33, postoupila Málaga.